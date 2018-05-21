 С начала суток наемники РФ 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: потерь нет, - Минобороны

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Начиная с полуночи, по состоянию на 09.00, уже зафиксированы 12 прицельных вражеских обстрелов оборонительных позиций подразделений Объединенных сил. В частности, ночью и утром противник вел обстрел из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм по защитникам Троицкого, Водяного, и дважды - по защитниках Железного. Наши военные насчитали разрывы более 30 мин. Провокационный огонь из гранатометов и стрелкового оружия противник вел в сторону опорных пунктов украинских защитников вблизи н.п. Гнутово, Водяное, Павлополь, Широкино и Пески. По защитникам Гнутово и Водяного наблюдался вражеский огонь из вооружения БМП. Подразделения Объединенных сил умело ведут активную оборону. Вследствие вражеских обстрелов потерь нет", - говорится в сообщении.
Тымчук, ты?
Лето обещает быть жарким. Обзор боевых действий мая. #Ронин
На фронте незаметно происходит одно из достаточно серьёзных обострений с 2016-2017 года - эпизодически по ожесточённости контрбатарейной борьбы и прилётам РСЗО не сильно отличающееся от памятных обстрелов зимой той же Авдеевки. Только не локальное, как во время боёв за «Алмазы», а с претензией на масштаб сразу на нескольких участках фронта - там, где позволяет тактическая обстановка. Просто рубка сейчас происходит в менее густозаселённом районе, откуда за предыдущие месяцы были вытеснены монотонным огнём или эвакуированы жители, была проведена масштабная работа с журналистами, волонтёрами и блогерами, а в рамках смены операции с АТО на ООС изменился порядок аккредитации - информации просачивается меньше и паники вокруг в публичном поле закручивается тоже меньше. Да и 4-й год боевых действий обязывает - нельзя бесконечно эксплуатировать тему сливов, «казанов» и хитрых планов, просто идёт боевая работа, которую стараются не слишком озвучивать. Причина простая - переговоры по миссии ООН и возможному прекращению огня должны продолжаться, а политики, ведущие их, должны сохранять лицо. Пока никто не готов отказаться от Минска и устроить очередной раунд бойни в регионе, где проживает 200 человек на километр квадратный.
А так происходящее в начале мая 2018 года на востоке Украины вполне логично именно в тактическом плане. Громко у фаса Горловки - и 15 мая, и весь вечер 13, и ранее несколькими эпизодами. Это было ожидаемо ещё во время занятия Гладосово и Травневого в ноябре 2017-го. Когда на несколько сот метров сближаются позиции, то неизбежны сначала регулярные миномётные обстрелы, чтобы подавить крупнокалиберные пулемёты и АГС, а потом уже и 122-мм артиллерия, дабы прекратить ежевечерние прилёты мин. Занятие свиноферм, комбикормового завода и Новолуганского также усилило позиции ВСУ на Горловском направлении (плюс, конечно же, подлило масла в огонь). В секторе гибридам непросто - дорога на одну из их высот за станцией Доломит простреливается, Зайцево подпёрто с трёх сторон, причём одна его часть контролируется ВСУ, а в знаменитой школе сидеть боевикам крайне нескучно. Высоты в Гольме в руках гибридной армии - это тоже не панацея в плане доминирования, особенно на фоне «зелёнки» и прилётов крупного калибра. Ну и в, принципе, да, все эти телодвижения в секторе не высшая математика - гора Меловая и центр Гольмы, как и Зайцево, это точки интереса на ближайшую перспективу для всех участников регаты. Контроль трассы и контроль господствующей высоты - это ключ к окраинам Горловки на северном фасе. Отсюда многочисленные входящие на севере и северо-западе Горловки, включая 122 и 152 мм, перелёты по домам по обе стороны линии соприкосновения и достаточно жёсткая канонада, боевики жалуются даже на танковый огонь. С другой стороны, бойцы «Донбасс Украина» так же в шутку говорят о «дне артиллериста» - с той стороны набрасывают как САУ, так и реактивная артиллерия, есть накрытия по домам, по словам источников на местах, иногда между броском в блиндаж или погреб и разлётом осколков проходит всего десяток секунд.
Мы не будем называть ни подразделение 24 ОМБР, ни подробностей операции по взятию под контроль посёлка Чигари у Горловки, как и призывало командование ООС. Началась возня числа с 10 мая, и несмотря на то, что официальные каналы помалкивают, масса информации выходит из социальных сетей. Это крохотный хутор, по сути небольшое шахтёрское селение в одну улицу - полтора десятка домов, более известный местным как Ленинское. Находится хутор под терриконом шахты 41 бис, возле его северного отвала.
Хотя сейчас боевики активно заявляют, что в секторе они на господствующих высотах, но вряд ли высоты, это именно соседний с Чигарями террикон - он ещё в середине 2000-х активно разрушался во время местного строительства и укрепления дороги, на нём просто проблематично разместить позиции. Под огнём посёлок находится с шахты Гагарина (ртутного комбината) или руин у Шевелева, но позицию мы бы не назвали бесперспективной - буквально за ней и за отвалом уже начинается Горловка и частный сектор, а за здания, позиции возле речушки и зелёнку в селе вполне можно зацепиться. Петля стягивается всё туже и туже, и направление движения мы все чётко видим, как четко видят его и любители «русского мира». Можно до тошноты называть продвижение ВСУ «жабьими прыжками» и считать потери украинцев во всех открытых источниках, включая умерших от инсульта и в авариях, но реальности это не изменит - маятник движется на восток. Пока на тактических полях боя, крохотных посадках, посёлках на границе линии разделения по Минску. Но это пока - пока РФ до тошноты не наелась «народными республиками» и санкциями за них.
Громко на юге, а не только у Горловки - по линии Гранитное - Новотроицкое, вплоть до Докучаевска. Тут также происходят рейдовые действия, разведка, беспокоящий огонь, в целом потише, чем на севере, но идёт борьба за плацдарм за Кальмиусом, за высоты, традиционно противостояние в районе Широкино. На юге сейчас тише, чем было до «абсолютного» перемирия, но локальные стычки продолжаются. Как продолжаются они в Марьинке, близ Бутовки, в треугольнике у Песок, севернее у Авдеевки, где падают 152-е, на Светлодарской дуге, на Луганском направлении у Золотого. Это не ДРГ, не малые группы, не рекогносцировка, не сапёры - по сотне-полторы мин в сутки по каждому эпизоду, выезд в передовые линии «коробок» и брони, работа с закрытых позиций, в том числе и танками, ЗУ-23\2 и ПТУР по инженерным сооружениям на передке. Ну и, конечно, любимая всеми участниками работа артиллерией по тактическому тылу - во время снабжения, подвоза воды, ротаций.
Разведка 30 ОМБР в полосе ответственности возле Марьинки провела рейд, в результате которого 15 мая были захвачены 3 миномёта 2Б11 - разведчики сообщают, что их просто «угнали» в «серой зоне», когда группа прикрытия ушла с позиции. По всей линии боевого соприкосновения отмечается снайперский огонь, есть павшие и раненые от него. За май у противника только из открытых источников с позывными и фотографиями 8 погибших, десятки раненых. У ВСУ подтверждённых погибших состоянием на 16 мая 5 человек, раненых 33. С апрелем-2018 больше 110 человек вышло из строя по ранению - только одна эта цифра может хорошо иллюстрировать тяжесть боевых действий. Часть из них будет списана по здоровью, часть выпала на долгий период реабилитации. С другой стороны, хорошее соотношение числа раненых к выжившим говорит нам, что мы сделали неплохую работу в плане эвакуации.
Отмечаются применение частями «ЛДНР» нетипичных реактивных снарядов сразу на нескольких участках фронта - все эти собранные на коленках «Снежинки» и прочие творения сумрачного гения украинского «ХАМАС» ведь не зря засветили во время «парада» в «ДНР». Многие принялись иронизировать над поделками, а совершенно зря. «Ад баллоны» или IRAM (самодельные ракеты) убивают во многих местах нашей планеты - от Израиля и Сирии до Йемена и зоны племён Пакистана. Дешево, просто в производстве, не жалко потерять от ответного огня. И наконец, появился ответ, а как вы так 4-й год воюете реактивными снарядами, которые накопали в шахтах? Ну вот, собираем своими скромными силами. А то, что у них разлёт в разы больший, чем у серийных «Градов» и «Ураганов», то это уже такое дело - на кого упадёт, тот и укроп. И вас не должно смущать слово «ХАМАС». А как ещё назвать боевиков, прикрывающихся мирным населением, наносящих удары по своим миномётами для картинки на ТВ (а потом рассказывающих про «Пионы», мусоровозы и диверсантов ВСУ)? «ХАМАС» и есть - потому что если вы размещаете средства доставки в жилых районах, то потери от контрбатарейного огня - это ваши проблемы. Эвакуируйте, не стреляйте, стройте бомбоубежища. А если вы ещё и применяете самодельные ракеты из плотной застройки, то никакого другого названия, кроме православный «ХАМАС», для вас нет.
В ВСУ же начали отгружаться «модернизированные» противотанковые орудия МТ-12 «Рапира» - заявлен обновлённый прицел, возможность стрельбы ракетами от ПТРК «Стугна», оружие мелькает как на видео с полигонов, так и на фото в формате новостей в СМИ. Вообще, это далеко не новость для тех, кто в теме - просто, вероятно, в МО Украины дали отмашку СМИ на озвучивание данной программы поставок. Государственные испытания по стрельбам управляемой противотанковой ракеты «Стугна» R-111 из орудия МТ-12 проведены больше 8 лет назад. По факту, это замена штатным управляемым ракетам «Кастет», которым подходят к концу и сроки хранения, да и они откровенно уже не справляются с современными ДЗ.
У выстрела «Стугны» приличные 5 км дистанции, тандемный заряд, высокая эффективность пуска при запылении и задымлении. Чего мы добиваемся подобным расширением номенклатуры снарядов? Того, что достаточно устаревшие ствольные орудия прошлого века вполне могут поражать современные танки с динамической защитой. Причём им не нужна замена ствола, не придётся производить достаточно дорогие пусковые юниты, а только блок наведения по лазерному лучу. Присутствует некоторая тактическая гибкость - стрельба с закрытых позиций, поражение укреплений и зданий на прямой наводке осколочно-фугасными снарядами, по лёгкой технике можно работать подкалиберными, пуски управляемых ракет против тяжёлой техники с ДЗ. Есть, конечно, и минусы - достаточно высокий профиль по сравнению с пусковыми. Но тут дело такого рода, что на вооружении и хранении в Украине 500-600 «Рапир». Это халява, которую за реально небольшие деньги можно привести к нормальному бою, обеспечив дешёвое и сердитое многоцелевое средство. На 25+ общевойсковых бригад запаса более чем достаточно.
Продолжа
Польские Леопарды
Насколько можно понять из массы информации, которая просто валится из разных источников, кроме газовых вопросов, которые являются областью «важных экономических интересов» Германии, Ангела Меркель передала Путину и кое-что важное по вопросу войны в Украине. Понятно, что это - не ее инициатива, но просто поехать в Сочи и покалякать со стариком о трубе - не по фен-шую, а потому надо было обсудить «ряд важных вопросов». Понятно, что Меркель не могла разговаривать с Путиным, как разговаривал глава египетской военной разведки с предводителем палестинской Хамас. Тот просто предупредил палестинского вожака о том, что израильтяне начинают программу ликвидации лидеров движения, если те не уберутся от израильской границы и шумные мероприятия по штурму границы закончились через 20 минут. Меркель не в том положении, да и Путин - не глава ХАМАСа, нищей, но амбициозной группировки. Тем не менее, она передала привет Путину и сказала о том, что эпопея с формированием миротворцев для Донбасса уже завершается и Путин либо прекращает валять дурака и будет вытряхиваться оттуда, после чего до границ доходят ВСУ и миротворцы, либо до границ дойдут ВСУ без миротворцев, со всеми вытекающими последствиями. Между прочим, фон переговоров был соответствующим, наши военные заняли ряд новых позиций в той зоне, которая по «Минску» должна быть под ВСУ, а под Марьинкой и вовсе - был совершен рейд в тыл противника, который всем известен по трофейным минометам, которые пригнали наши военные.
В общем, все мы рассматривали фотографии трофеев и радовались за наших военных, которые без потерь сходили в тыл, добыли трофеи и сами не понесли потерь. Но тут есть два момента, которые не были освещены ни прессой, ни самими военными. Они напрашиваются сами собой и мы возьмемся, применив метод дедукции, дополнить тот самый рассказ о рейде.
Первый, не названный момент, связан с тем, что наши воины взяли минометы не злодейским образом с какого-то заброшенного склада, а с огневых позиций противника, которые обязаны иметь боевое охранение. Логика подсказывает, что фотографии минометов указывают на печальную судьбу того самого боевого охранения. То есть, наши там хорошо покрошили противника и на передке, и в тылу, где стояли минометы. Это влечет за собой второй вывод. Раз наши пробили брешь в обороне и уже хорошо шуровали по тылам противника, то введя в нее подкрепление, можно было развивать успех дальше, или, как минимум - закрепиться на новых позициях.
Поскольку речь идет о Марьинке, фактически прилепленной к Петровскому району Донецка, то это значило бы одно - наши были бы уже в Донецке. То есть, уже была возможность зайти на юго-западную окраину города и пользуясь эффектом неожиданности, можно было продвинуться на несколько километров вглубь и перерезать трассу в мариупольском направлении, подвесив группировки противника в Еленовке и Докучаевске. Но была дана команда «назад» и наши спокойно оттуда ушли. То есть, противник уже увидел, что при необходимости, наши военные прекрасно рассекают оборону оккупантов и выходят на тыловые коммуникации, а в случае подкрепления - на оперативный простор. Кстати, на севере Горловки наши так и сделали, выбили противника из пригородного поселка и закрепились там. Наверное, это была иллюстрация того, что будет, если старик упрется с миротворцами.
В итоге, якобы речь уже пошла о составе миротворцев, а не о том, где они будут стоять.
Но это - слухи. Куда более реальным выглядит то, что происходит прямо сейчас на восточном фланге НАТО. Как известно, Штаты методично и не торопясь, перебрасывают в Европу все новые танковые соединения. Это стало рутиной и происходит без особой помпы. Понятно, что это происходит не потому, что Вашингтон решил дать военным попробовать Кёльш, баварские колбаски или «жимяки курчаки», а для выпонения вполне конкретных задач. Но и это не все. Прямо сейчас Польша ведет мощную перестройку своих вооруженных сил. Идет переформатирование бригад и дивизий и создание подобных соединений с нуля. Они насыщаются новой тяжелой техникой и распределяются так, чтобы иметь максимальные возможности для отражения нападения с Востока. Насколько можно понять, Калининградское направление уже прикрыто достаточно плотно и сейчас идет создание новое группировки на белорусском направлении. Что важно, уже нет никаких иллюзий в том, откуда исходит военная угроза.
Чтобы понимать масштабы этих работ, следует учитывать, что наряду с закупкой немецких Леопардов и поставок бронетехники собственного производства, в том числе - бронетранспортеров и самоходных гаубиц, принято решение о снятии с консервации и проведения модернизации танков Т-72. Похоже на то, что опыт Украины пригодился, и поляки всерьез занялись уплотнением своих боевых порядков.
Собственно говоря, Германия не сможет долго находиться в стороне от общих внутренних процессов Альянса и Меркель что-то такое должна была сказать Путину. Времена благодушия уже заканчиваются и РФ получает на западном направлении противников, чей военный потенциал не просто растет, а только растет быстро, поскольку только начали поступать повышенные объемы финансирования оборонки. Простое бряцание железом уже ни на кого не производит впечатления и все заняты тем, чтобы обеспечить наиболее надежное уничтожение российского агрессора. Понятно, что Украина тут - индикатор и форпост в одном лице. Если раньше Путина просто запугивал всех голым торсом и эшелонами с броней, то теперь колонна бронетехники, которую зафиксировали автолюбители на трассе Москва-Ростов, в направлении Ростова, говорит об ограниченности ресурсов у самой РФ. Дело в том, что вся техника была маркирована парадными колорадками и участвовала на параде 9 мая в Москве, но везли ее из Ростова, где она стоит напротив границы с Украиной. То есть, на парад возили то, что может ездить, а стоит оно все под Ростовом. Больше просто не откуда было все это везти. Оно и понятно, железо стоит рядом с нашей границей и постепенно перевозится в Сирию из ближайшего порта Новороссийск. В общем, фрау Ангела нашла что рассказать старику от имени Запада и, скорее всего, предупредила, что лысый таки доиграется до Нюрнберга. Как бы там ни было, события ускоряются и закручиваются со все большим темпом.