 Террористы "ДНР" уверены, что украинским бойцам помогают "спецы" из США и Норвегии, - ИС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
По версии боевиков, американские военные якобы командуют действиями ДРГ украинских Сил специальных операций (ССО) на этих участках.
"Большая часть боевиков из числа 3-й ОМСБр, которая оперирует на этих участках, действительно уверены, что на передовой работают вместе с украинскими и американские "снайперы и диверсанты". В свою очередь, в подразделениях "1 АК ДНР" на юг от Донецка личному составу командованием сказано, что на данные участки прибыл "норвежский спецназ" (якобы с целью натаскивание егерей-снайперов)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что один из главарей террористов среднего звена в присутствии личного состава пошутил, что "скоро к украинцам прибудет еще и австралийский и монгольский спецназ, и будет полный набор".
"Данный командир получил дисциплинарное взыскание за "дискредитацию официальной информации"", - говорится в сообщении.
їм помагають тоже москальські уїбани