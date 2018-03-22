 Россия отказывает семьям погибших в катастрофе MH17 в правосудии, это реальность, - премьер Австралии

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает местный информационный веб-ресурс news.com.

"Они еще не получили правосудия, и мы делаем все возможное, чтобы добиться этого, но российское правительство отказывает в правосудии, это реальность", - заявил Тернбулл.

Премьер-министр подчеркнул, что его правительство делает все возможное, чтобы обеспечить правосудие для 38 австралийцев, которые погибли в 2014 году во время российской агрессии против Украины.

Он также подчеркнул, что лично знает одну из погибших - монахиню, которая учила его дочку.

"Мы наложили санкции (на Россию), и мы поддерживаем расследование, чтобы выявить виновных лиц, а потом привлечь их к ответственности", - сказал Тернбулл.

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По его словам, Австралия тесно сотрудничает с нидерландскими следователями, которые проводят расследование катастрофы самолета, вследствие которой погибли 298 человек.

На прошлой неделе бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт назвал позицию министра иностранных дел Джули Бишоп относительно необходимости дождаться завершения расследования, прежде чем подавать судебные иски по делу MH17, "не совсем правильной".

По его словам, "абсолютно понятно, что за этой катастрофой стоит РФ.

"Слишком долго россияне избегали ответственности за это убийство... Это была не трагедия, это было зверство. Мы знаем больше чем достаточно, чтобы понимать, кто несет ответственность за это", - подчеркнул Эбботт.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.