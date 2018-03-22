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 Происшествия, За рубежом
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 Мэй собирается убедить Евросоюз выслать российских дипломатов, - Bloomberg

Великобритания предоставит разведданные по отравлению бывшего экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля основным европейским союзникам с целью убедить их выслать российских дипломатов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

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Тереза Мэй в четверг на саммите ЕС в Брюсселе предупредит других лидеров союза об "угрозе России для всей Европы", сообщает агентство со ссылкой на высокопоставленного британского чиновника.

По словам собеседников, премьер Великобритании Тереза Мэй попробует убедить страны ЕС последовать примеру Великобритании и заявить о высылке российских дипломатов.

"Вызов России - это то, с чем нам еще долго предстоит иметь дело", - заявит Мэй европейским лидерам.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны". 

20 марта, 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Источник: https://censor.net.ua/n3057094
 
 
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Это не санкции. Пуйло выгонит в ответ и всё...
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И что все? РФ останется без внешних связей?)) Вот это санкции!
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Барыга, а когда ты уже вышлешь разейских дипломатов из Украины? Кстати агент кремля и галстукоед, как его называют порохоботы, Саакашвили выслал кацапских дипломатов что их до сих пор в Грузии нету. А настоящий патриот Украины Петя Офшоренко до сих пор до етого еще не созрел.
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Консерватори це вам не беззубі лейбористи.. якщо хтось вважає що Мей це сіренька мишка, той дуже сильно помиляється.
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куда там, они их собираются вернуть в ПАСЕ
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хорошо, что Украина не в ЕС.... Петру Лексеевичу и отмазки лепить никакие не надо будет - просто промолчать и все....
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собирается убедить... но не сможет убедить
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Отключите SWIFT кацам и больше ничего не надо.
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Дипломатам хуйла в Украине уже давно не место, но почему они продолжают работать?
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это не у меня спрашивай Мей збирається переконати Євросоюз вислати російських дипломатів, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 3749 к депутанам, миниздрам и Петручо вопросы... Мей збирається переконати Євросоюз вислати російських дипломатів, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 8408
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Европа! Берегите Великую Британию - как Зеницу Ока!
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"Почему "месть за Скрипаля" ??? Редакторы? Это не "месть" - это реакция на применение боевого отравляющего вещества рашистами на территории СК. По сути - это ответ на акт прямой военной агрессии. Путин/Хуйло проверил НАТО на "слабо" и оказался прав - им таки "слабо".
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Мэй - И потом. И потом - ответные меры возмездия ботокса проработали. С маньяком имеете дело!!!
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Детишек кацапских олигархов повысылайте нахрен, отожмите недвижимость, арестуйте к туям активы. Параша станет самой миролюбивой помойкой на планете.
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Для того, что бы уничтожить политическую элиту россии, - США достаточно разбомбить пару кварталов в Маями...
Англия может сделать то же самое - просто арестовав счета и недвижимость х@йлодрузей и окружения...
Вам тогда голову этой плешивой кремлёвской пляди на подносе принесут, да ещё и с гарниром из кишок жириновского, пескова и прочей дурдумовской пэдо-фауны...
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Якщо глянути на маньку-аблігацію,то чомусь відразу виникає дуже великий сумнів,що в кацапії взагалі є дипломати...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМэй собирается убедить Евросоюз выслать российских дипломатов, - Bloomberg
 
 
 
 
 
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