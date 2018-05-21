 Полиция проводит проверку по факту массового отравления учеников одной из школ Николаева: 36 детей госпитализированы, 2 из них в реанимации. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
"Сегодня, 21 мая, около 11:20 в полицию поступило сообщение о том, что в одной из николаевских школ дети массово пожаловались на плохое самочувствие. Из школы эвакуированы около 400 учеников. Сейчас школьникам оказывают неотложную медицинскую помощь. На месте происшествия работают сотрудники Заводского отдела полиции, следственного управления, патрульные полицейские, спасатели, медики и другие службы. По состоянию на 12:30 36 детей обратились за помощью к врачам с признаками отравления, предварительно - газом, все госпитализированы. Информация по данному факту внесена в журнал Единого учета. Причины ухудшения состояния здоровья детей и другие обстоятельства происшествия устанавливаются", - сказано в сообщении.
"Относительно шокирующего случая в школе №6, где сегодня распылили неизвестное вещество с резким запахом. Лично выехал в школу и в городскую детскую больницу № 2, куда направлены пострадавшие дети. В больницу направлены 36 детей с жалобами на кашель, слезотечение, тошноту и першение в горле, 2-е детей госпитализированы для НАБЛЮДЕНИЯ в реанимационное отделение с жалобами на головокружение и боли в животе. Подчеркиваю, пока угрозы жизни детей нет. Ситуация находится на контроле руководства облгосадминистрации. В настоящее время правоохранители и специалисты ГСЧС проводят все необходимые в подобных случаях действия", - написал на своей странице в Фейсбуке замглавы Николаевской ОГА Евгений Шевченко.
Ранее стало известно, что в школе Николаева распылили неизвестное вещество, эвакуированы около 400 детей, 32 ребенка направлены в лечебные учреждени.
Как сообщал Цензор.НЕТ, утром 8 мая на линейке в одной из школ Черкасс дети стали массово жаловаться на плохое самочувствие и даже терять сознание. Согласно сообщению ГСЧС, по состоянию на 12 часов были госпитализированы 47 учеников, из них 11 находились в реанимации.
Симптомы: тошнота, головокружение, головная боль.
Президент Петр Порошенко поручил установить причину массового отравления детей в Черкассах, а Премьер Владимир Гройсман и и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун вылетели на место.
Мож, пандемия, братишка? Только причем тут другие континенты?
А если по теме - то очень не нравится плотность подобных случаев. Хочешь не хочешь, а конспирологические теории так и просятся...
1-децентрализация -перевод на народный язык-- перводится как Мать Анархия и Местные цари и Боги...
2- Ликвидация СЭС и Госпотребслужбы и сделали черти что -перевод на народный язык грабьте и творите все что хотите никуя вам не будет...
3. Отмена всех проверок типа бизнеса- на народной мове сие ожнеачает пока мы у власти делайте что угодно главное платите откаты за нашу для вас же "крышу"
4. Медицинская реформа --кто не успел... умер по своей вине... как тут в новости виноваты дети и родители... а нефиг сдавать детей у школы... видите шо можэ будыот образования... траванулись знаниями... (тут вам реформа школы) типа ну если настаиваете- будем из них учить будущих рабов для евреев...(как в Талмуде --придет Мессия и каждому иудею достанется по 2 тысячи 688 рабов...) что то не читал ни разу про еврейские садики и школы шобы там все траванулсиь даже случайно --отсюда ВЫВОД случайность всегда!!! повторяю всегда для не евреев есть заранее спланированная ЗАКОНОМЕРНОСТЬ и результат-- чем больше сдохнет не евреев- гоев --тем евреям в падло...радость
Вот и расспылили чьи то батины припасы...
По ходу за это срок давать нужно...шо б не повадно было
Чаду...за отсутстие мозгов по причине плохой генетики
но до такого идиотизма не доходило...
Максимум кирпичами окна побить любимому преподу...или клея в замок налить
У школоты ведь денег НЕТ!))))
Неадекватных всё же меньше и это хорошо.
Они хуже террористов))) но статьи УКУ для них пустяковые...
Да и премии ни СБУ ни полицаи за это не получат....
Короче...висяк))))
1. Действующее вещество в значительной мере успело выветриться к приезду "полициянтов"
2. Не наблюдаю у прибывших портативного газового хроматографа.
а вдруг будет очередное "дело чести"?
Профессионализма не наблюдаю.
Опять, снова-здорова, "хайли лайкли"???