 Франко-украинский триллер с Жаном Рено снят уже на 70%, выход в прокат ожидается следующей зимой

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"Фильм будет выпущен во всемирный прокат, мы надеемся... Во Франции фильм будет презентован в 2019, в первом квартале. Это фильм со снегом, лучше будет показать его зимой", - рассказала одна из продюсеров на пресс-конференции в четверг в Киеве.

В свою очередь сценарист и режиссер фильма Фредерик Петижан рассказал, что на данный момент фильм уже снят на 70%.

Основной локацией фильма являются украинские Карпаты, визуализация киноленты перенесена в Киев.

Петижан уточнил, что в фильме будут показаны столичные улицы и красоты города, большинство сцен были сняты на Подоле.

Так главные роли в фильме сыграют: Жан Рено ("Леон"), Сара Линд (WolfCop), Джо Андерсон ("Сумерки"), Дэвид Гяси ("Интерстеллар"), Игорь Цишкевич ("Битва за Севастополь").

Кроме того оператором-постановщиком является трехкратный лауреат премии "Сезар", французский кинооператор Тьерри Арбогаст.

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"У меня было сильное желание посетить Карпаты, поскольку там очень красивая природа. Вспоминая (съёмки. – Ред.), было очень холодно, но невероятной красоты лес был перед нами... Украинцы были очень добры к нам, и я был счастлив. Я бы хотел вернуться сюда с новым проектом", - сообщил актер Рено.

Фильм "Последний шаг" создается при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

"Если говорить о финансовом участии (украинской стороны. - Ред.), то оно составляет приблизительно 30%, 21 млн 630 тыс. грн - это взнос Госагентства по вопросам кино в бюджет этого фильма", - рассказал глава Госагентства Филипп Ильенко.

Общий бюджет фильма составляет - 73 млн 877 тыс. 206 грн.

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