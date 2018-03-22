 В Украине и ряде европейских стран проблемы с доступом в Facebook. КАРТА

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Громадське" со ссылкой на DownDetector.

Есть также информация о неполадках из Греции, Швейцарии, Болгарии и Молдовы.

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Примерно половина пользователей из тех, которые сообщили о проблемах, говорят, вообще не могут получить доступ к сайту. В 35% открывается только стартовая страница, у остальных - не загружаются изображения.

Есть также проблемы с загрузкой чатов на полной версии сайта.

Комментаторы на сайте DownDetector предположили, что проблемы связаны с региональным провайдером. В компании Facebook пока не прокомментировали причину неполадок.



Страны, где 22.03.2018 возникли проблемы с Facebook. Источник - DownDetector.