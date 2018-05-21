 ВВП вырос на 3%, экспорт - на 9%, - Гройсман об экономических успехах Украины в первом квартале

Об этом написал в Facebook Премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Цензор.НЕТ.
"Часто показатели роста ВВП воспринимаются как сухие, далекие от людей цифры. Но стабильный рост экономики - это прежде всего, рост доходов граждан, увеличение рабочих мест, повышение социальных стандартов", - написал он, добавив, что рост экономики Украины на 3% - не предел, а только начало позитивных изменений.
А де військовий стан, ставка верховного головнокомандування, розрив дипломатичних відносин з агресором, створення військового кабінету, перехід економіки на воєнний режим і т.д?
Заголовкоклепатель цензора: ВВП вырос на 3%
"...
Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы статистики Украины.
...
"Реальный ВВП в I квартале 2018 года по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) увеличился на 0,9%, а по сравнению с I кварталом 2017 года - на 3,1%", - говорится в сообщении.
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/vvp-ukrainy-i-kvartale-2018-goda-vyros-3-1526399702.html
со следующего отопительного сезона субсидии будут савсем па-навому, задолженность вырастет на порядок. вот такие вот они, успехи.
во где иновации)))
а давайте мы 0 по оплате приравняем к тыщам 50)))
http://podrobnosti.ua/2239118-ukraina-na-chetvert-uvelichila-import-iz-rossii-i-eksport-v-es.html
По данным НБУ, экспорт товаров из Украины в Россию в первом квартале 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сократился на 11,5% - до 709 миллионов долларов. В то же время импорт вырос на 28,4%, до 1,9 миллиарда долларов.
пались далі, сепар.
тебе нравится окупать уголь у своих торговых партнеров?
если в ЮАР купили, то вой купили в тридорога
если в США купили спасли Трампа и купили непотреб
если в лугандонии забрали свой уголь(за зп шахтерам), то финасирование терроризма
если в рашистком мордоре купили, то пособники агрессора!
Браво пиариться можно в любом случае!!!
И выступают люди и рассказывают, как они обновляют, перестраивают, переносят, расширяют для удобства населения. Для удобства населению, население, населением - где ж это население... ниям... нием?.. И дико обидно, что все это где-то здесь. Вот же оно где-то совсем здесь. Ну вот же прямо в одном городе с нами такое творится - ночи не спишь, все выскакиваешь - где? Да вот же тут. Да вот тут, буквально.
Ведь модернизировали, подхватили, перестроились, внедрили новый коэффициент, включаешь - не работает. И медленно понимаешь, что нельзя, конечно, оценивать работу таких огромных коллективов по машинам, которые они клепают.
Ну собирают они автобус, ну это же неважно, что потом водитель на морозе собирает его опять. Что при торможении на ноги падают вентиляторы и рулевые колонки, что веником проведешь по двигателю - сметешь карбюратор, фильтр, головку блока. И после всех улучшений она тупее любого водителя, ибо он успевает реагировать на уличное движение, она - никак, хоть ты тресни. Конечно, лучше такую машину отдавать в мешке. Кому надо, тот соберет, потому что не в машине суть, а в интереснейших делах. Гораздо важнее, что творится внутри предприятия, будь то театр, автозавод или пароход.
Смешно подходить к театру с точки зрения зрителя. На спектакли не ходят - от скуки челюсть выскакивает. А то, что режиссер непрерывно ищет и ставит, ставит и ищет? Театр первым отрапортовал о подготовке к зиме, ни одного актера, не занятого в спектакле. При чем тут пустой зал? Тогда получается, что театр - для зрителя, поезд - для пассажиров, а завод - для покупателя?! Такой огромный завод - для покупателя? Нет! Это для всеобщей занятости.
Пароход - для команды, паровоз - для машиниста, столовая - для поваров, театр - для актеров, магазин - для продавцов, литература - для писателей! Нет и не может быть выхода из этих предприятий - настолько увлекательный процесс внутри. Смешно ждать снаружи чего-либо интересного. Схватил у самого передового коллектива пылесос - он не работает, потому что не он главный. При чем тут борщ, когда такие дела на кухне?!
Приходят на завод тысячи людей - строят себе базу отдыха, открывают новую столовую, озеленяют территорию, получают к празднику заказы. Что главное - занять эти тысячи работой или дать тем тысячам пылесосы, без которых они жили и живут?!
Стучит в море пустой пароход, дымит по улице пустой грузовик, стоит в городе пустой магазин, а вокруг кипит жизнь, люди поддерживают друг друга, выступают на собраниях, выручают, помогают в работе, знающий обучает отстающего, пожилой передает молодым, бригада избавляется от пьяницы, непрерывно улучшается и совершенствуется станочный парк, и научные исследования удовлетворяют самым высоким требованиям. А включаешь - не работает. И не надо включать. Не для вас это все. Не для того - чтоб включали, для того - чтоб делали.
Где надо, работает, там потребитель главный. А где не надо, там процесс важнее результата; процесс - это жизнь, результат - это смерть. А попробуй только по результату. Это куда ж пойдут тысячи, сотни тысяч? Они пойдут в покупатели. Нет уж, пусть лучше будут производителями, пусть знают, чего от себя ожидать.
Смешно оценивать ТВ по передачам, больницы - по вылеченным. Конечно, мы по количеству врачей обогнали всех, теперь бы отстать по количеству больных, но тогда пропадает смысл работы коллектива, загружающего самого себя. Тогда о нашей работе надо спрашивать совершенно посторонних. А разве они знают, что мы сэкономили, что отпраздновали, кого вселили, кого уволили? Что расскажет изделие о жизни коллектива? Что будет в новостях, которых так жадно ждет население: пущена вторая очередь, задута третья домна, пущен первый карьер, дал ток третий агрегат. Кто знает, сколько их там, когда начнут, когда закончат?
Определенность - это неисправимо, а неопределенность - это жизнь. Развернулись работы по озеленению. Не для озеленения эти работы. Пылесос работает? Нет! Один бит информации. А как сегодня дела у коллектива пылесосного завода, как с утра собираются люди, как в обед приезжают артисты, как между сменами торгует автолавка, как психологи помогают начальникам цехов, как дублеры работают директорами - миллионы битов, пьес, романов.
Пылесос - для одного, пылесосный завод - для тысяч. Потому так замолкают люди, собравшиеся в пароход, завод, в институт. Дадут одно поршневое кольцо, и сидят пятьсот или шестьсот под надписью: «поршневое кольцо», «гибкие системы», «топливная аппаратура». Огромная внутренняя жизнь, хоть и без видимого результата, но с огромными новостями, так радующими сидящих тут же, этакое состояние запора при бурной работе организма.
А машину как-нибудь дома соберем, квартиру достроим, платье перешьем, трактор придумаем, самолет в квартире склепаем и покажем в самой острой передаче под девизом: «Один может то, чего все не могут». (с)
https://censor.net.ua/comments/locate/8/3067127/67022406
считает, что улучшит положение полное прекращение товаробмена с паРашей.
Сальдо во внешней торговле за 1 кв.2018 - минус 1.2 млрд.долларов.
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Стесняюсь спросить, все уже ощутили на своем кошельке "рост стандартов и рост доходов"?
У всех простых украинцев деньги в кошелек не помещаются, нужно мешки покупать?
Многие простые украинцы после "роста стандартов Гройсмана" планируют этим летом недельку-другую отдохнуть на Мальдивах??
дурачки радуются шо субсидию получат
а как будет пенсия 1400 грвн пока не задуміваются
90% ВВП Украині в тени и с єтой суммі віводится все в оффшорі и дальше в процветающие страні в упор не видящие Геноцида украинцев
Carlsberg Україна почало експортувати свою продукцію на ринок Ісландії, Сінгапуру та В'єтнаму Читати: https://is.gd/Zx5w2U
Новый асфальто-бетонный завод Marini в Новомосковске. 3 000 тонн асфальто-бетона в сутки. Второй такой завод компании Автомагистраль-Юг в Днепропетровской области.
Ремонт дороги Охтирка-Харків. Укладання вирівнюючого шару (с) #УкраїнаЗмінюється (Фото з фб Охтирський портал)
Сьогодні американська ракета-носій Antares з українським першим ступенем успішно вивела на орбіту вантажний космічний корабель Sygnus. Перший ступень ракети розробило конструкторське бюро "Південне", а виготовив Південний машинобудівний завод. Вітаю українських розробників!
а шо там нарасее с коцмасом?
Тут однозначно заслуга Гройсмана - лично собирал ракету.
Понедельник. 9:00. Операция «Избавим областной центр от петли» на Объездной Днепра. Продолжаем. Все по графику.
кому то там война
а верхушке мразей деньги в оффшорі
на папері гут кошти пішли
а на ділі ще при янукі почали сипати золу з ТЕС
а при Клячку вопще ями засипають будівельним мусором це не прикол!
петінец і клічковєц шляхам
загросись и запетинись достижение
Также прекрасными "достижениями" можно назвать цифры о наполнении бюджета по итогам первого квартала - общий бюджет недополучил около 50 млрд грн от прогнозируемого уровня. Причиной этого является отсутствие плановых поступлений от приватизации, уменьшение поступлений в виде налога на прибыль. Рост поступлений есть в увеличении таможенных платежей и увеличение НДС с импорта. То-есть Украина по итогам первого квартала существенно нарастила объемы импорта в то время как внутреннее производство фактически переходит в фазу стагнации.
плюс налоговая и трусняковые покращення