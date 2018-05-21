 46-й батальон уничтожил огневую позицию 2-го батальона 7-й бригады ВС РФ на Донбассе - операция планировалась 4 дня

Об этом написал в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Блестящая операция 46-го штурмового батальона "Донбасс-Украина" - уничтожена позиция российских войск, а именно 2-го взвода 5-й роты 2-го батальона 7-й мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса ВС РФ, с которой осуществлялись обстрелы и корректировка огня по мирным жителям населенного пункта Травневое Донецкой области. Уничтожен один наемник и захвачены в плен трое, вместе с оружием. Нарушители Минских соглашений наказаны. В результате дефицита боеприпасов и ограничений на боевое применение, легким вооружением, которое разрешено применять по Минским соглашениям, развалить укрепленные и хорошо оборудованные позиции противника нельзя. Поэтому командование 46-го батальона провело операцию по принуждению к прекращению огня доступными средствами. Украинская боевая группа осуществила внезапный захват укрепленной позиции исключительно с применением стрелкового оружия - причем стоит отметить, что операция была спланирована и осуществлена всего за четыре дня! Это крайне рискованно - ведь без артиллерийской поддержки противник в любой момент может открыть огонь, может обнаружить движение бойцов, и тогда могут быть большие потери. Но захват российских позиций прошел образцово, с нашей стороны потерь нет. Это, конечно, стало возможным только потому, что 46-й батальон постоянно ведет активную оборону, прощупывает позиции противника, действует инициативно по всей полосе своей обороны. Вот и приходят победы. Обстрелы Травневого на время прекращены. Великолепный успех, и готовая модель действий для всех подразделений Операции объединенных сил", - отметил он.
Ранее сообщалось, что разведчики 46 ОШБ "Донбасс-Украина" уничтожили террориста и захватили в плен еще троих.
Шо за фігня?
Тобто - тепер "АТО-ООС" потребуватиме ще більше коштів , аби закуповувати за кордном те , що можна було виробляти і в Україні ...
С размером угадали...
По информации Сибирь.Реалии, вертолет "Газель 342", принадлежащий предпринимателю из Амурской области Сергею Мельниченко, сгорел после жесткой посадки. Трое находившихся в вертолете успели эвакуироваться, но у одного из них - генерала ФСБ - по дороге к охотничьему домику предположительно случился сердечный приступ, и он скончался. У второго пассажира, предпринимателя из Хабаровского края, серьезная травма позвоночника. По данным "Интерфакса", они летели на рыбалку.
Вертолет приземлился в Тугуро-Чумиканском районе недалеко от реки Уда, сообщила пресс-служба регионального МЧС. Частный вертолет Ми-2 с места жесткой посадки вылетел в поселок Экимчан с двумя пострадавшими на борту. Портал "ПортАмур" со ссылкой на администрацию района сообщил, что последний рейс вертолета "Газель342" не был зарегистрирован.
" в Тугуро-Чумиканском районе...поселок Экимчан" ..это же МЕГАЗАЖОПЬЕ !
А они, мало того что ездят, так еще и летать начали.
Что здесь, что по телеку...что в Верховной Раде, что в Мэриии городов и так далее..
кто то в стране делает РЕАЛЬНЫЕ ВЕЩИ!
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#Горловка - кипишь недетский, орки и менты вывозят с Гольмы и Камсы семьи, ходят слухи, что Украина уже на шахте Гагарина, народ по магазинам скупает макароны и спички.
Пы.Сы.
мы в детстве тырили артиллерийский порох - это такие длинные оранжевые макаронины. Знатно горел и бабахал!
Лет 25 рассказывают, как они воюют с Америкой в... Молдове, Карабахе, Грузии, Украине!
Эй, руссосрань! а через пролив не ближе, не?
Это о чем?? Шоколадные кричат что всего валом и палят склады