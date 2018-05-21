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 Происшествия, Общество, За рубежом
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Все про:Ксенофобия (110) Польша (4339) украинский язык (575)

 Услышали украинский язык, пошли за мной, - жертва избиения в Польше об инциденте

Украинский язык может стать причиной нетерпимости по отношению к украинцам со стороны граждан Польши.

Об этом сообщает "5 канал" в программе "Особый взгляд".

В расследовании телевизионных журналистов, посвященном украинским работникам в разных странах мира, в частности  свою историю рассказал украинец Игорь. Он стал жертвой избиения в Польше. По словам мужчины, причиной его избиения стал украинский язык.

"Поехал в Польшу на строительство. Вечером возвращался я с пакетами из супермаркета и разговаривал с женой. Парни, которые стояли возле супермаркета, услышали украинский язык, начали кричать. Ну, знаете, такие их слова "курва","пся крев" вслед", - вспоминает работник.

Украинец говорит: пытался избежать конфликта и не отреагировал на оскорбления в свой адрес. Однако поляков это не остановило.

"Я обернулся, посмотрел на них. Их было где-то четыре. Но ничего не сказал, только ускорил ход. Они пошли за мной. Где-то через секунд десять я только услышал, как меня в спину толкнули. Пакеты разлетелись, и начали, как говорится, танцевать на голове", - рассказывает Игорь.

Журналисты отмечают: в последнее время в Польше, где живет и работает по меньшей мере миллион украинцев, участились случаи нападения на наших соотечественников за их национальность или гражданство.

Источник: https://censor.net.ua/n3067128
 
 
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Пропаганда кацапская против украинцев действует на руку агрессору,
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Huj'єсору. Пшецькі шовіністи щиро ненавиділи українців ще з незарам'ятних часів. Бути сусідом з двома кровожерливими імперіями - Річчю Посполитою і москальським царством - непросто.
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Во-первых, ты живёшь вчерашним днём - той кровожадной Польши давно нет. Во-вторых, сколько раз лично был в Польше - со стороны поляков только тёплое отношение. Ни намёка на гражданство или национальность. Поэтому, если и случаются такие случаи раз в месяц или два, то на миллионы украинцев в Польше эта вероятность ниже, чем в Киеве просто по таблу словить и реже, чем сами украинцы совершают преступления в Польше. И в-третьих, случаев нападения на поляков в Украине предостаточно - так что, теперь кровожадная империя Украина??
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А можна детальніше про напади на поляків в Україні?
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Сказати сказав...
Зараз напевно шукає книжку Вадіка Калєсніченки: "Пра валынскаю рєзню"...

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Я думаю, из -за таких идиотов как ты, нас там и ненавидят.
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Там своей пропаганды хватает. Пшеки по стопам х*йла идут: пшеция и родина слонов, и "особый цивилизационный путь развития", и "ножвспину" (о Евросоюзе), и "низабудимнипрастим (угадайте о ком), и "дидываливали" (так, как они "валивали" - ваще хз о чем), и прочая херня.
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Работодатели из Украины били? Запугивают тех, кто погнался за длинным долларом?
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За кацапську мову примусили б на пляшку сідати.
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Може бути. Теж чула від наших, що українською там краще не розмовляти, навіть по телефону, бо не всі сприймають.
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Херня. Полная. Возьми билет и хоть раз съезди. Такой же бред, как во Львове на русском ни-ни.
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Мені нічого не буде. То стосується чоловіків, більше студентів.
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от кого "чула"????????? НЕ МЕЛИ БРЕД! СКОЛЬКО УКРАИНЦЫ(!) УБИВАЮТ ДРУГ ДРУГА В УКРАИНЕ(!) КАЖДЫЙ ДЕНЬ(!)???????
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вместо сплетен, познакомься с страной ЛИЧНО!
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Скажу так тут нацики є але більше нормальних, адекватних людей.
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Ну, таку історію придумати не важко. Оповідань про знущання над українцями закордоном останнім часом значно побільшало. Очевидно, в феодально-олігархічному господарстві вже даються взнаки проблеми з дешевою робочою силою і виникла потреба потратитися на пропаганду небезпеки гастарбайтерства.
Взагалі, то за українську мову і в Україні нормально "на голові потанцювати" можуть.
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Дістали поляків наші заробітчани, які значним чином демпінгують рівень оплати праці. Що заставляє поляків шукати кращої долі далі на Заході... Будуть бити нещадно і часто. Не всі хочуть їхати працювати в Англію...
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Дістали поляків українці, дістали німців поляки, дістали норвежців німці...
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еще один эсПерд! ты законодательство польское о труде прочитай для начала! в Польше на ЛЮБУЮ работу НЕ ВОЗЬМУТ иностранца(!), если на нее ПРЕТЕНДУЕТ ПОЛЯК - "демпенговать" негде!!!!!!!! Польша прекрасная страна с приветливыми и отзывчивыми людьми, а если где и случаются ОДИНОКИЕ недоразумения, так это не без уродов, правда процент этот у поляков ЗНАЧИТЕЛЬНО НИЖЕ, чем в Украине(к нашему стыду)!!!!!!
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И где наша гордость, вместо того что-бы менять свою страну батрачим на оголтелых украинофобов. Рабами были, рабами и останемся. Если не начнем думать головой. Тьфу.
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А кто украинофобы, можно узнать? Остальное правильно.
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"Ну, знаєте, такі їхні слова "курва", "пся крев" услід", - згадує працівник.Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3067128"

Єзус-Мар'я! Матка Боска Ченстоховска! А нє мувілі: "Ти - русінє, ти - кабанє!
Но, вєнц, як сє мові - юж Параню по коханю. І цо, тераз юж нє мами партнера стратеґічнеґо?
А так сє вшистко на почонтку ладнє укладало.
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Пшепрашам, паньство, попелнілем блонд - власьнє ма биць нє "мові", а налєжи пісаць "муві".
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100 %. саме так, мув та по польску.

не розумем пана, мув до мнє по польску.
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"Українська мова може стати причиною нетерпимості щодо українців з боку громадян Польщі.Про це повідомляє "5 канал" " - 5 канал !!.
Ти ба, а я думав це москалі можуть нагупати наших заробітчан.
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Кароче! Волка бояться - в лесу не трахаться!
Монтировку в пакете никто не запрещал... Ну а для робких и несмелых - учите международный язык жестов!
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И здесь москали виноваты?



в некоторой мере да, кацапсина ты этакая. это хорошо, лапоть, что ты это понимаешь.
все антиукраинские силы в Польше прикормлены кацапо-ордой и масквабадом.

вся шваль ультраправая и ультраправая в Европе воспряла в последнее время по причине очень хорошей кормежки из обосРашки.



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Скажу так,в целом отношение к украинцам среди поляков нормальное,есть отдельные лица националистического толка ненавидящие не только украинцев,но и русских,немцев,чехов,всех кто не поляк.Ну таких оторванцев и в Украине хватает.
В тех городах,где работающих украинцев очень много,там действительно наши сограждане на почве чрезмерного возлияния алкоголя творят чудеса,и это действительно головная боль для польской полиции.Наши пить не умеют,а когда понажираются то это хуже атомной войны..
Вот поэтому из-за таких уродов и создается образ плохого украинца.
Я в Польше работаю достаточно долго,чтобы делать такие выводы.
Ну а это сами понимаете всего лишь искра,но несколько искр и уже пожар.
Если вести себя достойно,то проблем не будет никаких.
Алкошнягеров я так думаю нигде на пьедестал не ставят.
А как правило инцинденты происходят с пьяными нашими согражданами.
Если я не прав,оспорьте,поправте меня.
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все антиукраинские силы в Польше прикормлены кацапсинами и масквабадом.
вся шваль ультраправая и ультраправая в Европе воспряла в последнее время по причине очень хорошей кормежки из обосРашки. кацапо-орда башляет и не прекращает своих усилий по подрыву Европы.
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Ультроправая и ультролевая. Нормальные у Мордора денег не берут.
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Заметьте, в основном порохоботы стращают. Точно, заказуха от наших клептоманов.
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Эта новость для рабов, чтобы они не ехали на заработки в такую "опасную" Польшу, а батрачили на заводах украинских олигархов за копейки. При средней зарплате в 8 000 по Украине, можете писать что угодно, люди будут ехать и работать в стране, до которой нам никогда не дорасти с такими правителями.
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Эту инфу преподносили раньше...читал об этом инциденте ...давненько это было. Работал в Польше ...один в польском коллективе и все ОК.
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Одну кацапскую пропагандонскую команду уже повязала служба безпеки Польши и выслала с запретом вьезда в Шенгены , чистка продолжается ,на эти цели (противидействие рсской пропаганде , брехни и провакациям ) конкретно выделились миллионы евро , но што делать с теми провокатарами которые сидят в Козлостане и в сетях косят одни под поляков другие под украинцев и обсирают друг друга ?
По поводу этих инцидентов скажу одно не надо замыкаться в своем кругу как в гетто , надо общаться с поляками учить язык и общаться и тогда не будет никаких проблем . У меня например не было никогда никаких проблем хотя как писал уже как то , обычно приезжаю в Польшу (и не только ) в футболках с украинской символикой , судя по вышенаписанным постам меня должны были уж раз 10 убить там, даже не надо было на украинском по телефону говорить
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Не кайдани роблять раба рабом , а рабська свідомість ! Доля холопів - завжди отримувати стусанів ... Насправді - 1,5 мільйони українців в Польщі , могли б (легко !) поставити рачки всю їхню Речь Посполиту ... якби захотіли .
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Не треба нікого ставити раком. Треба з усіма находити спільну мову.
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спільну мову знаходять тільки сильний із сильний - рівний з рівним . Зі слабким і не розумним ніхто ніколи "спільної мови" і не шукатиме .
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В поляків цього не відібрати. '' Єстем поляк'' таких гонорових там багато, але щоб руки розпускати - це швидше за все асоціальні елементи. Культура пиття в Польщі так собі, з цукеркою пляшку горілки зазвичай п'ють і часто стають абсолютно неадекватні ( може ще колеса якісь… але бачив на свої очі, як культурні і респектабельні поляки надираються в хлам за півгодини. Що вже казати про бидло, яке є всюди.
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Польські рольніки, та інша поєпень, шанувальники міцних напоїв які приїзжають до нас, теж нажираються як свині танєй вудкой, нераз бачив, як це бидло в обісраних штанах швендяло по місту і курвало через слово.А дного разу ,прямо на таможні, такий собі пшипєрдольоний яцек сів срати серед машин, бо до туалету за 2 злотих вже грошів нехватало.Войтек тшимайся штивнє бо чебє зараз упєрдольов цельніци...А войтек з самоходу вже сам не виповзає то колєги беруть під руки і сунуть до контролю...Фу йобане паньство, так що не треба гнати ,шо українці всі лигарі, проти цих свиней- українці еталон культури.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУслышали украинский язык, пошли за мной, - жертва избиения в Польше об инциденте
 
 
 
 
 
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