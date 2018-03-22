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 Политика Украины
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 Это все имперское мышление, - Зеркаль о претензиях Венгрии к Украине

ЕС имеет "головную боль" от поведения Венгрии.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в эфире телеканала "Прямой", передает Цензор.НЕТ.

В частности, отвечая на вопрос, почему Украина стоит поперек горла венграм, Зеркаль заявила: "Разделение Австро-Венгерской империи. Сто лет. В котором, в следующем году? Это все же имперское мышление. Как они были разделены на условиях этого договора, и сколько осталось территории от Венгрии, и где остались венгры? Все это болит".

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По мнению заместителя министра, Венгрия ведет себя еще хуже в Словакии: "Они настаивают на том, что им также нужна автономия и обучение только на венгерском языке".

"На мой взгляд, уже ЕС имеет головную боль с венграми. Они, конечно, имеют головную боль и с поляками также, и их это очень смущает. Потому что это новые страны, которые должны создавать все основные функции правовых государств. А это происходит совсем не так, как оно планировалось. И здесь будет решаться, я думаю комплексно, вопрос, а не только по Орбану. Я думаю, что здесь много нового мы увидим", - констатировала Зеркаль.

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Источник: https://censor.net.ua/n3057077
 
 
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НАПОМНИТЕ ВЕНГРАМ О КОНЦЛАГЕРЯХ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ!
А ЕЩЕ НАПОМНИТЕ ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ ВЕНГРОВ НЕ БРАЛИ В ПЛЕН!
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она че, совсем тупая? это нефтерублики хуйла. при чем тут мышление?
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та ладно... фантомные боли Австро-Венгрии, в том числе подогреваемые хуйлом....
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у йоббиков, нет имперского мышления. Там, просто, йоббиканутое мнение.
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Одна из немногих вменяемых в нашем МИДе Это все имперское мышление, - Зеркаль о претензиях Венгрии к Украине - Цензор.НЕТ 5938
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Я бы хотел жить в Австро-венгерской империи. )) И быть подданным австрии в Донецке.)) Захера повесили бы. Ленина убрали бы. Лепота.Лолиту посадили бы.Ахмета расстреляли бы.)))
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Венгры быстро забыли кровавый Будапешт 1956 г., если у них появилось имперское мышление. Не боятся, что кровавая недоимперия "может повторить"?!

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Скорее, это недоимперское мышление закомплексованного политического карлика. Во загнул... В Австро-Венгерской империи мадьяры были отнюдь не доминирующей нацией.
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"Короче говоря,мадьяры-шваль"-закончил старый сапер Водичка своё повествование...(с)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто все имперское мышление, - Зеркаль о претензиях Венгрии к Украине
 
 
 
 
 
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