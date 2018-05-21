 Суд признал незаконным вмешательство в деятельность "Каховка Протеин Агро", - СМИ

Как передают "Украинские новости", об этом сообщает Деньги.ua.

Сам следователь Буковчаник на судебное заседание по рассмотрению жалобы не явился. О времени, дате и месте проведения судебного заседания извещен следственным судьей в соответствии со ст. 135 УПК Украины.

При вынесении следователем ГПУ Буковчаником постановления от 19.01.2018 проигнорировано права законного владения ЦИК - TOB Каховка Протеин Агро, которое использует производственные мощности завода по переработке сои, расположенного в Херсонской области, г. Новая Каховка, ул. Индустриальная, 19 на основании действующего и никем не оспоренного в установленном законом порядке договора аренды от 01.07.2017 №771.

Как установлено в ходе рассмотрения жалобы, деятельность следователя Буковчаника грубо нарушила законные интересы и конституционные права на свободу осуществления предпринимательской деятельности и создало предпосылки для препятствование хозяйственной деятельности ООО Каховка Протеин Агро.

"При рассмотрении жалобы установлено, что ООО "Каховка Протеин Агро" на основании договора аренды недвижимого имущества от 01.07.2017 N771, заключенного с АО Мисто Банк является арендаторам 92/100 ЦИК общей площадью 10355,9 кв.м. и использует указанное недвижимое имущество по основаниям и в порядке, определенном законом для осуществления своей хозяйственной деятельности", - говорится в постановлении Печерского районного суда. Киева.

Следователь Буковчаник незаконно признал возможным передать имущество ООО "Каховка Протеин Агро" на хранение ООО "Каховка Пром-Агро", которое с 2011 года в соответствии с постановлением Хозяйственного суда Донецкой области от 04.02.2011 находится в стадии банкротства. По состоянию на 1.05.2018 года задолженность юридического лица "Каховка Пром-Агро" перед банком "Надра" и Фондом гарантирования вкладов физических лиц составляет 128 000 000 гривен.

Суд признал обоснованными доводы жалобы о незаконности постановления следователя Буковчаника А.В.

Несколько недель назад по инициативе Александра Буковчаника на территорию завода привели неизвестных в спортивной одежде и с оружием. Они вели себя достаточно агрессивно и мешали рабочему процессу.

Адвокат Михаил Ильяшев подчеркивал, что господин Буковчаник, не имея судебного ходатайства, решил действовать самостоятельно и своими действиями провоцировал всех на силовое столкновение. Что суд своим решением, собственно и подтвердил.