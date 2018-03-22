 ВР рассматривает представление главы ГПУ Луценко об аресте Савченко. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

На заседании парламента продемонстрировали видео ГПУ с собранными аудио - и видеодоказательства причастности Савченко к подготовке терактов. На видео зафиксированы моменты, когда Савченко испытывает оружие, ведет переговоры относительно перевозки оружия с ОРДЛО и возможностей смены власти в Украине.

Отметим, что во время демонстрации фильма Надя улыбалась и смотрела на люстру.

Прямую трансяцию можно накже посмотреть на странице Цензор.НЕТ в Facebook.

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Напомним, сегодня Регламентный комитет единогласно проголосовал и рекомендовал ВР поддержать представление Генпрокурора.

Как сообщалось ранее, утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Сама Савченко, комментируя данные обвинения, заявила: "Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм".