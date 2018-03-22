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Все про:боевик (16194) Донбасс (15733) Тымчук (1619)

 Террористы "ДНР" уверены, что украинским бойцам помогают "спецы" из США и Норвегии, - ИС

В оккупированной Горловке снова распространяются слухи об "американском спецназе", который якобы действует в районе Зайцево-Жованка и в районе Гольмовского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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По версии боевиков, американские военные якобы командуют действиями ДРГ украинских Сил специальных операций (ССО) на этих участках.

"Большая часть боевиков из числа 3-й ОМСБр, которая оперирует на этих участках, действительно уверены, что на передовой работают вместе с украинскими и американские "снайперы и диверсанты". В свою очередь, в подразделениях "1 АК ДНР" на юг от Донецка личному составу командованием сказано, что на данные участки прибыл "норвежский спецназ" (якобы с целью натаскивание егерей-снайперов)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из главарей террористов среднего звена в присутствии личного состава пошутил, что "скоро к украинцам прибудет еще и австралийский и монгольский спецназ, и будет полный набор".

"Данный командир получил дисциплинарное взыскание за "дискредитацию официальной информации"", - говорится в сообщении.

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Террористы ДНР уверены, что украинским бойцам помогают спецы из США и Норвегии, - ИС 01
Террористы ДНР уверены, что украинским бойцам помогают спецы из США и Норвегии, - ИС 02

Источник: https://censor.net.ua/n3057102
 
 
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Рептілоїди з планети Нібіру також дуже ненавидять кацапів,і тому скоро також направлять в лугандонію свій спецназ.
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Почему Норвегия? Почему не рыцари Мальтийского ордена? ОЛЕНИ мля, даже врать нормально не умеют.
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Точно монгольский спецназ. И даже не маскируются ...
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А еще было бы неплохо пустить слух среди ЛДНРовских терорюг, что всех пленных "полученцев" и "оплаченцев" Американский спецназ отправляет в лагеря Гуантамо и Абу-Грейб.
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Так вони ж масово підуть здаватись, а у нас ще концтабір не добудований.
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Всі спецназ світу воюють проти лугандонії! (і відразу випив)
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норм радость война. Дебилам только воевать, воены херовы. А про экономику? не? Я понимаю шутка. Но это же кто-то написал, это же говно кто то лайкает. Луче бы экономикой гордились, а не тем что война идёт.
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Вилкул , не пошло бы ты на три буквы.
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Они так говорят, как будто это что-то плохое Террористы "ДНР" уверены, что украинским бойцам помогают "спецы" из США и Норвегии, - ИС - Цензор.НЕТ 1134
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удмуртъ, там у тебя байкал отжимают, танки уже к вам эшелонами не стесняясь завозят, пока ты тут свой доширак разбрасываешь. Прибереги его, у вас впереди суровые годы приходят.....
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Стрелок хренов, у него албанская мафия пол-страны откусила, а он в Украину попёрся. Зря его отпустили; надо было судить в Киеве, за международный терроризм.
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Обізяни пишуть, що українське військо сьогодні тренують норвезькі інструктори. Я поцікавився у нашого інструктора з тактики, капрала Норріса. Каже - нормальнi пацани.
Террористы "ДНР" уверены, что украинским бойцам помогают "спецы" из США и Норвегии, - ИС - Цензор.НЕТ 3861
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Хорошо бы подтвердить ихние догадки. Да так подтвердить чтобы аж дорожку из говна на Ростов проложили...
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А почему только до Ростова? По остальному замечаний нет.
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а чому би й ні)
їм помагають тоже москальські уїбани
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пю тост за пацанів з американського і норвезького спецназу!)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы "ДНР" уверены, что украинским бойцам помогают "спецы" из США и Норвегии, - ИС
 
 
 
 
 
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