 "Если мой внук умрет, я тебе эти очки в жопу запихну", - жители Волоколамска избили главу района, а маленькая девочка угрожала губернатору Московской области. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, акция протеста началась после того, как 21 марта на мусорном полигоне "Ядрово" недалеко от Волоколамска произошел выброс сероводорода. В местном управлении образования с этим инцидентом связывают отравление более 50 школьников, которые обратились в местную больницу с жалобами на тошноту и головокружение. Некоторых из них госпитализировали.
В Волоколамск приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Волоколамского района Евгений Гаврилов. Более сотни человек, собравшиеся у больницы, окружили губернатора с криками: "Позор", "Убийца" и требовали его отставки. Главу города Евгения Гаврилова ударили по голове.
На записи с акции протеста видно также, как во время разговора протестующих с губернатором, к ним подходит девочка-подросток и демонстрирует угрожающие жесты в адрес чиновника.
- Поверьте, там не всё так однозначно...
Зачем накачивать страну чужими проблемами?
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Я жду жизни по-новому! Хочу НАТО через 10 лет! Жду очередную 149 потужную реформу!
Например, в теме Маршрутная карта работы с МВФ по энергоэффективности является ключевой для Украины, - Зубко вообще закрыли комменты.
Лохторату лучше обсуждать темы: чего там на паРаше.
К чему рабам дары свободы,
Их надо резать или стричь,
Наследство их из рода в роды,
Ярмо с гремушками и бич...
На дыбу: бунтаря, фашиста, сцакашвили прыгающего по крышам, и желающего революции на стабильной расее !
А вот твои сцакоотечественники это да, терпиллы.
В Ватастополе горит недостроенная ТЭС
Рукожопые кацапы запустили турбины Siemens без немецких инструкторов
Сюрреализм такой.