 В "Реале" новость об отказе от билетов на финал Лиги чемпионов в Киеве "воспринимают как шутку", - КГГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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По его словам, представители клубов "Реал" и "Ливерпуль" эту информацию "восприняли как шутку".

"Хотелось бы увидеть, где накопились две тысячи билетов, ненужных болельщикам "Реала" и "Ливерпуля"? Уже были попытки дозвониться и в "Реал", и в "Ливерпуль". Там просто воспринимают это как шутку, что есть свободные билеты, от которых отказываются болельщики", - сказал он на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

"Понятно, что путь не близкий, но мы убеждены, что все желающие смогут найти способ добраться до Киева и принять участие в этом событии. Большинство болельщиков прилетает и улетает в один день. И это не вопрос Киева или Украины, это традиция Лиги чемпионов. Так же происходило в прошлом году в Кардиффе: большинство болельщиков улетало ночью и не оставалось в городе, и им не нужно ночевать", - добавил Мирошниченко.

Ранее испанское издание AS писало, что болельщики Реала вернули более 2200 билетов на финальный матч в Киеве из-за проблем с логистикой и завышенных цен.

Матч финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем" пройдет 26 мая на стадионе "Олимпийский" в Киеве.