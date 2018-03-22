EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Судебная реформа Расследование преступлений на Майдане Снос палаточного городка Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Общество, Шоу-бизнес
  275  7
Все про:кино (1082) фильмы (230) Жан_Рено (1)

 Франко-украинский триллер с Жаном Рено снят уже на 70%, выход в прокат ожидается следующей зимой

Продюсеры франко-украинского фильма "Последний шаг" с участием французского актера Жана Рено надеются представить фильм общественности уже зимой 2019 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Читайте также: Именно в Украине сегодня стоит снимать кино, - Порошенко на встрече с французским актером Жаном Рено. ФОТОрепортаж

"Фильм будет выпущен во всемирный прокат, мы надеемся... Во Франции фильм будет презентован в 2019, в первом квартале. Это фильм со снегом, лучше будет показать его зимой", - рассказала одна из продюсеров на пресс-конференции в четверг в Киеве.

В свою очередь сценарист и режиссер фильма Фредерик Петижан рассказал, что на данный момент фильм уже снят на 70%.

Основной локацией фильма являются украинские Карпаты, визуализация киноленты перенесена в Киев.

Петижан уточнил, что в фильме будут показаны столичные улицы и красоты города, большинство сцен были сняты на Подоле.

Так главные роли в фильме сыграют: Жан Рено ("Леон"), Сара Линд (WolfCop), Джо Андерсон ("Сумерки"), Дэвид Гяси ("Интерстеллар"), Игорь Цишкевич ("Битва за Севастополь").

Кроме того оператором-постановщиком является трехкратный лауреат премии "Сезар", французский кинооператор Тьерри Арбогаст.

Смотрите также: Фильм "Киборги" показали в Конгрессе США. ФОТОрепортаж

"У меня было сильное желание посетить Карпаты, поскольку там очень красивая природа. Вспоминая (съёмки. – Ред.), было очень холодно, но невероятной красоты лес был перед нами... Украинцы были очень добры к нам, и я был счастлив. Я бы хотел вернуться сюда с новым проектом", - сообщил актер Рено.

Фильм "Последний шаг" создается при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

"Если говорить о финансовом участии (украинской стороны. - Ред.), то оно составляет приблизительно 30%, 21 млн 630 тыс. грн - это взнос Госагентства по вопросам кино в бюджет этого фильма", - рассказал глава Госагентства Филипп Ильенко.

Общий бюджет фильма составляет - 73 млн 877 тыс. 206 грн.

Читайте также: Мультфильм "Похищенная принцесса" собрал 21 млн грн за уик-энд, - глава Госкино Ильенко

Источник: https://censor.net.ua/n3057107
 
 
VEhrdlVXeDBRM2N3VERGbU1FdEVVWFJrUXprd1REUjJURGxETmpCTWFsRjJaRU1yWms1SFJUQk1hbEYxT1VkTk1FeDZVbWwzUFQwPQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
там в кадр не попали здания в которых были учреждения кгб и кпсс? а то запретить фильм могут))
 показать весь комментарий
 
Леон будет бороться с вырубкой Карпат,а Москаль с бантиком носить за ним смереку в вазоне
 показать весь комментарий
 
 
жанрено стивенсигал жанклодвандам - Кому это нужно эти старпёры - на заккате карьеры.
 показать весь комментарий
 
 
Отлично, ждём. Надеюсь, годный фильм получится.
 показать весь комментарий
 
Нарокобарон Кремля снимет Триллер о Колумбийском коксе и Аргентинском танго.в главной роли Алексей Серебряков и его банда по сериалу Штрафбат Франко-украинский триллер с Жаном Рено снят уже на 70%, выход в прокат состоится менее чем через год - Цензор.НЕТ 3311
 показать весь комментарий
 
 
Улицы разбитых питерских фонарей приступила к съёмкам сериала "Плешивый педофил всю расейку забомбил" Франко-украинский триллер с Жаном Рено снят уже на 70%, выход в прокат состоится менее чем через год - Цензор.НЕТ 2845в главной роли боксер всех времен и народов Коля Валуев Франко-украинский триллер с Жаном Рено снят уже на 70%, выход в прокат состоится менее чем через год - Цензор.НЕТ 8270
 показать весь комментарий
 
если валуев -то кино "борьба за огонь" про палеолит))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоФранко-украинский триллер с Жаном Рено снят уже на 70%, выход в прокат ожидается следующей зимой
 
 
 
 
 
 вверх