Об этом сообщает "5 канал" в программе "Особый взгляд".
В расследовании телевизионных журналистов, посвященном украинским работникам в разных странах мира, в частности свою историю рассказал украинец Игорь. Он стал жертвой избиения в Польше. По словам мужчины, причиной его избиения стал украинский язык.
"Поехал в Польшу на строительство. Вечером возвращался я с пакетами из супермаркета и разговаривал с женой. Парни, которые стояли возле супермаркета, услышали украинский язык, начали кричать. Ну, знаете, такие их слова "курва","пся крев" вслед", - вспоминает работник.
Украинец говорит: пытался избежать конфликта и не отреагировал на оскорбления в свой адрес. Однако поляков это не остановило.
"Я обернулся, посмотрел на них. Их было где-то четыре. Но ничего не сказал, только ускорил ход. Они пошли за мной. Где-то через секунд десять я только услышал, как меня в спину толкнули. Пакеты разлетелись, и начали, как говорится, танцевать на голове", - рассказывает Игорь.
Журналисты отмечают: в последнее время в Польше, где живет и работает по меньшей мере миллион украинцев, участились случаи нападения на наших соотечественников за их национальность или гражданство.
Услышали украинский язык, пошли за мной, - жертва избиения в Польше об инциденте
Украинский язык может стать причиной нетерпимости по отношению к украинцам со стороны граждан Польши.
Об этом сообщает "5 канал" в программе "Особый взгляд".
Зараз напевно шукає книжку Вадіка Калєсніченки: "Пра валынскаю рєзню"...
Взагалі, то за українську мову і в Україні нормально "на голові потанцювати" можуть.
Єзус-Мар'я! Матка Боска Ченстоховска! А нє мувілі: "Ти - русінє, ти - кабанє!
Но, вєнц, як сє мові - юж Параню по коханю. І цо, тераз юж нє мами партнера стратеґічнеґо?
А так сє вшистко на почонтку ладнє укладало.
не розумем пана, мув до мнє по польску.
Ти ба, а я думав це москалі можуть нагупати наших заробітчан.
Монтировку в пакете никто не запрещал... Ну а для робких и несмелых - учите международный язык жестов!
в некоторой мере да, кацапсина ты этакая. это хорошо, лапоть, что ты это понимаешь.
все антиукраинские силы в Польше прикормлены кацапо-ордой и масквабадом.
вся шваль ультраправая и ультраправая в Европе воспряла в последнее время по причине очень хорошей кормежки из обосРашки.
В тех городах,где работающих украинцев очень много,там действительно наши сограждане на почве чрезмерного возлияния алкоголя творят чудеса,и это действительно головная боль для польской полиции.Наши пить не умеют,а когда понажираются то это хуже атомной войны..
Вот поэтому из-за таких уродов и создается образ плохого украинца.
Я в Польше работаю достаточно долго,чтобы делать такие выводы.
Ну а это сами понимаете всего лишь искра,но несколько искр и уже пожар.
Если вести себя достойно,то проблем не будет никаких.
Алкошнягеров я так думаю нигде на пьедестал не ставят.
А как правило инцинденты происходят с пьяными нашими согражданами.
Если я не прав,оспорьте,поправте меня.
вся шваль ультраправая и ультраправая в Европе воспряла в последнее время по причине очень хорошей кормежки из обосРашки. кацапо-орда башляет и не прекращает своих усилий по подрыву Европы.
По поводу этих инцидентов скажу одно не надо замыкаться в своем кругу как в гетто , надо общаться с поляками учить язык и общаться и тогда не будет никаких проблем . У меня например не было никогда никаких проблем хотя как писал уже как то , обычно приезжаю в Польшу (и не только ) в футболках с украинской символикой , судя по вышенаписанным постам меня должны были уж раз 10 убить там, даже не надо было на украинском по телефону говорить