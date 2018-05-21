 ВВП вырос на 3%, экспорт - на 9%, - Гройсман об экономических успехах Украины в первом квартале

Об этом написал в Facebook Премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также: В этом году средняя зарплата должна вырасти до 10 тысяч гривен, - Гройсман

"Часто показатели роста ВВП воспринимаются как сухие, далекие от людей цифры. Но стабильный рост экономики - это прежде всего, рост доходов граждан, увеличение рабочих мест, повышение социальных стандартов", - написал он, добавив, что рост экономики Украины на 3% - не предел, а только начало позитивных изменений.