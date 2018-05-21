 С начала суток наемники РФ 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: потерь нет, - Минобороны

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Начиная с полуночи, по состоянию на 09.00, уже зафиксированы 12 прицельных вражеских обстрелов оборонительных позиций подразделений Объединенных сил. В частности, ночью и утром противник вел обстрел из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм по защитникам Троицкого, Водяного, и дважды - по защитниках Железного. Наши военные насчитали разрывы более 30 мин. Провокационный огонь из гранатометов и стрелкового оружия противник вел в сторону опорных пунктов украинских защитников вблизи н.п. Гнутово, Водяное, Павлополь, Широкино и Пески. По защитникам Гнутово и Водяного наблюдался вражеский огонь из вооружения БМП. Подразделения Объединенных сил умело ведут активную оборону. Вследствие вражеских обстрелов потерь нет", - говорится в сообщении.

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