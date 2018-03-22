 "А може, метнути?", - Савченко угрожает Луценко гранатом на заседании регламентного комитета. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, это случилось во время речи Луценко, которую перебила нардеп.
"Я вас не перебивал. Жуйте гранаты", - сказал Луценко.
"Може метнути?" - отреагировала Савченко.
...
Как сообщает Цензор.НЕТ, это случилось во время речи Луценко, которую перебила нардеп.
"Я вас не перебивал. Жуйте гранаты", - сказал Луценко.
"Може метнути?" - отреагировала Савченко.
Но вот тот , кто его пропихнул на этот пост - редкостная сволочь .
Там для повноти картини Діми Добкіна під коксом бракує.
- Я на колчаковских фронтах ранена была.....
Там бои покруче были .
трехразовое голодание плюс компот
А Луценко хороший мужик, и не нервничайте Надю надо лечить, а не ругаться с ней!
под столом!
депутат Емец - "Это безответственно!... Взрывать Верховну Раду не изменив закон о выборах!"
Серед присутніх там Надя була найсміливіша, найдотепніша, найрозумніша і найчесніша.
Прислів'я.
. Подстилка коррумпированной власти
Много крика мало фактов Своей бессовестной лживостью и напором напоминает
Вышинского
Буде фарс, після якого охєндовський знову оголосить перемогу однотурового.
А незгодним бєркутасти попроломлюють голови.
Генпрокурор посчитал угрозу реальной, и посадил Надюху в КПЗ.