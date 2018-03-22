 Просьба Захарченко: Турчинова им лично отдать, - Савченко на записях ГПУ. ВИДЕО

Об этом говорится в видео, обнародованном Генпрокурором Юрием Луценко во время представления материалов дела Савченко в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

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По данным ГПУ, 23 ноября 2017 года Савченко и Рубан после пересечения линии разграничения встретились в квартире в г. Бахмут с украинскими офицерами Китом и Березнем, которые сотрудничали со следствием. В ходе беседы голос, который по версии следствия принадлежит Савченко, рассказывает о своем визите на оккупированную территорию Донецкой области.

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В частности, она рассказала о просьбе главаря наемников РФ "ДНР" Захарченко "лично отдать им Турчинова".

"Просьба Турчинова им лично отдать. Я говорю просьба будет …. Проще нам самим с ним разобраться. Ну, это была личная просьба этого, Захара. За войну на Донбассе и все остальное. Турчинов, говорю, ходит вооруженный лучше, чем вы", - говорит голос, который по версии следствия принадлежит Савченко.

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