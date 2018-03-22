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 Политика Украины
  1977  7
Все про:ВР (21787) УПК (76)

 Рада частично отменила "поправки Лозового" в УПК в части обращения следствия в суды для обеспечения досудебного расследования

Органы досудебного расследования смогут обращаться в местные суды, не обязательно по месту регистрации своего юридического лица, с ходатайствами о применении мер обеспечения уголовных производств, обысков, избрания меры пресечения.

Соответствующий законопроект (№8151) о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно уточнения некоторых положений поддержали 256 народных депутатов на пленарном заседании Верховной Рады в четверг, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Законом внесены изменения в статьи 132, 184, 234 Уголовно-процессуального кодекса, которыми исключено положение о том, что представление ходатайств о применении мер обеспечения уголовного производства, проведении обыска или избрании меры пресечения, назначении экспертизы осуществляется на основании постановления следственного судьи и подается в местный общий суд, в пределах территориальной юрисдикции которого находится (зарегистрирован) орган досудебного расследования как юридическое лицо.

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Согласно Заключительным и переходным положениям, "ходатайство следователей, прокуроров о применении мер обеспечения уголовного производства или проведении обысков, которые представлены в соответствующие суды до вступления в силу настоящего Закона, рассматриваются в порядке, действовавшем до вступления в силу настоящего Закона".

Закон принят с учетом предложений Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Согласно законопроекту, ходатайство о применении мер обеспечения уголовного производства, а также ходатайства следователя или прокурора о применении меры пресечения можно будет подавать в местный общий суд, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования.

Обыски также будут проводиться на основании решения следственного судьи местного суда, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования.

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Источник: https://censor.net.ua/n3057093
 
 
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Ещё бы отменила и Лозового со своим хозяином...................
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Так что, свежаков теперь в морге можно будет хранить?
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обртано ничего не вернули, как были дибильные экспертизы через судью так и оставили, дальше ждать пока тело выдадут на захоронение....
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- Поздно, - сказал Кай Юлий , - уже в истории болезни записано, что вы вице-король, а сумасшедший не может менять свои мании, как носки.
- Теперь вы всю жизнь будете в дурацком положении короля(С)
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жить и умирать по законам одного из ляшкорасов
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ЗАЧЕМ вообще принимать такую ЕРЕСЬ???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада частично отменила "поправки Лозового" в УПК в части обращения следствия в суды для обеспечения досудебного расследования
 
 
 
 
 
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