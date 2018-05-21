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 Политика Украины
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 Ветированный международными экспертами кандидат на должность судьи Антикоррупционного суда сможет подать апелляцию, - Парубий

Рабочая группа при участии представителя Венецианской комиссии в понедельник в Киеве согласовывает нюансы апелляции кандидата в судьи Высшего антикоррупционного суда, которого ветировал совет международных экспертов.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий на брифинге в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В законопроект внесены 1925 правок. Рабочая группа очень активно работает. Удалось по состоянию на сегодня согласовать большую часть – фактически 14 из 15 – рекомендаций, которые дала Венецианская комиссия. Сейчас представитель Венецианской комиссии находится в Украине. У меня с ним уже была встреча, и буду опять иметь встречу для консультации, для поиска совместной позиции по ключевому моменту, который остался несогласованным – это полномочия общественного совета международных экспертов", - сказал спикер на брифинге в понедельник в Киеве.

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Он выразил надежду, что по этому вопросу будет найдена общая позиция.

Вместе с тем, он добавил, что в настоящее время идут сложные дискуссии.

"Консультации будут идти на всех уровнях, со всеми участниками процесса. Это непростые консультации. Скажу откровенно: позиции достаточно твердые и с одной, и с другой стороны дискуссии. Непросто выйти на 226", - заявил А.Парубий.

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Также, он пояснил, что есть договоренность, что претендент на должность судьи Высшего антикоррупционного суда, кандидатуру которого ветировал совет международных экспертов, сможет подать апелляцию на такое решение, которая будет рассмотрена на совместном заседании этого совета и высшей квалификационной комиссии судей.

"Дискуссия идет о том, какой кворум, каким количеством, какой численностью должно быть проголосовано (преодоление вето. – Ред.)", - рассказал спикер.

Источник: https://censor.net.ua/n3067153
 
 
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У него справка, которая все поясняет
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это другой вопрос, а блеянье про возможность апелляции - это попытка соевых обойти условия западников.
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Это уже цирк. Международные эксперты дают заключение: этот судья не достоин и не имеет права выносить решения "Именем Украины".
А наши "сизифы" продолжают пихать выродка наверх.
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так и я о том же. У них это уже отработано - если какого то подонка и убирают с должности, то через "суд" потом восстанавливают. Вот эту схему они хотят узаконить при антиконституционном суде.
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Бывает. Ветированный международными экспертами кандидат на должность судьи Антикоррупционного суда сможет подать апелляцию, - Парубий - Цензор.НЕТ 5261 Но людям, видно, уже нравится этот суд - лайкают. Ветированный международными экспертами кандидат на должность судьи Антикоррупционного суда сможет подать апелляцию, - Парубий - Цензор.НЕТ 5261
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"Сизифы" они такие, только о народе пекутся.........

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"Коли піднімали ціни на газ та електрику,нам втуляли що це вимога МВФ,а коли кредитори вимагають зробити дійсно не залежний суд,то це вже шантаж МВФ ))"

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Опять попытка назначить подконтрольных судей. Будут затягивать как могут, не зря придумали почти 2000 поправок.
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пропихивают своего решалу на главу, а этим мародерам по рукам бьют
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В такой редакции его вообще нет смысла принимать.
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та уже все запутались,какая. Главное - потужна.
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или ришуча... Тут как бы вариативность имеется...
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Гробовщики Украины за работой. Ну и чем они отличаются от своих предшественников?
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Наглостью, жадностью, цинизмом. По ходу у этих этого в разы больше
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эти не стесняются покойничка обыскать прям на глазах еще рыдающей семьи.
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тем что строят дороги и увеличивают торговлю с ЕС
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С каких пор козлостан стал Европой？ выкинь глобус рязани и купи нормальную карту. Не игральные карты, а карту мира. Про строительство дорог молчи, просто молчи
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Он за януковичем и Партией регионов по сей сидит плачет. Вот оттуда и тексты такие.
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много построили ?чтото парубий как фигаро, и тута и тама
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Прикиньте, если бы таким вот внутренним голосованием можно было поиметь деньги от МВФ в обход самого ВМФ. Вот бы барыги развернулись. Высосали бы всё до последнего цента за пару лет. С помощью "независимого" украинского суда. Ветированный международными экспертами кандидат на должность судьи Антикоррупционного суда сможет подать апелляцию, - Парубий - Цензор.НЕТ 8429
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им деньги мвф не нужны. Они нам нужны.
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к слову национальность этого фрукта не раскрыта, похоже родом с кавказа
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Управлять Украиной должны украинцы. Не может иностранец решать кто не будет судьей.
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Ух как ты запел. Когда иностранец-кацап указывал, кто в Украине будет президентом, главой МО, СБУ, МВД и других ведомств - ты молчал в тряпочку. А как кредитуя и ставя условия это начал делать Запад - ты завозмущался.
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правильно, судей и президента с депутатами должны избирать представители украинской диаспоры в Канаде, так пойдёт, или вы за назначение подонков рошеновским ворьём, представителем которого является подонок парубий ?
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Пусть в канаде и назначают,
Или пусть вовращаются, тут живут, работают и голосуют.
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кроме того, лучше суде Украины разогнать и пользоваться услугами иностранных судов
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Как же клептоманы хотят поставить своего собачку, на должность судьи Антикоррупционного суда. Нет ребятки, или не будете воровать, или будете сидеть.
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характеристика верная, но не полная
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необходимо жёсткое внешнее управление,
если диаспора не создаст правительство, не назначит судей, не проведёт выборы в парламент , то порошенко продаст Украину кацапам на пару с охметовым и фирташем
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А вот ребота тролей, в данном случае не обязательно порохосрани, слава богу другой срани хватает

Видимо, группа олигархов вкупе с П.
Порошенко, уже определилась. Ставка
сделана. П. Порошенко свою
кандидатуру на выборы не выставляет.
Его потенциальным
коррумпированным приспешникам-
избирателям будет дана указка
агитировать и голосовать за А.
Гриценко. Его уже раскручивают, как
злейшего врага П. Порошенко и
олигархов, которых он "всех посадит".
Олигархи денег и своих ТВ не
пожалеют. Будет еще и спектакль с
уголовным делом, в котором бравый
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВетированный международными экспертами кандидат на должность судьи Антикоррупционного суда сможет подать апелляцию, - Парубий
 
 
 
 
 
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