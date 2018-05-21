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 Экономика
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Все про:рост (95) экономика (3435) экспорт (540) Гройсман (4055)

 ВВП вырос на 3%, экспорт - на 9%, - Гройсман об экономических успехах Украины в первом квартале

По итогам первого квартала этого года выросла экономика Украины, увеличился экспорт и усилились позиции страны на европейском рынке.

Об этом написал в Facebook Премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также: В этом году средняя зарплата должна вырасти до 10 тысяч гривен, - Гройсман

"Часто показатели роста ВВП воспринимаются как сухие, далекие от людей цифры. Но стабильный рост экономики - это прежде всего, рост доходов граждан, увеличение рабочих мест, повышение социальных стандартов", - написал он, добавив, что рост экономики Украины на 3% - не предел, а только начало позитивных изменений.

ВВП вырос на 3%, экспорт - на 9%, - Гройсман об экономических успехах Украины в первом квартале 01

Источник: https://censor.net.ua/n3067127
 
 
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это он нас хочет убедить, что нам инвестиции особо не нужны - моя корова и я её дою.
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Ротик закрой, путинский пердун. Во время войны никогда и никому не жилось легко
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а в нас выйна?
А де військовий стан, ставка верховного головнокомандування, розрив дипломатичних відносин з агресором, створення військового кабінету, перехід економіки на воєнний режим і т.д?
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Хочеш військового стану? Працювати по 12 годин в день безплатно, конфіскація любого майна на оборонні цілі, повна мобілізація. І тоді москалі вже можуть не прикриватися "ихтамнетами", а введуть регулярну армію, а це повномасштабна війна.
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а счас половинка - и потери тока половина- тоже? ВВП зріс на 3%, експорт - на 9%, - Гройсман про економічні успіхи України в першому кварталі - Цензор.НЕТ 1530
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Та ти шо, а хочешь назову фамилии, кому во время войны живется легко и даже легче чем раньше?
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а чого Пепа став ще багатший під час війни ?
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та переедь в албанию...делов то.албанцы будут рады понаехалам.правда только тем,кто с бабосами ВВП зріс на 3%, експорт - на 9%, - Гройсман про економічні успіхи України в першому кварталі - Цензор.НЕТ 2295
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Национальный банк Украины (НБУ) оценил рост реального ВВП страны в первом квартале 2018 года в 2,3%. Об этом говорится в ...
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Гройсман: рост экономики Украины на 3%

Заголовкоклепатель цензора: ВВП вырос на 3%

"...
Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы статистики Украины.
...
"Реальный ВВП в I квартале 2018 года по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) увеличился на 0,9%, а по сравнению с I кварталом 2017 года - на 3,1%", - говорится в сообщении.
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/vvp-ukrainy-i-kvartale-2018-goda-vyros-3-1526399702.html
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отже - до досягнення рівня ввп 2013 року всього нічого залишилось - якихось 20 років. ВВП зріс на 3%, експорт - на 9%, - Гройсман про економічні успіхи України в першому кварталі - Цензор.НЕТ 194
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Как сейчас помню, в 2003 году при отражении агрессии паРаши...
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добовляй грося дальше сколько млн от этих головокружительных успехов уехало из страны????????
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задолженность населения по коммуналке перевалила отметку в 50 млрд. грн.
со следующего отопительного сезона субсидии будут савсем па-навому, задолженность вырастет на порядок. вот такие вот они, успехи.
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0 доходов - приравняли к олигархам
во где иновации)))

а давайте мы 0 по оплате приравняем к тыщам 50))) ВВП зріс на 3%, експорт - на 9%, - Гройсман про економічні успіхи України в першому кварталі - Цензор.НЕТ 9622
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а инфляция на сколько?... которая влияет на розничные цены, и, как следствие, - на "рост ВВП"... на 3,5%?...
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если это не поддержка экономики агрессора, то что это?

http://podrobnosti.ua/2239118-ukraina-na-chetvert-uvelichila-import-iz-rossii-i-eksport-v-es.html

По данным НБУ, экспорт товаров из Украины в Россию в первом квартале 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сократился на 11,5% - до 709 миллионов долларов. В то же время импорт вырос на 28,4%, до 1,9 миллиарда долларов.



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пожалуйста структуру импорта!!! это уголь, который умники типа семенчека перекрыли из наших шахт в ордло!
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отже ордло - це для тебе "наші".
пались далі, сепар.
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это наша земля украинская! и за нее предки кровь проливали не одну сотню лет! как кстати наш крым, как и наша кубань!
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а счас ты желаешь платить агрессорам и содержать окупанта
тебе нравится окупать уголь у своих торговых партнеров?
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мне нравится наша аппазыцыя,
если в ЮАР купили, то вой купили в тридорога
если в США купили спасли Трампа и купили непотреб
если в лугандонии забрали свой уголь(за зп шахтерам), то финасирование терроризма
если в рашистком мордоре купили, то пособники агрессора!
Браво пиариться можно в любом случае!!!
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Здесь хорошо там, где нас нет. Здесь, где нас нет, творятся героические дела и живут удивительные люди. Здесь, где нас нет, растут невиданные урожаи и один за другого идет на смерть. Здесь, где нас нет, женщины любят один раз и летчики неимоверны. Как удался фестиваль, где нас не было. Как хороши рецепты блюд, которых мы не видели. Как точны станки, на которых мы не работаем. Как много делают для нас разные учреждения. А мы все не там. А мы в это время где-то не там находимся. Или они где-то не там нас ищут?
И выступают люди и рассказывают, как они обновляют, перестраивают, переносят, расширяют для удобства населения. Для удобства населению, население, населением - где ж это население... ниям... нием?.. И дико обидно, что все это где-то здесь. Вот же оно где-то совсем здесь. Ну вот же прямо в одном городе с нами такое творится - ночи не спишь, все выскакиваешь - где? Да вот же тут. Да вот тут, буквально.
Ведь модернизировали, подхватили, перестроились, внедрили новый коэффициент, включаешь - не работает. И медленно понимаешь, что нельзя, конечно, оценивать работу таких огромных коллективов по машинам, которые они клепают.
Ну собирают они автобус, ну это же неважно, что потом водитель на морозе собирает его опять. Что при торможении на ноги падают вентиляторы и рулевые колонки, что веником проведешь по двигателю - сметешь карбюратор, фильтр, головку блока. И после всех улучшений она тупее любого водителя, ибо он успевает реагировать на уличное движение, она - никак, хоть ты тресни. Конечно, лучше такую машину отдавать в мешке. Кому надо, тот соберет, потому что не в машине суть, а в интереснейших делах. Гораздо важнее, что творится внутри предприятия, будь то театр, автозавод или пароход.
Смешно подходить к театру с точки зрения зрителя. На спектакли не ходят - от скуки челюсть выскакивает. А то, что режиссер непрерывно ищет и ставит, ставит и ищет? Театр первым отрапортовал о подготовке к зиме, ни одного актера, не занятого в спектакле. При чем тут пустой зал? Тогда получается, что театр - для зрителя, поезд - для пассажиров, а завод - для покупателя?! Такой огромный завод - для покупателя? Нет! Это для всеобщей занятости.
Пароход - для команды, паровоз - для машиниста, столовая - для поваров, театр - для актеров, магазин - для продавцов, литература - для писателей! Нет и не может быть выхода из этих предприятий - настолько увлекательный процесс внутри. Смешно ждать снаружи чего-либо интересного. Схватил у самого передового коллектива пылесос - он не работает, потому что не он главный. При чем тут борщ, когда такие дела на кухне?!
Приходят на завод тысячи людей - строят себе базу отдыха, открывают новую столовую, озеленяют территорию, получают к празднику заказы. Что главное - занять эти тысячи работой или дать тем тысячам пылесосы, без которых они жили и живут?!
Стучит в море пустой пароход, дымит по улице пустой грузовик, стоит в городе пустой магазин, а вокруг кипит жизнь, люди поддерживают друг друга, выступают на собраниях, выручают, помогают в работе, знающий обучает отстающего, пожилой передает молодым, бригада избавляется от пьяницы, непрерывно улучшается и совершенствуется станочный парк, и научные исследования удовлетворяют самым высоким требованиям. А включаешь - не работает. И не надо включать. Не для вас это все. Не для того - чтоб включали, для того - чтоб делали.
Где надо, работает, там потребитель главный. А где не надо, там процесс важнее результата; процесс - это жизнь, результат - это смерть. А попробуй только по результату. Это куда ж пойдут тысячи, сотни тысяч? Они пойдут в покупатели. Нет уж, пусть лучше будут производителями, пусть знают, чего от себя ожидать.
Смешно оценивать ТВ по передачам, больницы - по вылеченным. Конечно, мы по количеству врачей обогнали всех, теперь бы отстать по количеству больных, но тогда пропадает смысл работы коллектива, загружающего самого себя. Тогда о нашей работе надо спрашивать совершенно посторонних. А разве они знают, что мы сэкономили, что отпраздновали, кого вселили, кого уволили? Что расскажет изделие о жизни коллектива? Что будет в новостях, которых так жадно ждет население: пущена вторая очередь, задута третья домна, пущен первый карьер, дал ток третий агрегат. Кто знает, сколько их там, когда начнут, когда закончат?
Определенность - это неисправимо, а неопределенность - это жизнь. Развернулись работы по озеленению. Не для озеленения эти работы. Пылесос работает? Нет! Один бит информации. А как сегодня дела у коллектива пылесосного завода, как с утра собираются люди, как в обед приезжают артисты, как между сменами торгует автолавка, как психологи помогают начальникам цехов, как дублеры работают директорами - миллионы битов, пьес, романов.
Пылесос - для одного, пылесосный завод - для тысяч. Потому так замолкают люди, собравшиеся в пароход, завод, в институт. Дадут одно поршневое кольцо, и сидят пятьсот или шестьсот под надписью: «поршневое кольцо», «гибкие системы», «топливная аппаратура». Огромная внутренняя жизнь, хоть и без видимого результата, но с огромными новостями, так радующими сидящих тут же, этакое состояние запора при бурной работе организма.
А машину как-нибудь дома соберем, квартиру достроим, платье перешьем, трактор придумаем, самолет в квартире склепаем и покажем в самой острой передаче под девизом: «Один может то, чего все не могут». (с)
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Эко братан тебя тыркнуло. Кредит или алименты задолжал
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да нет, просто заявы типа гросиной, о невиденных успехах, гениально высмеяны Жванецким несколько десятков лет назад.
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Давай вовка, 20% ввп в год, покажи как нужно работать
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Лео Кот выше
https://censor.net.ua/comments/locate/8/3067127/67022406
считает, что улучшит положение полное прекращение товаробмена с паРашей.
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під час війни не покращують свій стан, а погіршують стан ворога.
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Продано товаров на 11.4 млрд.долларов, куплено товаров на 12.6 млрд.долларов.
Сальдо во внешней торговле за 1 кв.2018 - минус 1.2 млрд.долларов.
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К врачам обратись. У нас медицинская реформа прошла.
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Под наблюдением врача откалывай шутки! ВВП зріс на 3%, експорт - на 9%, - Гройсман про економічні успіхи України в першому кварталі - Цензор.НЕТ 3501
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да сократили врачей - та ещё рехВорма - как и прочие 100500
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стабильный рост экономики - это прежде всего, рост доходов граждан, увеличение рабочих мест, повышение социальных стандартов В.Гройсман Источник: https://censor.net.ua/n3067127

--
Стесняюсь спросить, все уже ощутили на своем кошельке "рост стандартов и рост доходов"?
У всех простых украинцев деньги в кошелек не помещаются, нужно мешки покупать?
Многие простые украинцы после "роста стандартов Гройсмана" планируют этим летом недельку-другую отдохнуть на Мальдивах??
ВВП вырос на 3%, экспорт - на 9%, - Гройсман об экономических успехах Украины в первом квартале - Цензор.НЕТ 8694
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Просто вопрос - кто-то еще, кроме быдлоэлиты, чувствует рост экономики, благосостояния и "процента жиров у маслі"?
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сейчас вообще всех массово перевели на минималку а кому надо свіше налом
дурачки радуются шо субсидию получат
а как будет пенсия 1400 грвн пока не задуміваются
90% ВВП Украині в тени и с єтой суммі віводится все в оффшорі и дальше в процветающие страні в упор не видящие Геноцида украинцев
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думаю все 100 - кроме гос - прочего нету)))
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Промисловий Портал‏ @ua_industrial 20 мая

Carlsberg Україна почало експортувати свою продукцію на ринок Ісландії, Сінгапуру та В'єтнаму Читати: https://is.gd/Zx5w2U

ВВП зріс на 3%, експорт - на 9%, - Гройсман про економічні успіхи України в першому кварталі - Цензор.НЕТ 4015
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Вася Барабаненко‏ @baraban040867 17 ч.17 часов назад

Новый асфальто-бетонный завод Marini в Новомосковске. 3 000 тонн асфальто-бетона в сутки. Второй такой завод компании Автомагистраль-Юг в Днепропетровской области.
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ГО Дж.Метрологідзе‏ @ostapcsms 20 мая

Ремонт дороги Охтирка-Харків. Укладання вирівнюючого шару (с) #УкраїнаЗмінюється (Фото з фб Охтирський портал)

ВВП зріс на 3%, експорт - на 9%, - Гройсман про економічні успіхи України в першому кварталі - Цензор.НЕТ 8733
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Еще и на даче Гройсмана садовые дорожки ремонтируют- выкладывай и их ВВП зріс на 3%, експорт - на 9%, - Гройсман про економічні успіхи України в першому кварталі - Цензор.НЕТ 1653
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Volodymyr Groysman‏Подлинная учетная запись @VGroysman 1 ч.1 час назад

Сьогодні американська ракета-носій Antares з українським першим ступенем успішно вивела на орбіту вантажний космічний корабель Sygnus. Перший ступень ракети розробило конструкторське бюро "Південне", а виготовив Південний машинобудівний завод. Вітаю українських розробників!

а шо там нарасее с коцмасом? ВВП зріс на 3%, експорт - на 9%, - Гройсман про економічні успіхи України в першому кварталі - Цензор.НЕТ 9842
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Прошла зима, настало лето - спасибо Гройсману за это!

Тут однозначно заслуга Гройсмана - лично собирал ракету.

ВВП зріс на 3%, експорт - на 9%, - Гройсман про економічні успіхи України в першому кварталі - Цензор.НЕТ 5828
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Юрий Голик‏ @Yuriy_Golyk 5 ч.5 часов назад

Понедельник. 9:00. Операция «Избавим областной центр от петли» на Объездной Днепра. Продолжаем. Все по графику.

ВВП зріс на 3%, експорт - на 9%, - Гройсман про економічні успіхи України в першому кварталі - Цензор.НЕТ 1854
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тому що Южмаш поставит 9 ракет в РФ на Морской старт
кому то там война
а верхушке мразей деньги в оффшорі
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Количество тонн произведенного асфальто бетона ровно ничего не говорит о самой системе дорожного строительства. Для того, чтобы построить, а не залатать, нормальные дороги, необходимо очень мощное финансирование. Для справки стоимость одного километра автобана в Германии составляет от 5 до 15 млн.евро. В Украине, вместо того, чтобы строить хоть понемногу, но качественные дороги, которые будут служить десятилетиями, весьма и так ограниченные средства бюджета вкладываются в палеотив латания старых дорог.
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ти дуркуєш чи шуткуєш
на папері гут кошти пішли
а на ділі ще при янукі почали сипати золу з ТЕС
а при Клячку вопще ями засипають будівельним мусором це не прикол!
петінец і клічковєц шляхам
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Я прокомментировал новость гыгымона относительно выпуска асфальто-бетона и не более
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Згодний на всі 3% а може навіть і на всі 9%
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Все растет у него и растет, как бы это счастье пережить?!
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цены на продукты выросли на 30%
загросись и запетинись достижение
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Престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них *бала. (с) Лесь Подерв'янський
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О, а раньше он только цифру "2" знал, а уже и "3" знает..
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В прогнозах правительства и в бюджете инфляция на 2018 год планировалась на уровне 7% но по результатам 1 квартала инфляция составила уже 14,5% в годовом выражении - вот и достижения!.
Также прекрасными "достижениями" можно назвать цифры о наполнении бюджета по итогам первого квартала - общий бюджет недополучил около 50 млрд грн от прогнозируемого уровня. Причиной этого является отсутствие плановых поступлений от приватизации, уменьшение поступлений в виде налога на прибыль. Рост поступлений есть в увеличении таможенных платежей и увеличение НДС с импорта. То-есть Украина по итогам первого квартала существенно нарастила объемы импорта в то время как внутреннее производство фактически переходит в фазу стагнации.
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а кто будет че призводить - если все давят
плюс налоговая и трусняковые покращення ВВП зріс на 3%, експорт - на 9%, - Гройсман про економічні успіхи України в першому кварталі - Цензор.НЕТ 7991
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так вот оно что михалыч! А я то думаю что так хорошо становится.
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Грося - маладєц ! Він якось видав: "Якщо нічого не купувати, то й ціни нормальні". )))
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВВП вырос на 3%, экспорт - на 9%, - Гройсман об экономических успехах Украины в первом квартале
 
 
 
 
 
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