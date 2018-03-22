 "А може, метнути?", - Савченко угрожает Луценко гранатом на заседании регламентного комитета. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, это случилось во время речи Луценко, которую перебила нардеп.

"Я вас не перебивал. Жуйте гранаты", - сказал Луценко.

"Може метнути?" - отреагировала Савченко.

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