 СБУ раскрыли ОПГ, искусственно раздувающую межнациональные конфликты по заказу российских спецслужб. ФОТО

В частности, участники группировки причастны к целому ряду актов вандализма касательно объектов еврейского и польского культурного наследия в Сумской и Волынской областях, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба СБУ.

В результате расследования, совместно проводимого сотрудниками СБУ и городской прокуратурой, было установлено, что участники ОПГ в ночь с 25 на 26 декабря 2017 года в с. Мельники Шацкого района Волынской области разбили кресты на братской могиле польских пограничников, которые погибли в боях с Красной армией в сентябре 1939 года. Также было установлено участие членов группировки в нанесении антисемитских надписей на стены здания "Еврейского дома" в Сумах в ночь с 29 на 30 декабря 2017 года.

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Во время обысков у фигурантов расследования изъяли 8 тротиловых шашек, 5 гранат РГД-5, холодное оружие, различную антиукраинскую символику и ряд других материалов, подтверждающих их незаконную деятельность. Следствие продолжается.



