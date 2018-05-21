 Доработанный проект закона о Нацбезопасности затрагивает 11 сфер ее обеспечения, - Винник

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал народный депутат от БПП Иван Винник.

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В качестве примера он остановился на военной безопасности.

"Военная безопасность - это физическая защита территории Украины. Физическая! Не от политических, идеологических и прочих влияний, а именно физических. Есть наша граница, и в случае вооруженной агрессии границу будут защищать Вооруженные силы, Министерство обороны, пограничники, другие военные формирования. Поэтому главный субъект в обеспечении военной безопасности - Министерство обороны, Вооруженные силы в его составе, Национальная Гвардия в случае введения правового режима военного положения или войны. И именно министерство обороны будет нести ответственность за реализацию государственной политики в сфере военной безопасности. Именно оно, а не, скажем, Министерство культуры. В этом и есть суть разграничения ответственностей по сферам", - пояснил Винник.

По словам нардепа, всего в проекте закона описаны 11 сфер нацбезопасности: военная, гуманитарная, коммуникативная, экономическая, финансовая, экологическая, энергетическая, гражданская, социальная, демографическая, информационная.

Кроме того, Винник сообщил, что в законопроекте содержится раздел "Конституциональные основы сферы обороны и безопасности", в котором ключевая роль отводится гражданину Украины.

"Речь идет о гражданине Украины. Он принимает участие в выборах. Он выбирает Президента Украины. Президент назначает Совет Национальной безопасности и обороны - рабочий орган в сфере управления национальной безопасностью. Далее - Верховная Рада, Кабинет министров, Национальный банк и прокуратура. Вот субъекты, которые по Конституции принимают судьбоносные решения для страны. И первым таким субъектом, фундаментом власти, является гражданин. Потому что, именно он на выборах выбирает власть, а на следующих выборах - оценивает ее деятельность. Это очень важно понимать", - сказал он.

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