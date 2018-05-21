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Все про:ОБСЕ (3149) обстрел (6873) Донбасс (16191) Хуг Александр (384)

 За неделю спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 7 700 случаев нарушения режима прекращения огня на Донбассе, - Хуг

За неделю в зоне проведения операции Объединенных сил наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 7 тыс. 700 случаев нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в понедельник в Киеве.

"Минувшая неделя была не самой худшей за все время конфликта, наши наблюдатели зафиксировали 7 тыс. 700 случаев несоблюдения режима перемирия", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали взрыв в районе разведения сил и средств на Луганщине

По его словам, ночью 16 мая и утром 17 мая в районе Светлодарска зафиксировано около 500 взрывов. В районе Горловки 17-18 мая наблюдатели на патрульной базе слышали 140 взрывов от снарядов, выпущенных из артиллерии и танков.

"16 мая камера, установленная в районе Донецкой фильтровальной станции (ДФС), зафиксировала разрыв 20 ракет, выпущенных из РСЗО. Ракеты разорвались на подконтрольной Киеву территории", - подчеркнул А.Хуг.

Он особо подчеркнул, что существует необходимость немедленного разведения сил и средств в районе ДФС.

"Пока силы находятся на расстоянии 200-300 м друг от друга, станция остается эпицентром боевых действий. Без разведения сил и средств она не может функционировать. И около 300 тыс. местных жителей по обе стороны линии разграничения остаются без воды. Без разведения вопрос остановки работы ДФС – это лишь вопрос времени", - отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3067151
 
 
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Но чераз два часа сами написали что все это брехня и никто их не атаковал... За неделю спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 7 700 случаев нарушения режима прекращения огня на Донбассе, - Хуг - Цензор.НЕТ 7795

За неделю спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 7 700 случаев нарушения режима прекращения огня на Донбассе, - Хуг - Цензор.НЕТ 7472
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Врут. Их белочка атаковала. И бодун что-то затевает - русофобию - не иначе...
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Єссєссна. Кажуть наші танки попхнули на Горловку.))
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Перемир'я вже давно порушене.
А ворога вбивати все одно треба, так що...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа неделю спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 7 700 случаев нарушения режима прекращения огня на Донбассе, - Хуг
 
 
 
 
 
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