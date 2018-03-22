EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Судебная реформа Расследование преступлений на Майдане Снос палаточного городка Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины, Общество
  11691  158
Материалы по теме:
Все про:Луценко (6949) Савченко (2626)

 "А може, метнути?", - Савченко угрожает Луценко гранатом на заседании регламентного комитета. ВИДЕО

Народный депутат Савченко во время заседания регламентного комитета угрожала бросить в Генпрокурора Луценко гранат.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это случилось во время речи Луценко, которую перебила нардеп.

"Я вас не перебивал. Жуйте гранаты", - сказал Луценко.

"Може метнути?" - отреагировала Савченко.

...

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет ВР признал обоснованным представление ГПУ на арест Савченко

 

 

 

Источник: https://censor.net.ua/n3057092
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Об агрессии ты можешь больше узнать от родственников свинособак прикопанных на ростовском скотомогильнике (кладбище).
 показать весь комментарий
 
 
А это её товарисЧ Йуля на эту должность рекомендовал(а).
 показать весь комментарий
 
 
Я не в захваті від нашого прокурора, але й про нашого "героя" можна сказати лише словами Москаля...
 показать весь комментарий
 
 
Луценко просто идиот .
Но вот тот , кто его пропихнул на этот пост - редкостная сволочь .
 показать весь комментарий
 
 
Яке їхало, таке здибало...
Там для повноти картини Діми Добкіна під коксом бракує.
 показать весь комментарий
 
 
Не-не, ей этого и нужно - свинтить от ответственности, закосив под невменяемую. Только хардкор - пусть поголодает в камере по настоящему.
 показать весь комментарий
 
 
"А може, метнути?", - Савченко погрожує Луценку гранатом на засіданні регламентного комітету - Цензор.НЕТ 565
- Я на колчаковских фронтах ранена была.....
 показать весь комментарий
 
 
Хорошо , хоть не на Мальдивских ...
Там бои покруче были .
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, объявит ли она в следственном изоляторе голодовку, как голодовка будет протекать. Не зря она себе два горба за время депутатства наела. Ну те, что ниже пояса. Почти, как у Звягильского. И с каким гербом она на публику оденет майку? Неужели с двухголовым петухом?
 показать весь комментарий
 
ага. гляди объявит


трехразовое голодание плюс компот
 показать весь комментарий
 
 
Мганга, здрисни. Путлерівські методички скрути в трубочку, і далі згідно інструкції.
 показать весь комментарий
 
так а где ж их взять те методички путлэривськи?
 показать весь комментарий
 
 
Да , Порошенко с Гнойсманом - это страшная сила !
 показать весь комментарий
 
 
Коли Луценко буде сидіти за держзраду і захоплення влади?
 показать весь комментарий
 
 
А владу ніхто не захоплював. Янукович сам здриснув.
 показать весь комментарий
 
Ей надо в больничку!!! Наделает глупостей!
А Луценко хороший мужик, и не нервничайте Надю надо лечить, а не ругаться с ней!
 показать весь комментарий
 
 
Щось мене не полишає приховане відчуття, що за цим всім цирком в українців в черговий раз щось вкрали "А може, метнути?", - Савченко погрожує Луценку гранатом на засіданні регламентного комітету - Цензор.НЕТ 9162
 показать весь комментарий
 
 
Смешанные чувства, по крайней мере я испытываю... И вроде бы понимаешь, что савченко агент кремля и все такое, тем более об этом нам заявляют крайне авторитетные люди, луценко и всякие там депутаты, которые имеют огромную поддержку у граждан нашей чудесной страны, а посмотришь на это с другой стороны, я уверен, что 99% людей потирали бы ладоши, если бы, какой-то безумец решился бы на затеянное савченко... И опять же, сможет ли абсолютно вменяемый, доблестный, героический патриот совершить подобное? Думаю вряд ли... Большинство людей никогда не способны на хоть какие-то поступки... А вот безумцы, это другая каста... И конечно, нам всем предоставят информацию так как выгодно власти... Ну не скажут же они, что да мы зажравшиеся, коррумпированные популисты, которые убиваем свою страну... Ты против луценко? Значит ты агент кремля... Ты против Порошенко? Значит ты агент кремля, который раскачивает лодку с будкой... И так далее...
 показать весь комментарий
 
 
Порохотяги почувши слово "гранати", тісніше притискаються до дупи, що пахне шоколадом.
 показать весь комментарий
 
 
Перебийпутінуніс‏ @VitoMers

под столом!
депутат Емец - "Это безответственно!... Взрывать Верховну Раду не изменив закон о выборах!""А може, метнути?", - Савченко погрожує Луценку гранатом на засіданні регламентного комітету - Цензор.НЕТ 192
 показать весь комментарий
 
Дивився засідання.
Серед присутніх там Надя була найсміливіша, найдотепніша, найрозумніша і найчесніша.
 показать весь комментарий
 
Гей, хуjлостанська нульовко, в українців інше прислів'я.
 показать весь комментарий
 
Дай вгадаю. ;Флотам быть, флотам дружить;?
 показать весь комментарий
 
Надя как всегда молодец. Настоящая Украинка. Хотя я понимаю тут сидят фанаты Луценко, ЖКХ по 40% от ЗП, и пенсии по 50 баксов. Всё ровно это моё мнение, а вы сидите и дрочите на своей Рошен предатели херовы
 показать весь комментарий
 
 
Впевнеий на 100%, що якби будь-якого типу мужика, що сьогодні виступав на засіданні комітету ВРУ, посадити в кацапську тюрягу, то він би там на колінах просився, на хуjла б молився, соплі б по морді розтирав, Україну б обгаджував.
 показать весь комментарий
 
Луценко алкоголик и зрадник интересив украинского народу
. Подстилка коррумпированной власти
Много крика мало фактов Своей бессовестной лживостью и напором напоминает
Вышинского
 показать весь комментарий
 
 
Луценко не дает спать черная слава Вышинского
 показать весь комментарий
 
 
Ну, до Андрія Януарійовича цьому дурнику як черв'яку до зірок.
 показать весь комментарий
 
И это генпрокурор, а кричит как петух ужаренный. А глазки как бегают, туда, сюда. ведь реально понимают, что если проиграют выборы, сядут все.
 показать весь комментарий
 
 
Виборів ця путлєрська банда не допустить, бо їм тоді кінець.
Буде фарс, після якого охєндовський знову оголосить перемогу однотурового.
А незгодним бєркутасти попроломлюють голови.
 показать весь комментарий
 
 
как наказать всю эту коррумпированную, зажравшуюся, кумовскую кодлу, своими популистскими действиями и бездействиями, уничтожающие нашу страну?.. И не оказаться сумасшедшим агентом кремля...
 показать весь комментарий
 
 
Так и запишем: "Угрожала гранатой Генеральному прокурору" ! "А може, метнути?", - Савченко погрожує Луценку гранатом на засіданні регламентного комітету - Цензор.НЕТ 6806
Генпрокурор посчитал угрозу реальной, и посадил Надюху в КПЗ.
 показать весь комментарий
 
 
А ще хотіла убити дорогого любимого вождя і кращого друга усіх прокурорів.
 показать весь комментарий
 
 
это что-то из "серии": цирк уехал, "клоуны" остались.......
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"А може, метнути?", - Савченко угрожает Луценко гранатом на заседании регламентного комитета. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх