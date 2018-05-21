 Погибших и умерших от ран россиян тайно хоронят на месте бывшего скотомогильника на Донбассе, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны.

"Т.н. военнослужащие одной из частей 1 АК оккупантов стали свидетелями скрытого захоронения на месте бывшего скотомогильника погибших и умерших от ран граждан России, которые ранее проходили т.н. службу в их подразделении", - сказано в сообщении.

Также, по данным украинской разведки, зачисление командованием части этих тайно похороненных в списки дезертиров и лиц, самовольно оставивших место службы, вызвало возмущение у многих боевиков российско-оккупационных войск.

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"В результате действий главарей оккупантов семьям похороненных таким образом т.н. военнослужащих не сообщалось об их гибели, и соответствующие выплаты не начислялись", - добавили в пресс-службе ГУР Минобороны.