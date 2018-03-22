 Мэй собирается убедить Евросоюз выслать российских дипломатов, - Bloomberg

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

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Тереза Мэй в четверг на саммите ЕС в Брюсселе предупредит других лидеров союза об "угрозе России для всей Европы", сообщает агентство со ссылкой на высокопоставленного британского чиновника.

По словам собеседников, премьер Великобритании Тереза Мэй попробует убедить страны ЕС последовать примеру Великобритании и заявить о высылке российских дипломатов.

"Вызов России - это то, с чем нам еще долго предстоит иметь дело", - заявит Мэй европейским лидерам.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта, 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.