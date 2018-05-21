 Вторник надо начать с законов по нацбезопасности, - Пашинский

Это позволит снять все технические моменты по льготам военнослужащим и по государственному оборонному заказу.



Об этом заявил председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, представитель "Народного фронта" Сергей Пашинский во время заседания Согласительного совета, сообщает Цензор.НЕТ.

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"В этом зале нет ни одного человека, который не выходил бы на телевизор, который не рассказывал бы украинскому народу и ВСУ, как он заботится об армии. Но это только слова, только пиар, элементарные примитивные вещи мы не можем урегулировать", - заявил Сергей Пашинский.



"Очень простой закон 8349, 8350 - изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, где следовало лишь поставить запятую и дописать о ООС (Операции объединенных сил, - ред) - он не попадает в повестку дня, потому что мы вроде бы об армии заботимся - утра до вечера мы с телевизора не выходим", - подчеркнул председатель комитета по нацбезопасности.



"Не стоит завтра начинать работу, не проголосовав эти законопроекты", - резюмировал нардеп.