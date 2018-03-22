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 Политика Украины
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Все про:закон (2420) Порошенко (14510)

 Порошенко подписал закон о господдержке бойцов АТО и их детей для получения образования

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Администрации президента. 

Закон обеспечивает единые принципы предоставления участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны и детям государственной целевой поддержки для получения профессионально-технического и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.

В частности, помощь будет предоставляться лицам, принимавшим непосредственное участие в антитеррористической операции, в том числе в составе добровольческих формирований, в дальнейшем были включены в состав Вооруженных Сил Украины и других образованных военных формирований и правоохранительных органов, участникам боевых действий на территории других стран.

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Согласно тексту документа, помощь будет предоставляться в виде полной или частичной оплаты обучения, льготных досрочных кредитов для получения образования, социальной стипендии, бесплатного обеспечения учебниками, бесплатного доступа к сети Интернет, систем баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях, бесплатного проживания в общежитии и других мероприятий.

Соответствующие изменения внесены в законы Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", "О профессионально-техническом образовании", "Об охране детства", "О высшем образовании".

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3057103
 
 
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Давай Антикоррупционный суд с поправками Венецианской коммисии!
Мне Надя и Рубан нафик не нужны!
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когда это коррупционер выступал за антикоррупционный суд?
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пусть лучше разрешит разносить в хлам позиции орков за обстрелы,а не мычит про мирный план и минск
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Все на Мальдивы !!! Порошенко подписал закон о господдержке бойцов АТО и их детей для получения образования - Цензор.НЕТ 2831
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Знову "льготи", в той час як військова служба це обов'язок громадянина, які ще, ...лядь, "льготи" потрібні? Питання зовсім в іншому - чому не всі придатні до служби громадяне проходять військову підготовку, і чому деякі категорії і окремі громадяни або взагалі не служать, або служать фіктивно, як от синочок пріпіздєнта?
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Даже правильный закон подписанный этим венским танцюристом , вызывает недоверие .
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Юлеботы перевозбудились...периодически вешается сайт
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НАТО идёт в Украину.Готовьтесь крысы Наркобарона.
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И сколько ещё такого будет под ВЫБОРЫ....год впереди если не вынесут........
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Наркобарон призвал партизанен на войну,включая 55 летних баранов. Порошенко підписав закон про держпідтримку бійців АТО та їхніх дітей для здобуття освіти - Цензор.НЕТ 9529Сирия ждёт мясо
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко подписал закон о господдержке бойцов АТО и их детей для получения образования
 
 
 
 
 
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