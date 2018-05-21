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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Николаев (1071) отравление (1022) Нацполиция (7445) школа (1667)

 Полиция проводит проверку по факту массового отравления учеников одной из школ Николаева: 36 детей госпитализированы, 2 из них в реанимации. ФОТОрепортаж

Полиция проводит проверку по факту массового отравления учеников одной из николаевских школ неизвестным веществом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"Сегодня, 21 мая, около 11:20 в полицию поступило сообщение о том, что в одной из николаевских школ дети массово пожаловались на плохое самочувствие. Из школы эвакуированы около 400 учеников. Сейчас школьникам оказывают неотложную медицинскую помощь. На месте происшествия работают сотрудники Заводского отдела полиции, следственного управления, патрульные полицейские, спасатели, медики и другие службы. По состоянию на 12:30 36 детей обратились за помощью к врачам с признаками отравления, предварительно - газом, все госпитализированы. Информация по данному факту внесена в журнал Единого учета. Причины ухудшения состояния здоровья детей и другие обстоятельства происшествия устанавливаются", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В школе Николаева распылили неизвестное вещество, эвакуированы около 400 детей, 32 ребенка направлены в лечебные учреждения, - ГСЧС. ФОТО

"Относительно шокирующего случая в школе №6, где сегодня распылили неизвестное вещество с резким запахом. Лично выехал в школу и в городскую детскую больницу № 2, куда направлены пострадавшие дети. В больницу направлены 36 детей с жалобами на кашель, слезотечение, тошноту и першение в горле, 2-е детей госпитализированы для НАБЛЮДЕНИЯ в реанимационное отделение с жалобами на головокружение и боли в животе. Подчеркиваю, пока угрозы жизни детей нет. Ситуация находится на контроле руководства облгосадминистрации. В настоящее время правоохранители и специалисты ГСЧС проводят все необходимые в подобных случаях действия", - написал на своей странице в Фейсбуке замглавы Николаевской ОГА Евгений Шевченко.

Полиция проводит проверку по факту массового отравления учеников одной из школ Николаева: 36 детей госпитализированы, 2 из них в реанимации 01
Полиция проводит проверку по факту массового отравления учеников одной из школ Николаева: 36 детей госпитализированы, 2 из них в реанимации 02
Полиция проводит проверку по факту массового отравления учеников одной из школ Николаева: 36 детей госпитализированы, 2 из них в реанимации 03
Полиция проводит проверку по факту массового отравления учеников одной из школ Николаева: 36 детей госпитализированы, 2 из них в реанимации 04
Полиция проводит проверку по факту массового отравления учеников одной из школ Николаева: 36 детей госпитализированы, 2 из них в реанимации 05

Ранее стало известно, что в школе Николаева распылили неизвестное вещество, эвакуированы около 400 детей, 32 ребенка направлены в лечебные учреждени

Как сообщал Цензор.НЕТ, утром 8 мая на линейке в одной из школ Черкасс дети стали массово жаловаться на плохое самочувствие и даже терять сознание. Согласно сообщению ГСЧС, по состоянию на 12 часов были госпитализированы 47 учеников, из них 11 находились в реанимации.

Симптомы: тошнота, головокружение, головная боль.

Президент Петр Порошенко поручил установить причину массового отравления детей в Черкассах, а Премьер Владимир Гройсман и и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун вылетели на место.

Источник: https://censor.net.ua/n3067143
 
 
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Панаце́я - мифологическое универсальное средство от всех болезней.

Мож, пандемия, братишка? Только причем тут другие континенты?

А если по теме - то очень не нравится плотность подобных случаев. Хочешь не хочешь, а конспирологические теории так и просятся...
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ЭТО ПАНАЦЕЯ имеет иное название допустили евреев до власти... и "результат" "!реформ Геноцида" 144 штуки от Педрилло и его БАНДЫ..
1-децентрализация -перевод на народный язык-- перводится как Мать Анархия и Местные цари и Боги...
2- Ликвидация СЭС и Госпотребслужбы и сделали черти что -перевод на народный язык грабьте и творите все что хотите никуя вам не будет...
3. Отмена всех проверок типа бизнеса- на народной мове сие ожнеачает пока мы у власти делайте что угодно главное платите откаты за нашу для вас же "крышу"
4. Медицинская реформа --кто не успел... умер по своей вине... как тут в новости виноваты дети и родители... а нефиг сдавать детей у школы... видите шо можэ будыот образования... траванулись знаниями... (тут вам реформа школы) типа ну если настаиваете- будем из них учить будущих рабов для евреев...(как в Талмуде --придет Мессия и каждому иудею достанется по 2 тысячи 688 рабов...) что то не читал ни разу про еврейские садики и школы шобы там все траванулсиь даже случайно --отсюда ВЫВОД случайность всегда!!! повторяю всегда для не евреев есть заранее спланированная ЗАКОНОМЕРНОСТЬ и результат-- чем больше сдохнет не евреев- гоев --тем евреям в падло...радость
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Здесь русский мир ? Здесь рашей пахнет ? Поліція проводить перевірку за фактом масового отруєння учнів однієї зі шкіл Миколаєва: 36 дітей госпіталізовано, 2 із них у реанімації - Цензор.НЕТ 7728
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Скорее всего вы хотели сказать "тенденция".
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Школота решила пошланговать?
Вот и расспылили чьи то батины припасы...

По ходу за это срок давать нужно...шо б не повадно было
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Бате...за ненадлежащее хранение...
Чаду...за отсутстие мозгов по причине плохой генетики
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Всё возможно. Когда я учился чего только не придумывали некоторые кадры чтобы уроки сорвать, и градусники били, и о минировании сообщали. Только тут уже конец учебного вроде смысл непонятен.
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Мы тоже в свое время ШАЛИЛИ)))
но до такого идиотизма не доходило...
Максимум кирпичами окна побить любимому преподу...или клея в замок налить
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цікаво чим займається СБУ? Аа..забувся..в національну лотерею по ночах грає..недосипає Полиция проводит проверку по факту массового отравления учеников одной из школ Николаева: 36 детей госпитализированы, 2 из них в реанимации - Цензор.НЕТ 2564
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А як СБУ могла знати наперед що якомусь бовдуру сеча стукне в голову?
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в Черкассах "ниче не нашли". Думали пронесет. И вот опять.
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И здесь не найдут...
У школоты ведь денег НЕТ!))))
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Ну, к этому мы уже начинаем привыкать. Хорошо, что не так как в Штатах, верно? Когда в упор расстреливают, без шансов. Как мыслите, нам до этого ещё долго расти? и
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В США какие-то особые проблемы с буллингом в школах. Его вроде как и жестко пресекают, и взрослое общество вроде как нормальный пример подаёт, родители воспитывают. Но вот у школьников что-то не так.
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Ну, так я об этом же. Что-то не так. Как вы думаете- что именно? Когда одноклассничек валит всё шо шевелится, в пределах его досягаемости. В смысле- не го досягаемости, а его ствола. Как минимум- ежемесячно, а в последнее время- почаще стало. Шо ш такое? Ответ есть? У меня- есть. Но, я лучше промолчу.
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Ну я же написал проблема в буллингом в школах. То есть с издевательствами сверстников, унижениями и так д. Он то везде есть у нас с этим наверное проще. Подрались, разрядились и всё ок. Там же за драку сразу исключают из школы. Поэтому школьники мастерски овладели психологическим воздействием. Вот и доводят наверное некоторых что тес катушек слетают в период юношеского максимализма. Заметьте они идут с оружием именно в школу а не просто кого-то на улице расстреливают. Значит проблема в самих школах и есть.
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Ну, не стану спорить. В школах проблема. А значит- в воспитании неокрепших мозгов. Где-то имеется ошибочка, в процессе воспитания. Глобальная ошибочка. Но, кому-то,- необходимая ошибочка... Кому необходимая? Есть варианты?
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Конспирология на тему перенаселения планеты?
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Не. Не думаю. Тута нечто иное. Нужны тупорылые организмы, в количестве. И эта Задача- успешно выполняется. Иногда- бывает сбой. Вот тогда и льется кровь. Это уже Система, друже. Совпадений, немотивированных- более десятка, только в этом году. Это- не случайность. Это- закономерность. Чем это закончится??? Понятия не имею...
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Понятно, что то такое есть, старший учился 2 выпускных класса в Сев Каролине, знания в школах дают жесть, на порядок меньше чем у нас, потом в колледжах и универах уже рвут, а после школы там действительно организмы.
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Да ну подростки везде такие. В период юношеского максимализма склонность к суициду и так д. Есть ещё в психологии такой феномен как эффект Вертера когда начинают подражать после широкого освещения в СМИ.
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Подростки хотят известности, вылезло бы где то.
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Я- двукратный чемпион города Мариуполя. Стрельба, по силуэтам. Марголин. И именно тогда- я учился в школе. Мне в башку не приходило стрельнуть в воробья, который залетал в тир наш, открытый, 50-ти метровый... Не приходило!!!
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Ну а кому-то приходило и они это делали. Не все же адекватные, ну и не все неадекватные.
Неадекватных всё же меньше и это хорошо.
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Или вы на какую-то другую психологическую обработку намекаете?
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Молоді "Ломоносови" тренуються. У когось 12 по хімії, напевно."талантища" ростуть, "генії"! Полиция проводит проверку по факту массового отравления учеников одной из школ Николаева: 36 детей госпитализированы, 2 из них в реанимации - Цензор.НЕТ 275
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У любому випадку це є теракт з метою посіяти паніку
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Це школота!)))
Они хуже террористов))) но статьи УКУ для них пустяковые...
Да и премии ни СБУ ни полицаи за это не получат....

Короче...висяк))))
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Вряд ли Геракл, нет смысла, сейчас в школах пауза, контрольки прошли а экзамены еще не начались, самая лафа.
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поскоку сделано в 3 раз то Новичек напоминает а СБУ сцыт
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Ничего они не найдут:
1. Действующее вещество в значительной мере успело выветриться к приезду "полициянтов"
2. Не наблюдаю у прибывших портативного газового хроматографа.
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а вдруг рассматриваются 5 версий. в полиции по-новому всегда рассматриваются 5-6 версий.

а вдруг будет очередное "дело чести"?
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Любое расследование нужно вести не с точки зрения "чести", а с позиций профессионализма (подразумевающего, в т.ч. и техническую оснащенность).
Профессионализма не наблюдаю.
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Вы были на месте, вам показали собранные материалы и доложили, какие анализы и исследования проводятся? Или вы настолько профессиональны, что судите по всему по фото и заметкам в СМИ? Не говоря уже о том, что из другой страны.
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похоже на газ из балончика для самозащиты, только какая падла распыляет и почему никто не видел, этот же газ действует вблизи, чтобы была концентрация.
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пусть рюкзаки у школоты проверят, и заодно карманы и ящики столов у учителей, глядишь чего и найут.
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Ой, сколько вам заплатили, троллякам сраным, чтобы вы троллили отравление в Черкассах? Где результаты раследывания по Черкассам? Уже две недели прошло. В отставку эту немощь (министра образования, и.о. Супрун, мин обороны, мин мвд, главу ГСЧС и даже министра экологии).
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Для ФСБ сократили финансирование, теперь вместо Великобритании они в Украину ездят. Действительно, посмотрите, таки до сих пор подобных случаев не наблюдалось. А в этом году - уже не первый. Уверен, за всё мы должны быть "благодарны" нашему северному соседу, которого характеризует полное отсутствие морали и каких-либо тормозов.
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Последовательный ученик де Пфеффеля?
Опять, снова-здорова, "хайли лайкли"???
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Не понимают только на фабрике троллей.
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Кто в мире светится с применением хим. оружия, кто его разрабатывает? Какая страна упоминается? Им же плевать - дети или взрослые, главное, использовать имеющееся или испытать новое. Судя по всему, в рассее настолько страшные и непредсказуемые существа живут - от правителя, который все баблом не нажрется, до последнего забулдыги в их деревнях - что ничему уже удивляться нельзя, там нет дна. На детскую шалость не похоже. В СБУ не дурнее некоторых тут "спецов", и давно уже привлекли и зарубежные лаборатории. А еще помните, было отравление водных источников в Одесской обл.? Эти рассеянские мрази не только новое оружие у нас и в Сирии испытывают, но и биологические и химические ОВ тоже
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Могу подкинуть дровишек.Отравление пацаков в Волокаламске,яко бы мусорным газом,на самом деле,была проба пера ФСБ,по подготовке кампании по устрашению Украины.Задача кампании направлена на подрыв здоровья,самого важного ресурса нации-детей.Показать неспособность власти, обеспечить безопасность,посеять недоверие к власти и хаос в СМИ Поліція проводить перевірку за фактом масового отруєння учнів однієї зі шкіл Миколаєва: 36 дітей госпіталізовано, 2 із них у реанімації - Цензор.НЕТ 6380
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Короче у меня своя версия.Всем известно о криминогенной ситуации в стране.Мальки со своими мобилами смартфонами,лёгкая добыча криминальных элементов.Тому предки их оснащают средствами защиты,щоб себя успокоить.А малькам интересно ж пшыкнуть,та посмотреть,шо буде.Короче не буду развивать мысль далi
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПолиция проводит проверку по факту массового отравления учеников одной из школ Николаева: 36 детей госпитализированы, 2 из них в реанимации. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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