 46-й батальон уничтожил огневую позицию 2-го батальона 7-й бригады ВС РФ на Донбассе - операция планировалась 4 дня

Об этом написал в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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"Блестящая операция 46-го штурмового батальона "Донбасс-Украина" - уничтожена позиция российских войск, а именно 2-го взвода 5-й роты 2-го батальона 7-й мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса ВС РФ, с которой осуществлялись обстрелы и корректировка огня по мирным жителям населенного пункта Травневое Донецкой области. Уничтожен один наемник и захвачены в плен трое, вместе с оружием. Нарушители Минских соглашений наказаны. В результате дефицита боеприпасов и ограничений на боевое применение, легким вооружением, которое разрешено применять по Минским соглашениям, развалить укрепленные и хорошо оборудованные позиции противника нельзя. Поэтому командование 46-го батальона провело операцию по принуждению к прекращению огня доступными средствами. Украинская боевая группа осуществила внезапный захват укрепленной позиции исключительно с применением стрелкового оружия - причем стоит отметить, что операция была спланирована и осуществлена всего за четыре дня! Это крайне рискованно - ведь без артиллерийской поддержки противник в любой момент может открыть огонь, может обнаружить движение бойцов, и тогда могут быть большие потери. Но захват российских позиций прошел образцово, с нашей стороны потерь нет. Это, конечно, стало возможным только потому, что 46-й батальон постоянно ведет активную оборону, прощупывает позиции противника, действует инициативно по всей полосе своей обороны. Вот и приходят победы. Обстрелы Травневого на время прекращены. Великолепный успех, и готовая модель действий для всех подразделений Операции объединенных сил", - отметил он.

Ранее сообщалось, что разведчики 46 ОШБ "Донбасс-Украина" уничтожили террориста и захватили в плен еще троих.