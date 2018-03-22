 Это все имперское мышление, - Зеркаль о претензиях Венгрии к Украине

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в эфире телеканала "Прямой", передает Цензор.НЕТ.

В частности, отвечая на вопрос, почему Украина стоит поперек горла венграм, Зеркаль заявила: "Разделение Австро-Венгерской империи. Сто лет. В котором, в следующем году? Это все же имперское мышление. Как они были разделены на условиях этого договора, и сколько осталось территории от Венгрии, и где остались венгры? Все это болит".

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По мнению заместителя министра, Венгрия ведет себя еще хуже в Словакии: "Они настаивают на том, что им также нужна автономия и обучение только на венгерском языке".

"На мой взгляд, уже ЕС имеет головную боль с венграми. Они, конечно, имеют головную боль и с поляками также, и их это очень смущает. Потому что это новые страны, которые должны создавать все основные функции правовых государств. А это происходит совсем не так, как оно планировалось. И здесь будет решаться, я думаю комплексно, вопрос, а не только по Орбану. Я думаю, что здесь много нового мы увидим", - констатировала Зеркаль.

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