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 Экономика
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Все про:Вовк (93) НКРЭКУ (238)

 Энергетическое сообщество признало нашу работу прозрачной, - глава НКРЭКУ Вовк

Международные эксперты признали работу НКРЭКУ прозрачной, а деятельность намного более независимой.

Об этом заявил глава комиссии Дмитрий Вовк, комментируя опубликованный сегодня отчет, подготовленный Секретариатом Энергетического сообщества ЕС, сообщают "Украинские новости".

"После принятия закона о НКРЭКУ работа комиссии стала гораздо более прозрачной, чем была до его принятия. Комиссия продемонстрировала большой прогресс. В отчете указано, что все, кто были опрошены на украинском рынке, признали ее состав гораздо более независимым. В отчете указано, что глава комиссии с момента своего назначения продемонстрировал быстрый профессиональный рост и глубокие знания энергетического сектора. Указано, что резонансные решения, которые были приняты в прошлом году, принимались прозрачно, и эксперты не увидели никаких проблем в процедуре принятия решений. Это – только первый отчет. Дальше будут тематические отчеты. Например, отдельный анализ по методологии определения оптово-рыночной цены на электроэнергию, которая получила народное название "Роттердам+". С их выходом, надеюсь, будут сняты политические и иные инсинуации на тему работы комиссии", - пояснил Вовк.

По словам главы регулятора, международными экспертами выявлены и некоторые проблемы.

"Есть конкретные проблемные места, которые они идентифицируют. Например, решения комиссии должны вступать в силу после публикации в "Урядовом курьере". В 2017 году комиссия отправила на публикацию 219 решений, из них опубликованными были лишь 177. Три четверти решений публиковались с опозданием. Также было в отчете указано, что большинство опрошенных респондентов сообщило, что "Урядовий курьер" - это, скорее, административный рычаг для бойкотирования решений комиссии. Например, эти решения касаются финансового обеспечения и финансовой независимости комиссии, которая была реализована в соответствии с законом только в этом году. Ранее у комиссии не было возможности подбирать и удерживать лучшие профессиональные кадры. К слову, в отчете сказано, что критика является нормой в работе регулятора. Наши решения могут вызывать критику со стороны политиков, это обычное явление, учитывая уровень социальной напряженности", - отметил Вовк.

Источник: https://censor.net.ua/n3057075
 
 
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какие именно "эксперды" - нельзя ли поименно?
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ахметов з порошенком, це і є енергетичне сойобщество, яке визнало що все прозоро.
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Эти Ыксперты из офиса Роттердам +по адресу Киев ул.Десятинной, 3-а
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Ага, воруем прозрачно и демонстративно, никто не скрывается
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вешать на столбах таких волков.
по другому их не исправить
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Одни "эксперты" признают этих мародеров по тарифам "нормальными", другие банкиршу - "лучшей в галактике", а народ всё беднеет от деятельности этих скотов
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Отлично поработали, особенно последняя реформа о РАБ-тарифах по которой олигархи положат в карман десятки миллиардов.
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вовк хвалився,що прозоро стриже овець - і є оправдана його стрижка ,після якої спостерігається масовий падіж отари....
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Все кто были на энергетическом рынке признали нашу работу независимой. И ахмед доволен и димон австрийский и будка мальдивская и ребята-суркисята и мертвечук с нусенкисом, буквально все. Кроме грёбаных граждан Украины на которых вся эта кодла и зарабатывает при помощи димона из рошена. Висеть тебе на суку суке вверх ногами - пока не сдохнешь.
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этот недоносок серъезно говорит?Оно не щутит?Где живет????
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Работает на Шулявке, Смоленская....рядом завд Большнвик..........Надиных подельников будем направлять?
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от вашей прозрачности все схемы на виду?
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а они что скрывают? просто в наглую говорят кто в стране рошен. а кто быдло.....
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Энергетическое сообщество в лице кого? Ахметова, Фирташа, Кононенко?
Конечно признают, еще бы не признали, это же "элита", бизнес-партнеры твоего работодателя Пети.
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Этот чувачок за год работы на Ахметова и Офшоренко купил котэдж под Кивом....за много сотен тысяч американских денег и мерс элит....а уже года 1.5 прошло......
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Еще бы не признало, ведь вы рабоете в их интересах, а не потребителя!
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но ни слова конкретики о "международных экспертах" нет. они признали, что мы воруем скромно, но кто такие они, откуда и какую экспертизу проводили - тайна.
просто международные эксперты, просто признали. все.
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В отчете указано, что глава комиссии с момента своего назначения продемонстрировал быстрый профессиональный рост и глубокие знания энергетического сектора. Источник: https://censor.net.ua/n3057075

Короче, Вовк о%уетительный пастух. Энергетическое сообщество признало нашу работу прозрачной, - глава НКРЭКУ Вовк - Цензор.НЕТ 8028
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"После принятия закона о НКРЭКУ работа комиссии стала гораздо более прозрачной, чем была до его принятия. Источник: https://censor.net.ua/n3057075

Прозрачной или более прозрачной, это, извините, две большие разницы.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЭнергетическое сообщество признало нашу работу прозрачной, - глава НКРЭКУ Вовк
 
 
 
 
 
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