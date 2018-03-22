 Порошенко подписал закон о господдержке бойцов АТО и их детей для получения образования

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.
Закон обеспечивает единые принципы предоставления участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны и детям государственной целевой поддержки для получения профессионально-технического и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.
В частности, помощь будет предоставляться лицам, принимавшим непосредственное участие в антитеррористической операции, в том числе в составе добровольческих формирований, в дальнейшем были включены в состав Вооруженных Сил Украины и других образованных военных формирований и правоохранительных органов, участникам боевых действий на территории других стран.
Согласно тексту документа, помощь будет предоставляться в виде полной или частичной оплаты обучения, льготных досрочных кредитов для получения образования, социальной стипендии, бесплатного обеспечения учебниками, бесплатного доступа к сети Интернет, систем баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях, бесплатного проживания в общежитии и других мероприятий.
Соответствующие изменения внесены в законы Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", "О профессионально-техническом образовании", "Об охране детства", "О высшем образовании".
Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
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