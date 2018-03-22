EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Судебная реформа Расследование преступлений на Майдане Снос палаточного городка Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  2391  45
Все про:ВР (21787) ГПУ (8564) Луценко (6949) Савченко (2626)

 ВР рассматривает представление главы ГПУ Луценко об аресте Савченко. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Раде проходит рассмотрение представлений Генпрокурора Юрия Луценко о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ

На заседании парламента продемонстрировали видео ГПУ с собранными аудио - и видеодоказательства причастности Савченко к подготовке терактов. На видео зафиксированы моменты, когда Савченко испытывает оружие, ведет переговоры относительно перевозки оружия с ОРДЛО и возможностей смены власти в Украине. 

Отметим, что во время демонстрации фильма Надя улыбалась и смотрела на люстру.

Прямую трансяцию можно накже посмотреть на странице Цензор.НЕТ в Facebook.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Савченко принесла на заседание Рады врученную ей Золотую Звезду Героя Украины. ФОТОрепортаж

Напомним, сегодня Регламентный комитет единогласно проголосовал и рекомендовал ВР поддержать представление Генпрокурора.

Как сообщалось ранее, утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Сама Савченко, комментируя данные обвинения, заявила: "Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм".

Источник: https://censor.net.ua/n3057105
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Хтож тобі повірить - брехлива собака...
 показать весь комментарий
 
 
после всего что все увидели брехливими собаками оказались такие как ты...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Лерочка я тобі не тикав....закрийся курва кацапська...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вона шаколадна
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Сегодня это уже хуже, чем кацап
 показать весь комментарий
 
 
Давай Патриот вноси закон об Антикоррупционном суде!
-
Денег без него уже никто тебе не даст и потужность рефом резко уменьшится!
 показать весь комментарий
 
Так посади уже её. Там достаточно доказательств. Пусть потом из тюрьмы судится.
 показать весь комментарий
 
 
Если ее сейчас не арестуют, то кого тогда арестовывать
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко сначало Савченко награждает Героем Украины,потом хочет арестовать,он явный неадекват,не меньше,чем Савченко
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Надя как всегда молодец. Настоящая Украинка. Хотя я понимаю тут сидят фанаты Луценко, ЖКХ по 40% от ЗП, и пенсии по 50 баксов. Всё ровно это моё мнение, а вы сидите и дрочите на своей Рошен предатели херовы
 показать весь комментарий
 
 
ти теж терорист? Як мона казати що це справжня українка яка підготовлює теракт, там же загинути могли і прості кияни.
 показать весь комментарий
 
Хрень какая-то, договариваться с военными и тянуть оружие хрен знает откуда. По моему это операция по прикрытию воровской власти.
 показать весь комментарий
 
 
Точно. Это начало создания ситуации для введения Петей военного положения - других шансов сохранить власть у него нет.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А тебе ковбасить,кацапику??
 показать весь комментарий
 
Очень вовремя эта Савченко возникла. Как раз настало время тарифы повышать, авось лохторат, увлеченный шоу с Савченко и не заметит.
Тем временем, в темах с повышением тарифов уже коменты закрывают.
 показать весь комментарий
 
 
ще лишилось закрити "урядовий курєр")))

там як раз постанова нацкомісії оприлюднена по піднятю тарифів....
 показать весь комментарий
 
Террорист Клинцевич и коммунист Килинкаров на канале Россия-1 : Савченко герой, она последняя наша надежда её нельзя трогать и сажать....У меня всё ВР розглядає подання глави ГПУ Луценка про арешт Савченко - Цензор.НЕТ 1733
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а ты веришь что говорят на канале Россия 1? Может он солгал, он же марионетка Кремля. Нельзя верить. или ты ватник который несешь свой бред в массы?
 показать весь комментарий
 
я не в курсе сколько вы получаете. Не я же смотрю Россия 1, и цитирую марионеток Кремля.
 показать весь комментарий
 
так хто там мав стріляти з мінометів? де усі ці люди? поки що від Луценка стандартний набір FUD. без зрозумілих відповідей на запитання.
 показать весь комментарий
 
 
ну шо,кацапня - опять вы в своем дерьме))))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
лерочка,ти ж сама кацапка обдрочена...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
кто попадет по куполу из миномета с первого раза?
 показать весь комментарий
 
 
арсенал рубану чотири 120 мм міномету і 46 мін цього вистачить щоб рознести не тільки купол а і споруду. 1 міна 4 кг вибухівкі.
 показать весь комментарий
 
"Топора нет, рубля нет, да ещё и рубль должен!" )))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
"Я плачу, мне до слез больно за нее. Что такая молодая, умная, красивая девчонка оказалась одна против этой карательной камарильи". Лия Ахеджакова.
Дело за малым - внести Ахеджакову в Базу "Миротворца".

https://twitter.com/aavstsp/status/974304241945890816/photo/1
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Хлебанул Юрко боярышника
 показать весь комментарий
 
чем больше слушаю, тем больше понимаю- таки нужно
 показать весь комментарий
 
Залишилося лише одне питання- недоторканість з неї знімуть конституційною більшістю чи ні?
 показать весь комментарий
 
 
И оказалась Гадя Слабым Звеном,у Медведчука и Хутина?
 показать весь комментарий
 
Alla Ukraine‏ @AllaUkraine2015 18 ч.18 часов назад
петя люто завидует вове, он тоже хочет стать царем и править вечно, воровать как вова и чтобы 77% это одобряли,значит нужно делать как вова, сажать патриотов, отжимать каналы,на несговорчивых открывать у/д...но петя забыл, что у него 2,6%, а Украина не россия
 показать весь комментарий
 
 
Якщо депутати вважають, що від гранати можна сховатися за шоколадною дупою, то вони невиправні ідіоти.
 показать весь комментарий
 
 
Гадю нужно обменять на Сенцова и Балуха. Если Гадя считает что у нее есть честь, должна пойти к Хуйлу и обменять себя на вышеназваных людей.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВР рассматривает представление главы ГПУ Луценко об аресте Савченко. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
 
 
 
 
 
 вверх