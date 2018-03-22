EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Судебная реформа Расследование преступлений на Майдане Снос палаточного городка Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  2516  34
Все про:Савченко (2626) Турчинов (2916) Захарченко Александр (225)

 Просьба Захарченко: Турчинова им лично отдать, - Савченко на записях ГПУ. ВИДЕО

Наемники РФ просили Надежду Савченко выдать им секретаря СНБО Александра Турчинова в случае совершения переворота в Украине.

Об этом говорится в видео, обнародованном Генпрокурором Юрием Луценко во время представления материалов дела Савченко в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

...

По данным ГПУ, 23 ноября 2017 года Савченко и Рубан после пересечения линии разграничения встретились в квартире в г. Бахмут с украинскими офицерами Китом и Березнем, которые сотрудничали со следствием. В ходе беседы голос, который по версии следствия принадлежит Савченко, рассказывает о своем визите на оккупированную территорию Донецкой области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Тимошенко общалась с Захарченко, - Савченко. ВИДЕО

В частности, она рассказала о просьбе главаря наемников РФ "ДНР" Захарченко "лично отдать им Турчинова".

"Просьба Турчинова им лично отдать. Я говорю просьба будет …. Проще нам самим с ним разобраться. Ну, это была личная просьба этого, Захара. За войну на Донбассе и все остальное. Турчинов, говорю, ходит вооруженный лучше, чем вы", - говорит голос, который по версии следствия принадлежит Савченко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Савченко принесла на заседание Рады врученную ей Золотую Звезду Героя Украины. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3057110
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
если бы Турчинова выдали,за ним бы никто плакать не стал,можно и 450 рыл из Рады выдать,новых найти не проблема,как президента ворюгу
 показать весь комментарий
 
 
конечно не проблема, гади с медведчуками и кадыровами были бы нашими депутатами
 показать весь комментарий
 
дураки и те кто топил за неё 2 года назад Просьба Захарченко: Турчинова им лично отдать, - Савченко на записях ГПУ - Цензор.НЕТ 7735
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Где Закон о Суде над коррупционерами?!
-
Да хватит мне той Савченко!
Денег США не даст и джевелинов не увидим никогда с такими операми от мужей Женщин-3000!
 показать весь комментарий
 
 
Просьба Захарченко: Турчинова им лично отдать, - Савченко на записях ГПУ - Цензор.НЕТ 940Просьба Захарченко: Турчинова им лично отдать, - Савченко на записях ГПУ - Цензор.НЕТ 988 , ну точно жидяры ,даже на приговоре своем заработают
 показать весь комментарий
 
КОлясочницу почему не просили выдать?? А , она ж и так воя..потому Гадя и в Гробовщине....к своим засунули Гадю к своим...такие проэкты как гадя продумывают заранее..
 показать весь комментарий
 
 
Не пиарте пастора - это такое же чмо как и Ярош - на словах Троцкий , в делах Грушевский.
 показать весь комментарий
 
Хотели Орден Турчинову за Крым дать
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Де експертиза гвинтівки Пашинського?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Просили Савченко выдать Турчинова!
Кто такая Савченко? Что она могла или может.
-
Это Порошенка просили выдать Турчинова. Тут все сходиться!
 показать весь комментарий
 
О, на цій гілці тепер буде багато роботи для СБУ. Налітай, "зрадофіли", ваших мочать!
 показать весь комментарий
 
Ця гылка заораз перетвориться в болото.
 показать весь комментарий
 
 
Пиар пархатого-пастора со стороны россии , который ей подарил Крым .
 показать весь комментарий
 
 
ольгинские, ну нихрена не палитесь.
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас страна зайдёт ум за Разум с действительностью........
 показать весь комментарий
 
Чисто по приколу, если следующим президентом станет не порошенко, что будет? Сядут ВСЕ Просьба Захарченко: Турчинова им лично отдать, - Савченко на записях ГПУ - Цензор.НЕТ 6292
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Она УВЫ во многом права а в том,что она говорит о власти она во ВСЁМ права !!!!! СЛАВА НАДЕЖДЕ САВЧЕНКО !!!!
 показать весь комментарий
 
 
Одна ремарка: Савченко - предствавитель власти, при том официальный.
 показать весь комментарий
 
ну и рожа у этого трансвистита гади, на табло бегущая строка "шеф, всепропало, гипс снимают", теперь басни про гражданскую войну и федерализацию будет петь в камере или палате...
 показать весь комментарий
 
 
кацапня вже набігла, не бомбить в них. Просьба Захарченко: Турчинова им лично отдать, - Савченко на записях ГПУ - Цензор.НЕТ 4772
 показать весь комментарий
 
 
До стінки суку ! без суду і слідства! Ще тоді .коли цю гниду нібито випустили з полону.треба було стріляти на місці! Геройка бяльд!
 показать весь комментарий
 
 
Жаль что не выборы - с таким пиаром Пастор был бы вне конкуренции .
 показать весь комментарий
 
гадя сейчас в истерике бьется - поняла что ужО с ней все)))
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПросьба Захарченко: Турчинова им лично отдать, - Савченко на записях ГПУ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх