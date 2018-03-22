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 Политика Украины
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Все про:ГТС (869) Кабмин (10356) Кистион (38)

 Кистион: "Правительство ищет партнера для максимальной загрузки украинской ГТС в 2019 году"

﻿Стратегическая задача Правительства - найти такого партнера для ОАО "МГУ", который вместе с членами правительства обеспечит высокий уровень доверия в Европе к украинской газотранспортной системе и подземным газовым хранилищам.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом во время открытых слушаний Комитета ВРУ по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности сказал Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.

Это, по его словам, позволит большему количеству европейских поставщиков покупать российский газ на востоке Украины без каких-либо ограничений и самостоятельно оплачивать услуги украинских операторов газотранспортной системы (ГТС) и подземных хранилищ газа (ПХГ) с транспортировки и хранения газа, которые действуют в соответствии с понятным и привычным для представителей ЕС кодексов транспортных сетей и правил газовых рынков.

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"Перед Украиной стоят серьезные вызовы, которые имеют прямое влияние на судьбу нашего стратегического актива - национальной ГТС. Строительство обходных газопроводов, мифы о ненадежности украинской трубы и неготовность к обеспечению стабильного транзита после 2019 года и др. Поэтому поиск надежного партнера для ОАО "МГУ", имплементация европейского энергетического законодательства и создание международного газового хаба - более чем приоритетные задачи", - отметил Кистион.

Он добавил, что среди главных требований к международному партнер прежде всего обеспечение загруженности ГТС и ПХГ Украины, перенос точек учета на восточную границу, а в перспективе содействие образованию газового хаба и интеграции в европейскую сеть.

Источник: https://censor.net.ua/n3057086
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
а гтс вже приватизували, чи під інвестора), будуть?
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а просто почти 3 лярда получать.....без инвестора ну никак?
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Навіщо завантажувати українську ГТС, яка випалює 1,5 млрд куб м українського газу на рік??? Щоб спалити 3-4млрд куб.м. українського газу??? Краще цей газ направити на українських споживачів та українську промисловість, ніж допомагати путіну продавати російський газ в ЄС! Таке враження що в уряді сидять дебіли та агенти путіна. Курва, вони збираються шукати інвесторів допомагати путіну качати газ в ЄС, Ви, млять, ідіоти?
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ты матерись на свою мать и папу, которые тебя по пьяни сбацали...а это моя специальность а пердёж политический. сцука порхоботная.......
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Так вы ещё пару раз отношения ЭКОНОМИЧЕСКИЕ разорвите........может клюнет кто. талпайопы........
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Ищет партнера? Так говорили что там очередь стоит им только нужно выбрать самого лучшего.))
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дилемма....Панама или................то что ещё не открыли и мы не знаем....но семейка будет обеспечена и чоколятки рошен не нужны будут.. Кістіон: "Уряд шукає партнера для максимального завантаження української ГТС у 2019 році" - Цензор.НЕТ 8637
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"Чебурашка ищет друзей".
Вы еще домик дружбы постройте.

К сожалению без газа из паРашки, газопровод превратится в закопанную трубу как нафтопровод Одесса-Броды.
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И ядерным топливом. и нефтью, бензином.....Иначе просто ДРОВА..
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Можно было короче - москалики ищите посредников. Кістіон: "Уряд шукає партнера для максимального завантаження української ГТС у 2019 році" - Цензор.НЕТ 3062
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Заєбали вже зі своєю ГТС, наче не зрозуміло, що вона зможе приносити дохід лише у випадку демократичної влади в кацапії (що в принципі не можливо) або повернення України у тайожний саюз, що іще гірше ніж втрата ГТС.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКистион: "Правительство ищет партнера для максимальной загрузки украинской ГТС в 2019 году"
 
 
 
 
 
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