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 Политика Украины
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 Маршрутная карта работы с МВФ по энергоэффективности является ключевой для Украины, - Зубко

Маршрутная карта работы с МВФ определяет не только финансовую поддержку Украины, но и влияет на уменьшение нагрузки на госбюджет относительно социальных выплат. Поэтому требование МВФ заключается не в повышении цены на газ, требование - ликвидировать разницу в цене на голубое топливо между различными потребителями и коррупционную составляющую при ее начислении.

Об заявил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственнный портал.

"В Правительстве уже есть наработки по уменьшению нагрузки на население при оплате за жилищно-коммунальные услуги. Первое - система субсидирования. Но с другой стороны, эта система недостаточно эффективна, ведь это огромные расходы бюджета (80 млрд грн за 2017), которые совершенно не мотивируют людей к уменьшению своего потребления. Сегодня 65% домохозяйств в Украине, которые получают субсидии, не заинтересованы в модернизации своего жилья. Поэтому наша задача - мотивировать людей к проведению энергоэффективных мероприятий в своих домах за счет различных инструментов ", - отметил Геннадий Зубко.

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Также одной из эффективных наработок Геннадий Зубко назвал - внедрение программы "теплых кредитов" и запуск Фонда энергоэффективности, который будет совместно с международными партнерами оказывать финансовую и техническую поддержку для модернизации жилья. "Это вопрос не только утепление дома, это касается изменения инженерных сетей и самое главное - уменьшения объема потребления. Такой комплексный подход будет способствовать уменьшению платежей за ЖКУ за счет уменьшения потребления, и это абсолютно европейский путь, который в свое время проходили все восточноевропейские страны: Польша, Словакия, Германия", - рассказал чиновник.

По его словам, сколько бы ни было разговоров о требованиях МВФ, Украине в первую очередь необходимо продемонстрировать сделанные шаги к уменьшению энергопотребления и их эффективность.

Источник: https://censor.net.ua/n3057096
 
 
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМаршрутная карта работы с МВФ по энергоэффективности является ключевой для Украины, - Зубко
 
 
 
 
 
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