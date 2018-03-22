 Хоть у нас с Украиной и нет совместной границы, но мы хорошие партнеры, которые поддерживают друг друга, - госсекретарь МИД Латвии

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе "круглого стола" в четверг в Киеве.

"Наши отношения сегодня очень крепкие и многосторонние. Наш президент и треть парламента принадлежат к группе поддержки дружбы между нашими странами, наши министры часто посещают Киев. Подтверждаю заинтересованность в сотрудничестве", - сказал Пилдеговичс.

При этом он подчеркнул, что "хоть у нас и нет совместной границы, но мы – хорошие партнеры, которые поддерживают друг друга".

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"Мы за территориальную целостность Украины и поддерживаем ее стратегическую направленность на евроинтеграцию", - добавил латвийский дипломат.