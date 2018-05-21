 В ходе спецоперации "Мигрант" 392 иностранцам-нарушителям объявлено о подозрении, - Князев

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

Сегодня под председательством первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового состоялось межведомственное совещание по подведению итогов оперативно-превентивных мероприятий под условным названием "Мигрант".

"Если мы выдворяем сотни людей, не используя механизм запрета въезда, то этому человеку ничего не мешает вернуться в Украину через другой пропускной пункт, даже через сутки-двое. Это бесполезно потраченное время сотрудников полиции. Кроме того, необходимо наладить совместную коммуникацию Нацполиции, Государственной пограничной и Государственной миграционной службы о доступе к информации, находящейся в базах данных наших ведомств", - подчеркнул глава Нацполиции.

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В то же время первый заместитель Председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин подчеркнул, что для эффективного противодействия преступной деятельности этих лиц необходимо принять инструкцию по взаимодействию Национальной полиции, Государственной пограничной и Государственной миграционной служб.