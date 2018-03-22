 Энергетическое сообщество признало нашу работу прозрачной, - глава НКРЭКУ Вовк

Об этом заявил глава комиссии Дмитрий Вовк, комментируя опубликованный сегодня отчет, подготовленный Секретариатом Энергетического сообщества ЕС, сообщают "Украинские новости".

"После принятия закона о НКРЭКУ работа комиссии стала гораздо более прозрачной, чем была до его принятия. Комиссия продемонстрировала большой прогресс. В отчете указано, что все, кто были опрошены на украинском рынке, признали ее состав гораздо более независимым. В отчете указано, что глава комиссии с момента своего назначения продемонстрировал быстрый профессиональный рост и глубокие знания энергетического сектора. Указано, что резонансные решения, которые были приняты в прошлом году, принимались прозрачно, и эксперты не увидели никаких проблем в процедуре принятия решений. Это – только первый отчет. Дальше будут тематические отчеты. Например, отдельный анализ по методологии определения оптово-рыночной цены на электроэнергию, которая получила народное название "Роттердам+". С их выходом, надеюсь, будут сняты политические и иные инсинуации на тему работы комиссии", - пояснил Вовк.

По словам главы регулятора, международными экспертами выявлены и некоторые проблемы.

"Есть конкретные проблемные места, которые они идентифицируют. Например, решения комиссии должны вступать в силу после публикации в "Урядовом курьере". В 2017 году комиссия отправила на публикацию 219 решений, из них опубликованными были лишь 177. Три четверти решений публиковались с опозданием. Также было в отчете указано, что большинство опрошенных респондентов сообщило, что "Урядовий курьер" - это, скорее, административный рычаг для бойкотирования решений комиссии. Например, эти решения касаются финансового обеспечения и финансовой независимости комиссии, которая была реализована в соответствии с законом только в этом году. Ранее у комиссии не было возможности подбирать и удерживать лучшие профессиональные кадры. К слову, в отчете сказано, что критика является нормой в работе регулятора. Наши решения могут вызывать критику со стороны политиков, это обычное явление, учитывая уровень социальной напряженности", - отметил Вовк.