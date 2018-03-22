 В Украине и ряде европейских стран проблемы с доступом в Facebook. КАРТА

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Громадське" со ссылкой на DownDetector.
Есть также информация о неполадках из Греции, Швейцарии, Болгарии и Молдовы.
Примерно половина пользователей из тех, которые сообщили о проблемах, говорят, вообще не могут получить доступ к сайту. В 35% открывается только стартовая страница, у остальных - не загружаются изображения.
Есть также проблемы с загрузкой чатов на полной версии сайта.
Комментаторы на сайте DownDetector предположили, что проблемы связаны с региональным провайдером. В компании Facebook пока не прокомментировали причину неполадок.
Страны, где 22.03.2018 возникли проблемы с Facebook. Источник - DownDetector.
Пока что фб - банит только тех кто материт Хуйла...
Тем же самым грешит и Гугл. Если вы зайдёте с нового IP и в инкогнито режиме на ютуб, то вам будут представлены, как рекомендованные, сотни видеоматериалов, отбеливающих деятельность россии и путина.
а вот скальп собака - не хочет!!!!
Быть статистом при так называемых "известных личностях" это не по мне!
Почему мне не дают возможности им ответить, высказать своё мнение "личности" прямо в глаза? Кстати тоже самое творится и на Твиттере!
Звучащие, как бы внутри голоса?
Да и хрен с ним....Подумаешь проблема.... Семь лет мак не родил, и голода не было.