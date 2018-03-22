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 Политика Украины, Общество
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Все про:Савченко (2626) терроризм (17796) Тимошенко (23809) Захарченко Александр (225)

 Тимошенко общалась с Захарченко, - Савченко. ВИДЕО

Лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко вела переговоры с лидером донецких террористов Александром Захарченко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила народный депутат Надежда Савченко в эфире одного из телеканалов.

"Я узнала, что с тем же Захарченко общалась и Юлия Владимировна на грани излома - Майдана и войны, но Юлия Владимировна постаралась избежать разглашения и осудила меня за то, что я общалась... Это лицемерие, которым "Батьківщина" постоянно и красиво прикрывается, меня, как человека, поразило до глубины души. Я, наверное, никогда бы не говорила об этом в эфирах, но вы сами любите спекулировать на теме, что дрянь - я", - заявила Савченко.

...

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Источник: https://censor.net.ua/n3057072
 
 
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А що з цього приводу скаже Йуля? А скаже вона:-Любі мої,ана фсе врет...
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это заявление говорит только об одном - рошен и медведчук , играют в одной команде
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На гране излома Майдана и войны захерченко курей косюковских ощипывал и был известен только в кругах куроводов. Или гадя говорит, что юлька тогда уже увидела в нем полководца？
жесть.😂
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Вчера, таки посмотрела NOne. Больше асех Надька мочила Тимоху. Не фанат ЮВ, рассматриваю её, как одну из альтернатив, среди всего, что нам подсунут на выборах, но чувствуется к чему всё идет. Эх Надька, не получается у тебя быть героем.
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Ната, зброю в руки і йди воюй Крим. Чому хтось мусить за твою дупу хитру гинути?
Ура-патріоти хитрожопі...
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Ivan, в твои странные эмоции, говорят о том что ты человек с узким кругом восприятия и совем не разбираешься в людях. Что такое ирония, понятия не имеешь.
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"...на грани излома Майдана и войны..." -так захерченко не сразу стал генералиссимусом, а в ноябре 14-го, а в августе возглавлял только т.н. правительство.Так что Гадя киздит, и у неё даже не мокреет.
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Как начиналась операция ФСБ по внедрению агента Савченко

Тимошенко спілкувалася із Захарченком, - Савченко - Цензор.НЕТ 5353
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Ну так Юля і в Донецьк їздила і був прямий ефір з людьми на вулицях. Закликала дончан не від'єднуватись на пресконференції:
"Зараз переїжджаю до Луганська і хочу точно переконатися, що собою являє цей тероризм для луганчан і переконатися, що робить влада для припинення цих заворушень. Я вважаю, що мої приїзди консолідують команду і дають їй енергію протистояти і боротися", - вважає Тимошенко
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Сьомого Квітня 2014го прибула літаком до Донецька. ДАП стояв, як з гілочки відблискував. Тоді ще можна було все залагодити. Сьогодні вже це неможливо навіть за роки. Поки не загоються рани
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ваня, это было 7-го апреля 2014 года. ещё до захерченко. суши сухари.
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Что она несет, да в то время Захарченко вообще был никто и звали его никак, с какого бы Юля с ним общалась.
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Это не в защиту Юли, а в защиту здравого смысла, вдруг что.

Я не силен в современной истории ДНР, но погуглил: Захарченко командует ДНР с ноября 2014. В апреле же он возглавлял группу аж из 7 вооруженных человек (так Википедия пишет). Так что по времени не сходится
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Да ты шо?) Пересмотри еще раз и еще раз!
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Їй мабуть сказали що якщо не хоче сісти то хай допомагає лити бруд на юлю.
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Правда в глаза колит? Привыкайте! Теперь понятно шо ВАНА працюе и на кого працюе!
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не ну юлеботам и удар и даже не в спину - они та ее защищали ,как теперь то будет)))
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"- Сознался наш Скумбриевич! Очной ставки не выдержал.
- Выдал, гадюка? - добродушно спросил Шура" ("Золотой теленок")
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Да мы еще много чего интересного узнаем за юлю. Это только цветочки.
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Щось мені здається що це не останне викриття, Гадя працює по принципу : "сгорів сарай - гори і хата!".
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А я сьогодні буду писать про екологію. Чи то погана атмосфера, чи то погана екологія, шо полізли шоколадні глисти з какаобобової дупи....а чого Нядя дурна - бо сіповка......
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Конечно Юля редкое г-но но во время майдана захер торговал курятиной😉 Так что Гадю понесло окончательно....
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Кстати, намерение штурмовать захваченное донецкое сбу совпало с юлькиным вояжем на мятежный дамбас. И, как уже известно, штурм не произошел.
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уже заспамили значит правда.
я так ждала этого штурма и тут коса явилась, сразу же все надежды пропали.
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Я страшно не люблю Юльку, але тут щось не сходиться...

На ізломі Майдану і війни Захерченко був ніким і звали його ніяк. Навіть влітку 2014 він ще був ніким. За голоси на Донбасі у той час Тимошенко мала б із Ахметовим спілкуватися.
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Одного дебили выслали-так другая подменила ,как по команде!
Усыпите,кто нибудь,эту бешеную суку.
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не-не-не, она ещё не всё рассказала. Тимошенко спілкувалася із Захарченком, - Савченко - Цензор.НЕТ 1775
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Посмотрел и вчера на НЬЮС ВАН и сегодня на Раде на Савченко. Мое мнение - она просто полезная идиотка. Причем не в руках Путина, а в руках Банковой, если только хозяин Банковой не в руках Путина.
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Надюха катит возик с Юлей обратно в Харьков Тимошенко спілкувалася із Захарченком, - Савченко - Цензор.НЕТ 6047
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Летел или нет Барон Мюнхаузен на ядре, это не важно, главное что они никогда не врет.
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Я тут на форуме всегда говорил -- её не спроста именно в Гробовщину засунули. Её к своим подсадили. И кстати вспомните как на заседании СНБО косатая путинка визжала - танки попрятать, оружие попрятать, будем самой мирной нацией, не нужно провоцировать Путина. А в это время как раз сепары города захватывали один за другим. ВОт по таким моментам и лезет кремлёвское гавнецо с колясочницы. Ну и защита прокремлёвского Интера, Ньюс Вана..Гадя Савчепнко №1 в списке на выборах.. А тут ещё оказываеца с захарченко общалась по полной..
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она воду мутила когда захватывали Крым, есть даже стенограмма СНБО
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Короче решили топить бабу Юлю всвсем прокремлевским кодлом
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прокремлёвским?! Тимошенко спілкувалася із Захарченком, - Савченко - Цензор.НЕТ 6448 скока вас упорототых сёдни понавылазило. Тимошенко спілкувалася із Захарченком, - Савченко - Цензор.НЕТ 6448
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короче, порошенко и минстець забрехались основательно
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абсолютно все співпадає тимошенко іправду їздила в 14 і довго шошукалась в донецькому горсовєті ! тимошенко відмовилась разом з опоблоком відмазувати савченко бо цей зашквар її погубить ! тому і савченко оголошує компромат на юлю
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Петро Олексійович! Припиняйте маскі-шоу на найбільшого відчизняного платника податків -Нову Пошту! За минулий рік заробітчани в десять разів більше завели в Україну грошей, ніж інвестори! Коли все завалиться, Ви втікти не встигните!!!
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Да она ездила в апреле договариваться но Захарченко тогда был никем, так само и Порошенко летал в Крым и что.
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"И кстати вспомните как на заседании СНБО косатая путинка визжала " серьёзно, а где можно глянуть хоть одним глазком как она визжит и запрещает Турчинову проявить героизм и пасть за целостность Украины ?
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Цього ніколи не буде показано бо це велика тайна.
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Кажись под эту дымовуху барыгами готовится грандиозный шухер
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Гаде зачтут и оставят в комитете и депутатстве????)))... ох и интриган вы Петр Ляксеич!))) Тимошенко спілкувалася із Захарченком, - Савченко - Цензор.НЕТ 6044
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Как гадя, такую дрянь еще поискать надо, проститутка обыкновенная
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Ну, теперь все понятно. Рубан и Савченко мало интересовали шоколадных олигархов. Сейчас будут мочить Юлю. Потом возьмутся за Гриценко и Лещенко. Шоколадные олигархи не хотят отползать от корыта. Мочить будут всех конкурентов.
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А, ну тепер зрозуміло для чого увесь той цирк. Скоро виявиться, що Раду хотіла розбомбити Тимошенко.
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юлька опять в гавно вступила: все пропало, все пропало 😀
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С первого дня,как выпустили,эту кобылу,я не мог понять-почему режисёра не отпустили и он продолжает гнить в тюрьме,а военную лётчицу,которая якобы причастна к смерти россиян выпустили?Но вскоре всё стало ясно.
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"Я узнала"_________даже знаю от кого...Петро! я тебя не выдам.
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Гадя пошла ва-банк: брехать так брехать...
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"а казачок засланный", заметьте, как плавно переходят на Юльку, она ведь по опросам уже опрежает действующего. Как по мне, то это начало "предвыборной кампании", не более.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТимошенко общалась с Захарченко, - Савченко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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