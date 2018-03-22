 ВР рассматривает представление главы ГПУ Луценко об аресте Савченко. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
На заседании парламента продемонстрировали видео ГПУ с собранными аудио - и видеодоказательства причастности Савченко к подготовке терактов. На видео зафиксированы моменты, когда Савченко испытывает оружие, ведет переговоры относительно перевозки оружия с ОРДЛО и возможностей смены власти в Украине.
Отметим, что во время демонстрации фильма Надя улыбалась и смотрела на люстру.
Прямую трансяцию можно накже посмотреть на странице Цензор.НЕТ в Facebook.
Напомним, сегодня Регламентный комитет единогласно проголосовал и рекомендовал ВР поддержать представление Генпрокурора.
Как сообщалось ранее, утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".
Сама Савченко, комментируя данные обвинения, заявила: "Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм".
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Денег без него уже никто тебе не даст и потужность рефом резко уменьшится!
Тем временем, в темах с повышением тарифов уже коменты закрывают.
там як раз постанова нацкомісії оприлюднена по піднятю тарифів....
Маршрутная карта работы с МВФ по энергоэффективности является ключевой для Украины, - Зубко
Дело за малым - внести Ахеджакову в Базу "Миротворца".
https://twitter.com/aavstsp/status/974304241945890816/photo/1
петя люто завидует вове, он тоже хочет стать царем и править вечно, воровать как вова и чтобы 77% это одобряли,значит нужно делать как вова, сажать патриотов, отжимать каналы,на несговорчивых открывать у/д...но петя забыл, что у него 2,6%, а Украина не россия