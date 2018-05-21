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 Политика Украины
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Все про:ВР (21960) Пашинский (561) национальная безопасность (26)

 Вторник надо начать с законов по нацбезопасности, - Пашинский

Верховная Рада должна начать работу во вторник с внесения изменений в Налоговый и Таможенный кодексы в связи с заменой антитеррористической операции на Операцию объединенных сил.

Это позволит снять все технические моменты по льготам военнослужащим и по государственному оборонному заказу.

Об этом заявил председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, представитель "Народного фронта" Сергей Пашинский во время заседания Согласительного совета, сообщает Цензор.НЕТ.

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"В этом зале нет ни одного человека, который не выходил бы на телевизор, который не рассказывал бы украинскому народу и ВСУ, как он заботится об армии. Но это только слова, только пиар, элементарные примитивные вещи мы не можем урегулировать", - заявил Сергей Пашинский.

"Очень простой закон 8349, 8350 - изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, где следовало лишь поставить запятую и дописать о ООС (Операции объединенных сил, - ред) - он не попадает в повестку дня, потому что мы вроде бы об армии заботимся - утра до вечера мы с телевизора не выходим", - подчеркнул председатель комитета по нацбезопасности.

"Не стоит завтра начинать работу, не проголосовав эти законопроекты", - резюмировал нардеп.

Источник: https://censor.net.ua/n3067136
 
 
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Этот ворюга подрывает нацбезопасность не хуже путина.
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Останнім часом соцмережі розбурхує відео, в якому пенсіонер вчинив збройний опір колекторам.
За деякими даними, подія сталася в Києві. Колектори прийшли забирати квартиру у пенсіонера, він же на захист своєї власності застосував травматичну зброю.

Інші подробиці невідомі.

https://www.youtube.com/watch?v=oBdJ1slsT2k

п.с. Для исполнения судебных решений, есть соответствующая служба и полиция...

Еще в 2013 году Нацкомфинуслуг пояснила, что заключение небанковским финансовым учреждением (фактором) договора факторинга, которым предусмотрено приобретение уступленного права требования к должнику-физлицу, нарушает требования подпункта 2 пункта 1 распоряжения №231. Ведь к финансовой услуге факторинга относятся финансирование клиентов, покупка переуступленного права денежного требования и получение платы за пользование деньгами, осуществленные исключительно с субъектами хозяйствования. Киевский апелляционный административный суд в 2013 году удовлетворил требование компании "Кредит Колекшн Груп", которая просила признать незаконным распоряжение №231.
16 февраля ВАСУ отменил решение суда апелляционной инстанции. "Это означает, что продажа долгов физлиц является незаконной. Все сделки можно отыграть назад и вернуть проданные кредитные договоры первоначальным кредиторам. Для заемщиков это хорошо, так как гораздо проще договариваться о погашении кредита с банком, чем с коллектором"
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Поздно соевые,уже надо думать о личной безопасности
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Если будет новый майдан и Пашинский будет проходить мимо,ему лучше мушку сразу спилить со своего пистолета
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Бойся за себя, но не любуйся собой! Вівторок потрібно розпочати із законів щодо нацбезпеки, - Пашинський - Цензор.НЕТ 283
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Самый главный Закон о нацбезопасности _ Закон об Антикорсуде.Без него нет ни безопасности ни государства. А также помним . что "ПАТРИОТИЗМ -последнее прибежище негодяев" .Все понимают рыговское наперсточничество
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Хе-хе-хе... Пока он жив, этот урод- мы все- не очень-то живые. Шо, не верите? Ну и зря. А ведь так оно и есть.
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Мне одному хочется эту чупакабру удушить？
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Вам одному. Бо идея- заведомо провальная. Его, если шо, надо его же методами. С дистанции. Ну, вы меня поняли.
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с дистанции оно то да, но у нашего геннедоразумения на эти вещи чуйка звериная, надьку вон закрыл даже
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Ну, вот, вы со мной согласны. И это- правильно. Не подобраться, к шейке, никак.
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Отнюдь, батенька, личный прием граждан у него наверняка есть, потому и шанс мизерный присутствует его за горло подержать😀
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Пашинский -- вторник день легкий --начинают по новой после опохмела .....
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А разве Пашинский ещё не в тюрьме? На пятом году революции гидности?
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у гнида жидовская как же я его ненавижу падлу!
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Лучшее, что у пашинского получилось в статусе депутата это лялить свою коллегу таньку
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Та нету там хороших рыб,одни раки,раком и ракушки...
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Хорошо бы начать вторник с того, шобы Плешивой Выхухоли вбить стёкла в бельма, раздробить суставы на лапах и наградной "Глок" затасовать глубоко в анус, шоб не повадно было стрелять в граждан.
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Ублюдок и нацбезопасности!? Как продал в 2014 нефтепродукты Курченко под видом жидкость с запахом жёлтого цвета??? Это когда армию заправлять надо было! Вівторок потрібно розпочати із законів щодо нацбезпеки, - Пашинський - Цензор.НЕТ 9376
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Прикольное есть фото...Пашинский во главе Комитета...Танька Черновол притрушенная, Надька куполовзрывальщица, Винник ворюга, Тетерук дутый атошник.......С таким комитетом по обороне и ВРАГОВ не НАДО!
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что там с убийством Александра Музычко, которое анонсировала танюха черновол,
не пашинский ли ей разболтал планы рошеновской банды ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВторник надо начать с законов по нацбезопасности, - Пашинский
 
 
 
 
 
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