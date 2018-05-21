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 Погибших и умерших от ран россиян тайно хоронят на месте бывшего скотомогильника на Донбассе, - ГУР

Командование российских оккупационных войск продолжает скрывать факты участия российских военнослужащих в боевых действиях в составе соединений и частей т.н. 1 и 2 АК российско-оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны.

"Т.н. военнослужащие одной из частей 1 АК оккупантов стали свидетелями скрытого захоронения на месте бывшего скотомогильника погибших и умерших от ран граждан России, которые ранее проходили т.н. службу в их подразделении", - сказано в сообщении.

Также, по данным украинской разведки, зачисление командованием части этих тайно похороненных в списки дезертиров и лиц, самовольно оставивших место службы, вызвало возмущение у многих боевиков российско-оккупационных войск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия перебросила террористам на Донбасс очередную партию боеприпасов, - ГУР

"В результате действий главарей оккупантов семьям похороненных таким образом т.н. военнослужащих не сообщалось об их гибели, и соответствующие выплаты не начислялись", - добавили в пресс-службе ГУР Минобороны.

Источник: https://censor.net.ua/n3067165
 
 
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не место там холуям хуйловским, место захоронения животнвых осквернять тушами своими никчемными. Загиблих і померлих від ран росіян таємно ховають на місці колишнього скотомогильника на Донбасі, - ГУР - Цензор.НЕТ 2430
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Ничего экстроординарного. А, где скотов хоронить прикажете？
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Место захоронения скотов - скотомогильник. Все логично.
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ну,нормальное,подходящее для этого биомусора,место..
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Странная типа нововсть. Ну а где еще их закапывать?
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Я всегда думал что это стёб...Оказалось - Правда!

Поховали москаля край дороги,
Синє рыло, в дірках лапті, криві роги...
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Кацапский скот закапывают в скотомогильниках.....ничего удивительного, всё согласно скрепам и духовности.
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где ж для.... этих... столько скотомогильников набрать?
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Всё верно - скотом был, скотом жил, скотом сдох на скотомогильнике зарыли, падаль.
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від народу України: кожному кацапському скоту - скотомогильник
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Хто тим сміттям опікується...
Іхтамнєти одним словом...
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Поховали москаля не по людськи -
Видно руки, видно ноги, видно пупці.

Поховали москаля, як собаку -
Видно руки, видно ноги, видно... спину.

Поховали москаля край дороги -
Видно руки, видно ноги, видно роги.

Поховали москаля у куфайці -
Видно руки, видно ноги, видно... пальці.

Поховали москаля, мов буржуя -
Видно руки, видно ноги, видно... паспорт!


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Скотов хоронят в ското-могильнике Логично-с
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Надо писать: Очередной кацап совершил жесткую посадку...
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Очень символично. Тем, кто не нашел правильного места при жизни, помогли найти правильное место после нее...
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В ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ ВСПЫХНУЛ МАСШТАБНЫЙ ПОЖАР НА КРЫШЕ ДЕСЯТИЭТАЖКИ Крыша наверное с соломы была,ватники и тут сэкономили ,пишут что пострадавших от пожара нет
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Логическая ошибка - скотомогильник при таких раскладах уже не "бывший".
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... в заголовке сообщения прекрасно всё ...
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И хлоркой не надо посыпать эти скотомогильники. Ведь после дохлой кацаской падали там всё будет надёжно продезинфициировано: Боярышником, динатурой да техническим спиртом.
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При таких "задачах" по арифметике скотомогильник для них это даже почётно:

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нестыковочка получается . если пират да с ромом то не может он быть Емелей а если все таки Емеля то какой нах ром . максимум боярышник
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Какой нафиг боярышник - брага сразу с колеса автомобиля
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За 34 дня правильно? Ерёма (красиво имя "португальца", современно то как!) убил бы Емелю ("испанца"), в первый день, много пьёт, не справедливо ... Алкоголь вредит!
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касабы- мясники, живожеры (кацапо-рабы) военнные преступления не имеют срока давности😎 и желаю вам крепкого здоровья когда придут за вами!
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большое спасибо бойцам ВСУ за то что у похоронных команд москалей всегда есть работа Загиблих і померлих від ран росіян таємно ховають на місці колишнього скотомогильника на Донбасі, - ГУР - Цензор.НЕТ 6580
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Очень логично - сдохшему скоту место на скотомогильнике
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Валуев и Захарченко после похорон безимянных российских боевиков.
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зачем постить этих генетических уродов?
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Ну, просто наглядна ілюстрація прислів'я "Собаці - собача смерть"! Хоча, навіть собачок на спеціальних кладовищах часто хоронять 😳
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потім ще заразу рознесуть для худоби африкаську чуму та сибірську язву. Наркомани недороблені.
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Ну и какой скотомогильник БЫВШИЙ, если там закапывают расеянских СКОТОВ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПогибших и умерших от ран россиян тайно хоронят на месте бывшего скотомогильника на Донбассе, - ГУР
 
 
 
 
 
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