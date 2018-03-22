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 Происшествия, За рубежом
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 Россия отказывает семьям погибших в катастрофе MH17 в правосудии, это реальность, - премьер Австралии

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл считает, что Россия препятствует семьям погибших в катастрофе малайзийского самолета рейса MH17 в праве на правосудие.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает местный информационный веб-ресурс news.com.

"Они еще не получили правосудия, и мы делаем все возможное, чтобы добиться этого, но российское правительство отказывает в правосудии, это реальность", - заявил Тернбулл.

Премьер-министр подчеркнул, что его правительство делает все возможное, чтобы обеспечить правосудие для 38 австралийцев, которые погибли в 2014 году во время российской агрессии против Украины.

Он также подчеркнул, что лично знает одну из погибших - монахиню, которая учила его дочку.

"Мы наложили санкции (на Россию), и мы поддерживаем расследование, чтобы выявить виновных лиц, а потом привлечь их к ответственности", - сказал Тернбулл.

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По его словам, Австралия тесно сотрудничает с нидерландскими следователями, которые проводят расследование катастрофы самолета, вследствие которой погибли 298 человек.

На прошлой неделе бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт назвал позицию министра иностранных дел Джули Бишоп относительно необходимости дождаться завершения расследования, прежде чем подавать судебные иски по делу MH17, "не совсем правильной".

По его словам, "абсолютно понятно, что за этой катастрофой стоит РФ.

"Слишком долго россияне избегали ответственности за это убийство... Это была не трагедия, это было зверство. Мы знаем больше чем достаточно, чтобы понимать, кто несет ответственность за это", - подчеркнул Эбботт.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

Источник: https://censor.net.ua/n3057074
 
 
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Завалите рашку. Тогда и жаловаться не нужно будет. Берите нефть,лес,газ как компенсацию.
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да еще 6 лет будет продолжаться ваше "расследование"
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рашка сама себя не осудит, а будет, ессно, препятствовать, это же ясно, как божий день...
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Объясните, как она отказывает в правоскудии, ведь вы его вершите, ну так и судите
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Кто заблокировал создание Международного трибунала по этому делу - единственного органа который имел бы все полномочия расследовать и потом судить виновных, согласно Устава ООН? Кто заблокировал осуждение применения химического оружия (хлора и зарина) в Сирии против мирных жителей? Кто хвастается "дешевыми учениями в боевых условиях" - убивая тисячи жителей в Сирии? Откуда в шахтах Донбасса неожиданно нашлись и "были откопаны" 700 российских танков?
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Какое нах правосудие от Рашки можно ждать? От страны - в которой ради того что бы прийти к власти - кандидаты сами организовывают взрывы жилых домов что бы обвинить в этом чеченцев, потом уничтожают тысячами мирное население в Чечне, в Беслане - 300 чел мирных жителей за раз угробили ради того что бы уничтожить кучку террористов. То же самое сейчас в Сирии, на Донбассе, уже в Великобритании Рашка секретные боевые ОВ применили против мирного населения. КАКОЕ НАХ ПРАВОСУДИЕ ждать от ТАКОЙ страны? Закрыть наглухо этот запведник диких злобных лоботомированных идиотов - что бы эта зараза остальному миру жизнь не отравляла.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссия отказывает семьям погибших в катастрофе MH17 в правосудии, это реальность, - премьер Австралии
 
 
 
 
 
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