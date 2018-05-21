 Полиция проводит проверку по факту массового отравления учеников одной из школ Николаева: 36 детей госпитализированы, 2 из них в реанимации. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"Сегодня, 21 мая, около 11:20 в полицию поступило сообщение о том, что в одной из николаевских школ дети массово пожаловались на плохое самочувствие. Из школы эвакуированы около 400 учеников. Сейчас школьникам оказывают неотложную медицинскую помощь. На месте происшествия работают сотрудники Заводского отдела полиции, следственного управления, патрульные полицейские, спасатели, медики и другие службы. По состоянию на 12:30 36 детей обратились за помощью к врачам с признаками отравления, предварительно - газом, все госпитализированы. Информация по данному факту внесена в журнал Единого учета. Причины ухудшения состояния здоровья детей и другие обстоятельства происшествия устанавливаются", - сказано в сообщении.

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"Относительно шокирующего случая в школе №6, где сегодня распылили неизвестное вещество с резким запахом. Лично выехал в школу и в городскую детскую больницу № 2, куда направлены пострадавшие дети. В больницу направлены 36 детей с жалобами на кашель, слезотечение, тошноту и першение в горле, 2-е детей госпитализированы для НАБЛЮДЕНИЯ в реанимационное отделение с жалобами на головокружение и боли в животе. Подчеркиваю, пока угрозы жизни детей нет. Ситуация находится на контроле руководства облгосадминистрации. В настоящее время правоохранители и специалисты ГСЧС проводят все необходимые в подобных случаях действия", - написал на своей странице в Фейсбуке замглавы Николаевской ОГА Евгений Шевченко.











Ранее стало известно, что в школе Николаева распылили неизвестное вещество, эвакуированы около 400 детей, 32 ребенка направлены в лечебные учреждени.

Как сообщал Цензор.НЕТ, утром 8 мая на линейке в одной из школ Черкасс дети стали массово жаловаться на плохое самочувствие и даже терять сознание. Согласно сообщению ГСЧС, по состоянию на 12 часов были госпитализированы 47 учеников, из них 11 находились в реанимации.

Симптомы: тошнота, головокружение, головная боль.

Президент Петр Порошенко поручил установить причину массового отравления детей в Черкассах, а Премьер Владимир Гройсман и и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун вылетели на место.