 Кистион: "Правительство ищет партнера для максимальной загрузки украинской ГТС в 2019 году"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом во время открытых слушаний Комитета ВРУ по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности сказал Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.

Это, по его словам, позволит большему количеству европейских поставщиков покупать российский газ на востоке Украины без каких-либо ограничений и самостоятельно оплачивать услуги украинских операторов газотранспортной системы (ГТС) и подземных хранилищ газа (ПХГ) с транспортировки и хранения газа, которые действуют в соответствии с понятным и привычным для представителей ЕС кодексов транспортных сетей и правил газовых рынков.

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"Перед Украиной стоят серьезные вызовы, которые имеют прямое влияние на судьбу нашего стратегического актива - национальной ГТС. Строительство обходных газопроводов, мифы о ненадежности украинской трубы и неготовность к обеспечению стабильного транзита после 2019 года и др. Поэтому поиск надежного партнера для ОАО "МГУ", имплементация европейского энергетического законодательства и создание международного газового хаба - более чем приоритетные задачи", - отметил Кистион.

Он добавил, что среди главных требований к международному партнер прежде всего обеспечение загруженности ГТС и ПХГ Украины, перенос точек учета на восточную границу, а в перспективе содействие образованию газового хаба и интеграции в европейскую сеть.