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 Киевские новости, Спорт
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Все про:КГГА (2003) Киев (15863) Лига чемпионов (162) футбол (2885)

 В "Реале" новость об отказе от билетов на финал Лиги чемпионов в Киеве "воспринимают как шутку", - КГГА

Главный представитель Киевской городской государственной администрации по вопросам подготовки к финалу Лиги чемпионов Андрей Мирошниченко считает несерьезными сообщения СМИ об отказе болельщиков мадридского "Реала" от билетов на финальный матч турнира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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По его словам, представители клубов "Реал" и "Ливерпуль" эту информацию "восприняли как шутку".

"Хотелось бы увидеть, где накопились две тысячи билетов, ненужных болельщикам "Реала" и "Ливерпуля"? Уже были попытки дозвониться и в "Реал", и в "Ливерпуль". Там просто воспринимают это как шутку, что есть свободные билеты, от которых отказываются болельщики", - сказал он на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

"Понятно, что путь не близкий, но мы убеждены, что все желающие смогут найти способ добраться до Киева и принять участие в этом событии. Большинство болельщиков прилетает и улетает в один день. И это не вопрос Киева или Украины, это традиция Лиги чемпионов. Так же происходило в прошлом году в Кардиффе: большинство болельщиков улетало ночью и не оставалось в городе, и им не нужно ночевать", - добавил Мирошниченко.

Ранее испанское издание AS писало, что болельщики Реала вернули более 2200 билетов на финальный матч в Киеве из-за проблем с логистикой и завышенных цен.

Матч финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем" пройдет 26 мая на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

Источник: https://censor.net.ua/n3067160
 
 
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Достойный ответ на финал лиги чемпионов из дырыны...)
В "Реале" новость об отказе от билетов на финал Лиги чемпионов в Киеве "воспринимают как шутку", - КГГА - Цензор.НЕТ 8784
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Не знаю. Але організація фіналу ЛЧ незадовільна. Навряд чи вболівальники отримають задоволення від відвідин нашої столиці.
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Про якість організаціі матчу фіналу ЛЧ можуть казати безспосередні уболівальники, ввечері 26 травня у Києві на стадіоні Олімпійський, а не випадкова доярка з ферми у селі Великі Кобиляки та ще за 5 днів до самої події... У "Реалі" новину про відмову від квитків на фінал Ліги чемпіонів у Києві "сприймають як жарт", - КМДА - Цензор.НЕТ 8467
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люди едут на футбол, а не отрымувать задоволення вид видвидын нашои столыци.
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А Евро-2012 как играли? Туристы-иностранцы жаловались?

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какая ветка метро, ты дебил? от Киева до Борисполя км 30, и поля вокруг, чего ее туда тащить?
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как по мне манипуляция. То, что при таких ценах на гостинницы и отсутствие лоукоста вполне мог иметь место отказ 2 тысяч человек, я вполне верю. Другое дело, что свободными эти билеты, конечно, не останутся - найдется достаточное количество других - тех, кому цены преградой не окажутся.
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А какие тут места на гостиницы и цены на лоукосты? По поводу самолетов вполне допускаю "неевропейсие" цены. А вот насчет гостиниц, так это вы бред пишите. Украина одна из самых дешевых стран Европы для гостей. Так же как жрачка с пивом.
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Сразу видно "украинца". Может, еще "киевлянин"? да уже последний кретин в курсе, что там, где в затрапезных гостиницах цена номера была 200-300 грн в сутки, на время финала цены стартуют от 12-16 тысяч. В новостях куча материалов была, а в нете целое движение от киевлян, которые бесплатно приглашают болел к себе домой, чтобы наказать жадных хозяев отелей и как то отбелить репутацию города.
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Насчет высоких цен в гостиницах - это скорее манипуляция. Там где цены поднялись не значительно - там и раскупили. И про те номера не пишут. А пишут о высоких ценах в НЕ раскупленных номерах. Так сколько реально дорогих номеров? Не удивлюсь, что не более 5% от общего количества.
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летять уткиииии, летять ууткииии!
и два гусяяяяя!
п.с. скорее я поверю, что фаны ночью спать не будут, чем откажутся от билетов на финал.
туфта, короче
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Ви уж там определитесь в том КМДА как "сприймати". А то ведь ваши старшие "сприймають все без жартів".

https://www.5.ua/svit/ponad-2-tysiachi-faniv-reala-zdaly-kvytky-na-final-lch-cherez-tsiny-na-zhytlo-v-kyievi-ta-skladnu-lohistyku-zmi-170293.html
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Цены на проезд в Киеве дороже чем в Европе будут, а тема №1 в СМИ "что подумают о нас иностранцы 26 мая". Хочется верить, что это не люди у нас сумасшедшие, а это госзаказ на истерию с финалом Лиги, для отвлечения общества от реальных проблем.
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Тю на вас, такая ЗРАДА была, шобла тут просто усералась от счастья ))
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ "Реале" новость об отказе от билетов на финал Лиги чемпионов в Киеве "воспринимают как шутку", - КГГА
 
 
 
 
 
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