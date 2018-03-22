 Оккупанты после обыска задержали крымскотатарского активиста Мемедиминова, - жена. ВИДЕО

Крымскотатарского активиста Наримана Мемедиминова 22 марта после обысков увезли на допрос в управление ФСБ России в оккупированном Симферополе. Об этом сообщила его жена Лемара, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Его увезли в Симферополь в здание ФСБ России, сказали, что для допроса, а дальше будет известно, либо его отпустят, либо нет. Уголовное дело на него завели (по статье 205.2 ч. 2 УК России) за то, что он в 2014 году как блогер публиковал видео и выставлял их в YouTube", – рассказала жена Наримана Мемедиминова.

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Задержание произошло в доме Мемедиминова в селе Холмовка Бахчисарайского района.

По ее словам, силовики изъяли планшет, мобильные телефоны обоих супругов и несколько книг, вели себя грубо.

Статья 205.2 ч. 2 УК России – публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет".

Ранее сообщалось, что в доме Наримана Мемедиминова российские силовики и правоохранители проводят обыск.

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Напомним, 11 февраля 2016 года в доме Мемединова уже происходил обыск, после чего подконтрольный России "Бахчисарайский районный суд" 13 июля 2017 года рассматривал административное дело в отношении активиста.

По информации юриста Лили Гемеджи, активиста привлекали к ответственности за якобы участие в несанкционированном митинге 13 апреля 2017 года возле дома Сейдамета Мустафаева, у которого в тот момент проводился обыск. Мемединов тогда освещал ситуацию и вел видеосъемку. Кроме этого, он пытался удерживать людей от реакции на провокации со стороны оккупантов. Однако несмотря на все это, был признан виновным решением "суда" и оштрафован на 10 тысяч рублей.