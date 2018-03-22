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 Общество, За рубежом
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Все про:драка (1614) протест (4184) Россия (68565)

 "Если мой внук умрет, я тебе эти очки в жопу запихну", - жители Волоколамска избили главу района, а маленькая девочка угрожала губернатору Московской области. ВИДЕО

Жители подмосковного Волоколамска избили главу своего района на стихийном митинге, требуя немедленно закрыть свалку недалеко от города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, акция протеста началась после того, как 21 марта на мусорном полигоне "Ядрово" недалеко от Волоколамска произошел выброс сероводорода. В местном управлении образования с этим инцидентом связывают отравление более 50 школьников, которые обратились в местную больницу с жалобами на тошноту и головокружение. Некоторых из них госпитализировали.

В Волоколамск приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Волоколамского района Евгений Гаврилов. Более сотни человек, собравшиеся у больницы, окружили губернатора с криками: "Позор", "Убийца" и требовали его отставки. Главу города Евгения Гаврилова ударили по голове.

На записи с акции протеста видно также, как во время разговора протестующих с губернатором, к ним подходит девочка-подросток и демонстрирует угрожающие жесты в адрес чиновника. 

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Провокатор бандеровский! - "Я тебе челюсть, сука, сломаю, мразь", - два коммуниста устроили потасовку на теледебатах кандидатов в президенты РФ. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3057101
 
 
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Дочь офицера:
- Поверьте, там не всё так однозначно...

"Если мой внук умрет, я тебе эти очки в жопу запихну", - жители Волоколамска избили главу района, а маленькая девочка угрожала губернатору Московской области - Цензор.НЕТ 3295
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Украина введи войска в Волоколамск,спаси от кремлевской хунты,москва нас не слышит
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Зачем нам новости с МОРДОРА?
Зачем накачивать страну чужими проблемами?
-
Я жду жизни по-новому! Хочу НАТО через 10 лет! Жду очередную 149 потужную реформу!
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Для отвлечения внимания от наших проблем пишут про дерьмо в мордоре.
Например, в теме Маршрутная карта работы с МВФ по энергоэффективности является ключевой для Украины, - Зубко вообще закрыли комменты.
Лохторату лучше обсуждать темы: чего там на паРаше.
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Верно, но с другой стороны наши проблемы очень похожи, потому что это последствия мордорской оккупации Украины на протяжении столетий. По новостям из мордора сразу виден источник этих проблем, их духовная родина так сказать.
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Рождение Волоколамской Народной Республики
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девочка прикольная,наверное класс первый,а уже показывает,что губернатору нужно отрезать голову
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У многих акцент - явно грузинский и из карманов торчат курченковские купюры
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Как сказал бы Югик - посягательство на жисть государственного дияча. Терроризм адназначна
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Не они барахтаются, за кусок дерьма друг другу глотки грызут и ждут собак, что бы свинособак нарожать!!! Без этого и тебя бы, не было бы, рюзьгэ!
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Видали что холопы майданутые чудят? Царь, ввиди ОМОН!
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Подряд на мацковские свалки на 15 лет получили мутные фирмы из орбиты сына генерального прокурора Пидерации - чайки:
"Если мой внук умрет, я тебе эти очки в жопу запихну", - жители Волоколамска избили главу района, а маленькая девочка угрожала губернатору Московской области - Цензор.НЕТ 3227

К чему рабам дары свободы,
Их надо резать или стричь,
Наследство их из рода в роды,
Ярмо с гремушками и бич...
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Так никто и не предложил засунуть жопу %уйлу амфору . Кацапы таки безмозглые .
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ходили санкционку собирали , а тут натевам сероводороды , конечно есть чему возмутиться "Если мой внук умрет, я тебе эти очки в жопу запихну", - жители Волоколамска избили главу района, а маленькая девочка угрожала губернатору Московской области - Цензор.НЕТ 6099
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Вопрос ребром- теперь или очки в место оное, или девочку на тУрму...
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Кстати, именно так и начнется Большой Піздец эрефии. Никаких там политических лозунгов! Только трэш. Наша задача - выкинуть нах розовые очки и белые перчатки и подливать масла в огонь любыми способами.
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Да ничего там не начнется , пошумят пару дней да по домам разойдутся , назначат козлом отпущения того очкарика в угоду лохторату хотя там больше вины губернатора МО
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На барина руку холоп поднял!?
На дыбу: бунтаря, фашиста, сцакашвили прыгающего по крышам, и желающего революции на стабильной расее ! "Если мой внук умрет, я тебе эти очки в жопу запихну", - жители Волоколамска избили главу района, а маленькая девочка угрожала губернатору Московской области - Цензор.НЕТ 1784
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Российский бунт - бессмысленный и беспощадный...
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Мы уже своих основных выблядков за поребрик выдавили, остальные эволюционным путем будут отпадать, как рудимент.
А вот твои сцакоотечественники это да, терпиллы.
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Агенты кремля лодку шатают как сказал бы наш Офшоренко с Луциком.
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А всего-то вывезли на свалку мусор, в который какой-то российский турыст, после поездки в Англию, выкинул резиновые перчатки и использованный противогаз...
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А то точно з мусорки сірководень? Може це там просто пукани рве?
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В Ватастополе горит недостроенная ТЭС
Рукожопые кацапы запустили турбины Siemens без немецких инструкторов
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Да нет, бундесовские турбины вспомнили, что в детстве их ставили на самолеты. Вот и решили рвануть домой в Фатерлянд. "Якщо мій онук помре, я тобі ці окуляри в дупу запхну", - мешканці Волоколамська побили главу району, а маленька дівчинка погрожувала губернатору Московської області - Цензор.НЕТ 7136
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Как за крымнаш так все,а нюхать помойку так не.
Сюрреализм такой.
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"Любят русские люди бунтовать! Встанут наколени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!" М.Е.Салтыков-Щедрин.
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та хіба ж хуйлу до підмосковного волоколамська?? )) Йому є діло до укранського Донецьку, до Східної Гути, там він теж дітей вбиває.. Ті йолопи вважають що він пожаліє волокаламських дітей? )))
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у нас пол Львова был свалкой. Садовой ходил так? Просто не следил
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Это десятидолларовые прасссститутки, да, коцабы ???
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Ребята пока Вы не поймете сами что Вы для них никто, они так и будут срать на Вас и Ваших детей
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там нужно закрыть свалку величиной в 1/7 суши ...
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расийский бунт , бессмысленный и беспощадный
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А дедушка интересно за кого голосовал?
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Если мой внук умрет, я тебе эти очки в жопу запихну", - жители Волоколамска избили главу района, а маленькая девочка угрожала губернатору Московской области. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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