Это позволит снять все технические моменты по льготам военнослужащим и по государственному оборонному заказу.
Об этом заявил председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, представитель "Народного фронта" Сергей Пашинский во время заседания Согласительного совета, сообщает Цензор.НЕТ.
Вторник надо начать с законов по нацбезопасности, - Пашинский
Верховная Рада должна начать работу во вторник с внесения изменений в Налоговый и Таможенный кодексы в связи с заменой антитеррористической операции на Операцию объединенных сил.
Это позволит снять все технические моменты по льготам военнослужащим и по государственному оборонному заказу.
За деякими даними, подія сталася в Києві. Колектори прийшли забирати квартиру у пенсіонера, він же на захист своєї власності застосував травматичну зброю.
Інші подробиці невідомі.
https://www.youtube.com/watch?v=oBdJ1slsT2k
п.с. Для исполнения судебных решений, есть соответствующая служба и полиция...
Еще в 2013 году Нацкомфинуслуг пояснила, что заключение небанковским финансовым учреждением (фактором) договора факторинга, которым предусмотрено приобретение уступленного права требования к должнику-физлицу, нарушает требования подпункта 2 пункта 1 распоряжения №231. Ведь к финансовой услуге факторинга относятся финансирование клиентов, покупка переуступленного права денежного требования и получение платы за пользование деньгами, осуществленные исключительно с субъектами хозяйствования. Киевский апелляционный административный суд в 2013 году удовлетворил требование компании "Кредит Колекшн Груп", которая просила признать незаконным распоряжение №231.
16 февраля ВАСУ отменил решение суда апелляционной инстанции. "Это означает, что продажа долгов физлиц является незаконной. Все сделки можно отыграть назад и вернуть проданные кредитные договоры первоначальным кредиторам. Для заемщиков это хорошо, так как гораздо проще договариваться о погашении кредита с банком, чем с коллектором"
не пашинский ли ей разболтал планы рошеновской банды ?