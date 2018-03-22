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Все про:Facebook (203) доступ (48) социальные сети (421)

 В Украине и ряде европейских стран проблемы с доступом в Facebook. КАРТА

На территории Украины и некоторых стран 22 марта пользователи Facebook столкнулись с проблемами в работе социальной сети.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Громадське" со ссылкой на DownDetector.

Есть также информация о неполадках из Греции, Швейцарии, Болгарии и Молдовы.

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Примерно половина пользователей из тех, которые сообщили о проблемах, говорят, вообще не могут получить доступ к сайту. В 35% открывается только стартовая страница, у остальных - не загружаются изображения.

Есть также проблемы с загрузкой чатов на полной версии сайта.

Комментаторы на сайте DownDetector предположили, что проблемы связаны с региональным провайдером. В компании Facebook пока не прокомментировали причину неполадок.

В Украине и ряде европейских стран проблемы с доступом в Facebook 01
Страны, где 22.03.2018 возникли проблемы с Facebook. Источник - DownDetector. 

Источник: https://censor.net.ua/n3057087
 
 
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прикол пейсбука -за матюки на порохла - забанил на неделю за "преследование лиц нетрадиционной ориентации" ))) таки признали кто такой порошенко))
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Лживый скулеж козломордого тролля...
Пока что фб - банит только тех кто материт Хуйла...

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хаха! надо бы заскринить)) хотя и твиттер насчет порохоботов так же думает))
В українців та мешканців деяких країн Європи проблеми з доступом у Facebook - Цензор.НЕТ 174
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Где больше агентов хремля- там и проблемы. Они прочно вгрызлись в сеть фб
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и во всех случаях украинский след отпечатался на расейской ж#пе...
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J_oKeR, там еше на России нашли украинский след в упавшем самолете "Самарских авиалиний"
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Фейсбук стал великолепным инструментом кремля. Рускоязычная линия полностью модерируется кремлёвскими модераторами. А в иностранных версиях преграсно себя чувствуют путинские боты, раскручивающие темы: распятых мальчиков, изнасилованных девочек, обесчесченных немок, необходимого Брекзита, Каталонии и т.д.
Тем же самым грешит и Гугл. Если вы зайдёте с нового IP и в инкогнито режиме на ютуб, то вам будут представлены, как рекомендованные, сотни видеоматериалов, отбеливающих деятельность россии и путина.
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Как выглядит куртка работника-вора на птицефабрике

В українців та мешканців деяких країн Європи проблеми з доступом у Facebook - Цензор.НЕТ 8140
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с такой курткой надо приходить на встречу порошенко ))
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у мну мордокнига пашет
а вот скальп собака - не хочет!!!! В українців та мешканців деяких країн Європи проблеми з доступом у Facebook - Цензор.НЕТ 7824
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Давно не захожу на эту помойку!
Быть статистом при так называемых "известных личностях" это не по мне!
Почему мне не дают возможности им ответить, высказать своё мнение "личности" прямо в глаза? Кстати тоже самое творится и на Твиттере!
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Кто Вам не даёт возможность им ответить?
Звучащие, как бы внутри голоса?
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та пішов він на йух той цукєрман разом із своїм ліцокнігом кіпучим!
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Цензор, а увас никаких проблем? Совсем-совсем никаких? Тогда куда деваются мои лайки и мои посты?
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Рядом с тобой? А, вижу. Ты еще весь обосраный такой комок ваты.
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А прикольно будет увидеть то же самое при отключенной от Интернета Россией. Может тогда поймем суть проблемы? А какова она? - а Россия всего лишь инструмент(прикрытие)! Но согласитесь удобное, и сценарий тот же и......клоун ряженый ТОТ ЖЕ!!!
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В Киеве точно есть проблемы, пытаешься подключится к Фейсбуку и он такой Подключается, НО Скучным стал Фейсбук - Это ПРОБЛЕМА.
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В РІВНЕ ТАКОЖ НЕ МОЖЛИВО ЗАЙТИ НА САЙТ.
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И как тепрь жить?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Да и хрен с ним....Подумаешь проблема.... Семь лет мак не родил, и голода не было.
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Цензор.НЕТНовостиТехнологииВ Украине и ряде европейских стран проблемы с доступом в Facebook. КАРТА
 
 
 
 
 
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