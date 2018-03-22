 Террористы "ДНР" уверены, что украинским бойцам помогают "спецы" из США и Норвегии, - ИС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Читайте также: "Укрзализныця" обеспечивает доставку сырья на российский завод в Приднестровье, - Тымчук

По версии боевиков, американские военные якобы командуют действиями ДРГ украинских Сил специальных операций (ССО) на этих участках.

"Большая часть боевиков из числа 3-й ОМСБр, которая оперирует на этих участках, действительно уверены, что на передовой работают вместе с украинскими и американские "снайперы и диверсанты". В свою очередь, в подразделениях "1 АК ДНР" на юг от Донецка личному составу командованием сказано, что на данные участки прибыл "норвежский спецназ" (якобы с целью натаскивание егерей-снайперов)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из главарей террористов среднего звена в присутствии личного состава пошутил, что "скоро к украинцам прибудет еще и австралийский и монгольский спецназ, и будет полный набор".

"Данный командир получил дисциплинарное взыскание за "дискредитацию официальной информации"", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Бывшего наемника "1 армейского корпуса министерства обороны ДНР" задержали на Донетчине, - СБУ. ФОТО



