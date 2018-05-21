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Все про:Донецкая область (3945) Бутусов Юрий (1403) операция Объединенных сил (96)

 46-й батальон уничтожил огневую позицию 2-го батальона 7-й бригады ВС РФ на Донбассе - операция планировалась 4 дня

Успешная операция 46-го штурмового батальона "Донбасс-Украина" является готовой моделью действий для всех подразделений Операции объединенных сил.

Об этом написал в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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"Блестящая операция 46-го штурмового батальона "Донбасс-Украина" - уничтожена позиция российских войск, а именно 2-го взвода 5-й роты 2-го батальона 7-й мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса ВС РФ, с которой осуществлялись обстрелы и корректировка огня по мирным жителям населенного пункта Травневое Донецкой области. Уничтожен один наемник и захвачены в плен трое, вместе с оружием. Нарушители Минских соглашений наказаны. В результате дефицита боеприпасов и ограничений на боевое применение, легким вооружением, которое разрешено применять по Минским соглашениям, развалить укрепленные и хорошо оборудованные позиции противника нельзя. Поэтому командование 46-го батальона провело операцию по принуждению к прекращению огня доступными средствами. Украинская боевая группа осуществила внезапный захват укрепленной позиции исключительно с применением стрелкового оружия - причем стоит отметить, что операция была спланирована и осуществлена всего за четыре дня! Это крайне рискованно - ведь без артиллерийской поддержки противник в любой момент может открыть огонь, может обнаружить движение бойцов, и тогда могут быть большие потери. Но захват российских позиций прошел образцово, с нашей стороны потерь нет. Это, конечно, стало возможным только потому, что 46-й батальон постоянно ведет активную оборону, прощупывает позиции противника, действует инициативно по всей полосе своей обороны. Вот и приходят победы. Обстрелы Травневого на время прекращены. Великолепный успех, и готовая модель действий для всех подразделений Операции объединенных сил", - отметил он.

Ранее сообщалось, что разведчики 46 ОШБ "Донбасс-Украина" уничтожили террориста и захватили в плен еще троих.

Источник: https://censor.net.ua/n3067152
 
 
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Кому мало, тому належало б їм допомогти.
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не получится ... там "дефицит боеприпасов"
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"В результате дефицита боеприпасов"

Шо за фігня?
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а это сказано для того, что бы и "там" ломали голову ...

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три крупных склада взорваны в Украине и что ты думаешь? из-за этого не будет дефицита? И где ты думаешь их производят? Пока ни где, но можно
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насправді - боєприпаси вже закуповуються за кордоном за валюту ...і це тільки початок .
Тобто - тепер "АТО-ООС" потребуватиме ще більше коштів , аби закуповувати за кордном те , що можна було виробляти і в Україні ...
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Свои боеприпасы считайте. Кацапы такие кацапы...
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слишком рискованно, сегодня прокатило, а завтра может быть ловушка-засада. А вот "дефицит боеприпасов" - это плохо. Слишком много кондитер просрал арсеналов
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боеприпасы пни пэрэмырри не главное
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это общеизвестный факт, тому, кто не любит деньги
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АХАХАХАХАХ! ватні трололоїі і сюди Пороха примудрилися приплести ! ))))))))) ну до чого ж убогі істоти! ))))))))
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это кстати те кто считает Семенченка пиарщиком, вором и русским агентом!
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О да , Игорь- Толян профффессор и военный стратеХ😀
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Деревяные макентошы для гироив Наварососии?)))))
С размером угадали...
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вся дырляндия в одном фото: Сраная Газелька, дыровские номера и гробы. Еще и номер "Ко" - дань уважения к прошлому куриного Ко-ко-команданте.
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захерченко взяла футбольного лидянца 46-й батальйон знищив вогневу позицію 2-го батальйону 7-ї бригади ЗС РФ на Донбасі - операція планувалася 4 дні - Цензор.НЕТ 6078
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сцуко ржу нимагу так засчеку вошел шо аж глазья повылазили
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А потом мокшане скажут что этих матрешек всю ночь рисовали агенты ЦРУ по заказу ГосДепа)))!!!
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Бывший заместитель директора ФСБ РФ (до 2004 года) генерал-полковник Анатолий Ежков умер после жесткой экстренной посадки вертолета в Хабаровском крае, сообщает "Интерфакс".

По информации Сибирь.Реалии, вертолет "Газель 342", принадлежащий предпринимателю из Амурской области Сергею Мельниченко, сгорел после жесткой посадки. Трое находившихся в вертолете успели эвакуироваться, но у одного из них - генерала ФСБ - по дороге к охотничьему домику предположительно случился сердечный приступ, и он скончался. У второго пассажира, предпринимателя из Хабаровского края, серьезная травма позвоночника. По данным "Интерфакса", они летели на рыбалку.

Вертолет приземлился в Тугуро-Чумиканском районе недалеко от реки Уда, сообщила пресс-служба регионального МЧС. Частный вертолет Ми-2 с места жесткой посадки вылетел в поселок Экимчан с двумя пострадавшими на борту. Портал "ПортАмур" со ссылкой на администрацию района сообщил, что последний рейс вертолета "Газель342" не был зарегистрирован.
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о, а тушку хенерала значит собачкам скормили?
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вы только вдумайтесь!
" в Тугуро-Чумиканском районе...поселок Экимчан" ..это же МЕГАЗАЖОПЬЕ !
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Не браток это ЗабВО и ДальВО 46-й батальйон знищив вогневу позицію 2-го батальйону 7-ї бригади ЗС РФ на Донбасі - операція планувалася 4 дні - Цензор.НЕТ 3802 Кто служил в совке тот поймет 46-й батальйон знищив вогневу позицію 2-го батальйону 7-ї бригади ЗС РФ на Донбасі - операція планувалася 4 дні - Цензор.НЕТ 3802
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Пишут им - газель непроедет.
А они, мало того что ездят, так еще и летать начали.

46-й батальйон знищив вогневу позицію 2-го батальйону 7-ї бригади ЗС РФ на Донбасі - операція планувалася 4 дні - Цензор.НЕТ 2016
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Пока кто то лясы точит.
Что здесь, что по телеку...что в Верховной Раде, что в Мэриии городов и так далее..
кто то в стране делает РЕАЛЬНЫЕ ВЕЩИ!
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Дебальцево online‏ @debaltsevo

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#Горловка - кипишь недетский, орки и менты вывозят с Гольмы и Камсы семьи, ходят слухи, что Украина уже на шахте Гагарина, народ по магазинам скупает макароны и спички.
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вспомнился фейк, как "взяли Коминтерново"
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та байдуже, головне ватка перелякана.
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поджигать макароны? Прэлэстно!
Пы.Сы.
мы в детстве тырили артиллерийский порох - это такие длинные оранжевые макаронины. Знатно горел и бабахал!
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Сегодня на захваченной территории Луганской области взорвали мост, соединявший Хрустальное и Луганск - https://beta.in.ua/2018/05/21/na-donbasse-podorvali-strategicheskiy-most-izvestny-podrobnosti.html
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о це по нашому! добре спланована операція це запорука успіху! тепер ще треба добре спланувати що до контрабанди та всякого непотрібу і все буде добре!
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Шкода,що хлопці своїм життям ризикують.Порошенко і Ко сєпарів за пару місяців випустять і ці будуть по Києву гуляти.Такі ж випадки є
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На самом деле Россосия не такая уж и большая страна, как мы видим на плоской карте мира. Дело в том, что как вы все знаете, земля круглая, и если карту мира спроецировать на плоскую поверхность, то страны находящиеся ближе к полюсам растягиваются. Из-за этого кажется, что эти страны больше, чем на самом деле. Вот сайт (www.thetruesize.com), где можно увидеть реальный размер стран. Перемещаем их ближе к экватору и что мы видим? Мордор не так уж велик, как мы привыкли видеть на карте мира. Да, по-прежнему это самая большая страна в мире по площади, но не такая огромная. Если Украину переместить севернее, то она будет выглядеть большой. Посмотрите на Гренландию (синий цвет) перемещенную на экватор и сравните с отображением на карте мира. В разы меньше. Тоже самое и Мордор, 70% территорий, которой не пригодны для жизни человека. Сплошные непроходимые болота с комарами.
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и всё равно ублюдкам мало, всё лезут по соседям! Причем слабым соседям...
Лет 25 рассказывают, как они воюют с Америкой в... Молдове, Карабахе, Грузии, Украине!
Эй, руссосрань! а через пролив не ближе, не?
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ПЕДЕРАЦИЯ ЭТО ВООБЩЕ НЕ СТРАНА, А ОСТАТКИ ЖЫДОТАБОРА ОРГАНИЗОВАННОГО ДЛЯ ПОРАБОЩЕНИЯ ДРУГИХ НАРОДОВ.
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Теперь понятно, почему россиян корежит само упоминание о шарообразности Земли. Вяличие страдает...
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Але все одно, землі для тих пацюків якось забагато..
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Только нафиг пленных брать,щас их обменяют и они опять будут воевать против нас.у нас и так обменный фонд в разы больше ихнего
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точно. вырезали бы как свиней и ужас им приходил бы в кошмарных снах
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полонених теж треба брати тільки не відпускати а нехай працюють на користь України десь у Жовтих Водах на уранових шахтах
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Помняли АТО на ООС, сразу другие результаты!
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В боксе бы ребята сказали так, молниеносный и короткий "хук", и противник повержен. А то получается так-- махал своими "костылями" уверовав в безнаказанность--мол,все под контролем, а тут раз и резкий, точный выпад,по непонятной траектории.Представляю физиономии пленных,где недавнее геройство раздавлено уже страхом за собственную шкуру и неизвестностью .
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В результате дефицита боеприпасов Источник: https://censor.net.ua/n3067152

Это о чем?? Шоколадные кричат что всего валом и палят склады
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия46-й батальон уничтожил огневую позицию 2-го батальона 7-й бригады ВС РФ на Донбассе - операция планировалась 4 дня
 
 
 
 
 
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