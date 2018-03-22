 Тимошенко общалась с Захарченко, - Савченко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила народный депутат Надежда Савченко в эфире одного из телеканалов.

"Я узнала, что с тем же Захарченко общалась и Юлия Владимировна на грани излома - Майдана и войны, но Юлия Владимировна постаралась избежать разглашения и осудила меня за то, что я общалась... Это лицемерие, которым "Батьківщина" постоянно и красиво прикрывается, меня, как человека, поразило до глубины души. Я, наверное, никогда бы не говорила об этом в эфирах, но вы сами любите спекулировать на теме, что дрянь - я", - заявила Савченко.

...

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ предоставляла оружие для терактов против высшего руководства Украины, – Луценко