 Рада частично отменила "поправки Лозового" в УПК в части обращения следствия в суды для обеспечения досудебного расследования

Соответствующий законопроект (№8151) о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно уточнения некоторых положений поддержали 256 народных депутатов на пленарном заседании Верховной Рады в четверг, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Законом внесены изменения в статьи 132, 184, 234 Уголовно-процессуального кодекса, которыми исключено положение о том, что представление ходатайств о применении мер обеспечения уголовного производства, проведении обыска или избрании меры пресечения, назначении экспертизы осуществляется на основании постановления следственного судьи и подается в местный общий суд, в пределах территориальной юрисдикции которого находится (зарегистрирован) орган досудебного расследования как юридическое лицо.

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Согласно Заключительным и переходным положениям, "ходатайство следователей, прокуроров о применении мер обеспечения уголовного производства или проведении обысков, которые представлены в соответствующие суды до вступления в силу настоящего Закона, рассматриваются в порядке, действовавшем до вступления в силу настоящего Закона".

Закон принят с учетом предложений Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Согласно законопроекту, ходатайство о применении мер обеспечения уголовного производства, а также ходатайства следователя или прокурора о применении меры пресечения можно будет подавать в местный общий суд, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования.

Обыски также будут проводиться на основании решения следственного судьи местного суда, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования.

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