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Все про:Великобритания (1853) пропаганда (1953) расследование (2259) Россия (69338) телевидение (446)

 Британия начала три новых расследования в отношении пропагандистского канала Russia Today

Британский регулятор Ofcom открыл три новых расследования касательно контента российского пропагандистского телеканала RT.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со сылкой на сайт регулятора.

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Расследования касаются новостных программ, выходивших 26 апреля и 4 мая, а также политического ток-шоу Crosstalk от 20 апреля.

Как сообщает "Медуза", в апреле Ofcom начал расследование по семи эпизодам, связанным с освещением событий вокруг отравления шпиона Сергея Скрипаля, заподозрив RT в нарушении принципов объективности. Телеканалу грозил отзыв лицензии, однако 13 мая регулятор заявил, что RT сможет продолжить работу в Великобритании.

Источник: https://censor.net.ua/n3067138
 
 
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О! Щас боброедка симоньям опять верещать начнет про свободу слова...
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Это называется - "распыление обороны"... То Захарова с киселёвско-соловьёвской "шоблой" верещала о "нарушении свободы слова" Украиной (Вышинский). Теперь придётся "отбрыкиваться" от британцев... Не удивлюсь, если и американцы подключатся - там брехуны рассеянские доже насрали изрядно... Ну, а "под шумок" и поляки о себе напомнят... "Полетят клочки по закоулочкам...".
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Созданные на рубеже 20 века средства массовой информации РАДИО, КИНО и поззже ТЕЛЕВИДЕНИЕ, которые ПОЛНОСТЬЮ контролировались правящей верхушкой, сыграли решающую роль в создании неорабовладельческих государств типа СССР.
Но вот DARPA создало ИНТЕРНЕТ....


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Какое отношение к моему комментарию имеет Ваш?
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Я развил немного упомянутую Вами тему: "там брехуны рассеянские доже насрали изрядно"

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Пусть будут на виду.
Так за ними легче присматривать.

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російська влада кидає ляди на хабарі західним високопосадовцям , так що можуть і не встигнуть
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Нам нужно выразить озабоченность, это наступление на свободу слова!!!!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБритания начала три новых расследования в отношении пропагандистского канала Russia Today
 
 
 
 
 
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