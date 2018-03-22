 "Если мой внук умрет, я тебе эти очки в жопу запихну", - жители Волоколамска избили главу района, а маленькая девочка угрожала губернатору Московской области. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, акция протеста началась после того, как 21 марта на мусорном полигоне "Ядрово" недалеко от Волоколамска произошел выброс сероводорода. В местном управлении образования с этим инцидентом связывают отравление более 50 школьников, которые обратились в местную больницу с жалобами на тошноту и головокружение. Некоторых из них госпитализировали.

В Волоколамск приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Волоколамского района Евгений Гаврилов. Более сотни человек, собравшиеся у больницы, окружили губернатора с криками: "Позор", "Убийца" и требовали его отставки. Главу города Евгения Гаврилова ударили по голове.

На записи с акции протеста видно также, как во время разговора протестующих с губернатором, к ним подходит девочка-подросток и демонстрирует угрожающие жесты в адрес чиновника.

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