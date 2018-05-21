 Ветированный международными экспертами кандидат на должность судьи Антикоррупционного суда сможет подать апелляцию, - Парубий

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий на брифинге в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В законопроект внесены 1925 правок. Рабочая группа очень активно работает. Удалось по состоянию на сегодня согласовать большую часть – фактически 14 из 15 – рекомендаций, которые дала Венецианская комиссия. Сейчас представитель Венецианской комиссии находится в Украине. У меня с ним уже была встреча, и буду опять иметь встречу для консультации, для поиска совместной позиции по ключевому моменту, который остался несогласованным – это полномочия общественного совета международных экспертов", - сказал спикер на брифинге в понедельник в Киеве.
Он выразил надежду, что по этому вопросу будет найдена общая позиция.
Вместе с тем, он добавил, что в настоящее время идут сложные дискуссии.
"Консультации будут идти на всех уровнях, со всеми участниками процесса. Это непростые консультации. Скажу откровенно: позиции достаточно твердые и с одной, и с другой стороны дискуссии. Непросто выйти на 226", - заявил А.Парубий.
Также, он пояснил, что есть договоренность, что претендент на должность судьи Высшего антикоррупционного суда, кандидатуру которого ветировал совет международных экспертов, сможет подать апелляцию на такое решение, которая будет рассмотрена на совместном заседании этого совета и высшей квалификационной комиссии судей.
"Дискуссия идет о том, какой кворум, каким количеством, какой численностью должно быть проголосовано (преодоление вето. – Ред.)", - рассказал спикер.
А наши "сизифы" продолжают пихать выродка наверх.
Или пусть вовращаются, тут живут, работают и голосуют.
если диаспора не создаст правительство, не назначит судей, не проведёт выборы в парламент , то порошенко продаст Украину кацапам на пару с охметовым и фирташем
Видимо, группа олигархов вкупе с П.
Порошенко, уже определилась. Ставка
сделана. П. Порошенко свою
кандидатуру на выборы не выставляет.
Его потенциальным
коррумпированным приспешникам-
избирателям будет дана указка
агитировать и голосовать за А.
Гриценко. Его уже раскручивают, как
злейшего врага П. Порошенко и
олигархов, которых он "всех посадит".
Олигархи денег и своих ТВ не
пожалеют. Будет еще и спектакль с
уголовным делом, в котором бравый