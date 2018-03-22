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 Политика Украины
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Все про:граница (2981) Латвия (631) территориальные претензии (109) Пилдеговичс (1)

 Хоть у нас с Украиной и нет совместной границы, но мы хорошие партнеры, которые поддерживают друг друга, - госсекретарь МИД Латвии

Государственный секретарь МИД Латвии Андрейс Пилдеговичс констатирует высокий уровень украинско-латвийских отношений и полную поддержку официальной Ригой евроинтеграционных устремлений Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе "круглого стола" в четверг в Киеве.

"Наши отношения сегодня очень крепкие и многосторонние. Наш президент и треть парламента принадлежат к группе поддержки дружбы между нашими странами, наши министры часто посещают Киев. Подтверждаю заинтересованность в сотрудничестве", - сказал Пилдеговичс.

При этом он подчеркнул, что "хоть у нас и нет совместной границы, но мы – хорошие партнеры, которые поддерживают друг друга".

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"Мы за территориальную целостность Украины и поддерживаем ее стратегическую направленность на евроинтеграцию", - добавил латвийский дипломат.

Источник: https://censor.net.ua/n3057084
 
 
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Яке приємне обличчя нормального, розумного, інтеллігентного чоловіка. А не всі ці харі хитро-жлобські.
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Время течёт - всё меняется... Вон как карта Европы изменилась за последнюю 1000 лет? Возможно и у нас с Литвой появится общая граница, после развала Рашки.
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Латвия население 2,5 миллиона (типа харьковской обл ) ВВП 27 мрд долл (доходы - 8,75 млрд евро, расходы - 8,95 млрд евр о гос долг 10,038300 млрд евр В 2009-2016 году ВВП Латвии упал на40% - самый худший показатель динамики ВВП в мире Доля промышленной продукции в структуре ВВП Латвии снизилась с 30 % в 1990 году до 7 % в 2016 году ввп на душу населения 2,350 евр эминрация до 40% трудоспособного населения....
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ja lutshe granatu sjem - chem vernus v etu pomoiku pod nazvaniem se-se-se-r
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в 2016 году ввп на душу населения 2,350 евр Хоч у нас з Україною і немає спільного кордону, але ми хороші партнери, які підтримують один одного, - держсекретар МЗС Латвії - Цензор.НЕТ 8669

Sutky liubyte? $17,241 ввп на душу населения u nix.
Vy vsputali sto to v Gonduras posmotreli ili Uzbekistan
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nu da trol konkretny.Dva raza bolse cem rosiji kak minimum u vas GDP
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on dazhe chislo naselenija nepraviljno napisal.....kuda tam esho vse astaljnoe
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da ja znaju sto vsio neverno.Takim kak on troliam glavnoje tem kto neznajet napisat Хоч у нас з Україною і немає спільного кордону, але ми хороші партнери, які підтримують один одного, - держсекретар МЗС Латвії - Цензор.НЕТ 6929
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Мы хорошие партнеры именно потому, что у нас нет общей границы)))
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Тому ми і хороші партнери, що немає спільного кордону
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныХоть у нас с Украиной и нет совместной границы, но мы хорошие партнеры, которые поддерживают друг друга, - госсекретарь МИД Латвии
 
 
 
 
 
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