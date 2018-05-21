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Все про:иностранец (244) Нацполиция (7445) Князев (217)

 В ходе спецоперации "Мигрант" 392 иностранцам-нарушителям объявлено о подозрении, - Князев

В ходе спецоперации "Мигрант" объявлено о подозрении 392 иностранцам-нарушителям.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

Сегодня под председательством первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового состоялось межведомственное совещание по подведению итогов оперативно-превентивных мероприятий под условным названием "Мигрант".

"Если мы выдворяем сотни людей, не используя механизм запрета въезда, то этому человеку ничего не мешает вернуться в Украину через другой пропускной пункт, даже через сутки-двое. Это бесполезно потраченное время сотрудников полиции. Кроме того, необходимо наладить совместную коммуникацию Нацполиции, Государственной пограничной и Государственной миграционной службы о доступе к информации, находящейся в базах данных наших ведомств", - подчеркнул глава Нацполиции.

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В то же время первый заместитель Председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин подчеркнул, что для эффективного противодействия преступной деятельности этих лиц необходимо принять инструкцию по взаимодействию Национальной полиции, Государственной пограничной и Государственной миграционной служб.

В ходе спецоперации Мигрант 392 иностранцам-нарушителям объявлено о подозрении, - Князев 01

Источник: https://censor.net.ua/n3067147
 
 
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Как подозрение?!! А почему их частными чартерными литаками не развезли по странам, откуда они прибыли? В ходе спецоперации "Мигрант" 392 иностранцам-нарушителям объявлено о подозрении, - Князев - Цензор.НЕТ 1831
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Не верю! Больше негров даже на "борщаге" в Киеве
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..необходимо наладить совместную коммуникацию Нацполиции, Государственной пограничной и Государственной миграционной службы Источник: https://censor.net.ua/n3067147 Так кто этим заняться должен? Почему он нам об этом жалуется? Не страна, а проходной двор, для международного криминала.
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Менты!Ваша спецоперация пшик!Вчера был на седьмом километре (Одесса) Нп перекрестках всех переходов КИШИТ Вьетнамцами.Все сидят на обмене валюты.Билборды вокруг на китайском языке. Менты карманы набивают взятками,а Одессу заводняют азиатами.
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Вемь овощной опт под казахами и узбеками а все асфальтные роботы заполонили армяне. Вот такие дела в Одессе.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ ходе спецоперации "Мигрант" 392 иностранцам-нарушителям объявлено о подозрении, - Князев
 
 
 
 
 
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