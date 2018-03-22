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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:ОПГ (165) СБУ (12275) Сумы (548) Чернигов (364)

 СБУ раскрыли ОПГ, искусственно раздувающую межнациональные конфликты по заказу российских спецслужб. ФОТО

В Чернигове была раскрыта ОПГ, которая по заказу российских спецслужб совершала преступления, направленные на разжигание межнациональной вражды в Украине.

В частности, участники группировки причастны к целому ряду актов вандализма касательно объектов еврейского и польского культурного наследия в Сумской и Волынской областях, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба СБУ.

В результате расследования, совместно проводимого сотрудниками СБУ и городской прокуратурой, было установлено, что участники ОПГ в ночь с 25 на 26 декабря 2017 года в с. Мельники Шацкого района Волынской области разбили кресты на братской могиле польских пограничников, которые погибли в боях с Красной армией в сентябре 1939 года. Также было установлено участие членов группировки в нанесении антисемитских надписей на стены здания "Еврейского дома" в Сумах в ночь с 29 на 30 декабря 2017 года.

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Во время обысков у фигурантов расследования изъяли 8 тротиловых шашек, 5 гранат РГД-5, холодное оружие, различную антиукраинскую символику и ряд других материалов, подтверждающих их незаконную деятельность. Следствие продолжается.

СБУ раскрыли ОПГ, искусственно раздувающую межнациональные конфликты по заказу российских спецслужб 01
СБУ раскрыли ОПГ, искусственно раздувающую межнациональные конфликты по заказу российских спецслужб 02

Источник: https://censor.net.ua/n3057106
 
 
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Красавцы. Наконец-то в Украине спецслужбами можно гордится.
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точно аж Подозрительно. слишком всё Складно.
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Интересно было бы на внешность этих "подпольщиков" взглянуть (пусть и без лиц).
Интуиция подсказывает, что это должно быть редкое чмырье.
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за 15 тыс. грн. в месяц, найдутся и подпольщики.
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Когда арестуют ОПГ, раздувающую недовольство украинцев уровнем жизни? СБУ раскрыли ОПГ, искусственно раздувающую межнациональные конфликты по заказу российских спецслужб - Цензор.НЕТ 6306
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А где же портрет путина и парашют,дежурные ленточки и триколор уже не удивляет
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Молодцы....... ну понятно что тихо не получается......тем более сейчас. Бойцам ребятам респект и успехов без потерь в будущем НОРМАЛЬНЬНОЙ Украины!!!!!!!!!!!!!!
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СБУ раскрыли ОПГ, искусственно раздувающую межнациональные конфликты по заказу российских спецслужб? Да? СБУ раскрыли президента и правительство??? Неужели?
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Не ну то шо наши СБУшники за одними партами с ФСБэшниками сидели - на всех фото видно..Только у тех -обязательно визитка Яроша и атрибутика ПС а у наших обязательно эта хрень полосатая. Это же круче Штирлица в буденовке и орденом членина на кителе....
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Угу, гранати та тротил то таке, а от колорадки то вже фейк, зрада і все пропало.
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Ети колорадские ленточки, гранаты и мыло цензор уже раз двадцать показывает в разных новостях, видимо чтобы было больше хайпа и была видимость работы ФСБУ.
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Где же сами задержанные? Покажите ихние морды? Так как вы всегда показываете лица украинских патриотов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ раскрыли ОПГ, искусственно раздувающую межнациональные конфликты по заказу российских спецслужб. ФОТО
 
 
 
 
 
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