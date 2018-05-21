 Британия начала три новых расследования в отношении пропагандистского канала Russia Today

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со сылкой на сайт регулятора.
Расследования касаются новостных программ, выходивших 26 апреля и 4 мая, а также политического ток-шоу Crosstalk от 20 апреля.
Как сообщает "Медуза", в апреле Ofcom начал расследование по семи эпизодам, связанным с освещением событий вокруг отравления шпиона Сергея Скрипаля, заподозрив RT в нарушении принципов объективности. Телеканалу грозил отзыв лицензии, однако 13 мая регулятор заявил, что RT сможет продолжить работу в Великобритании.
Но вот DARPA создало ИНТЕРНЕТ....
Так за ними легче присматривать.