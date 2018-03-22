 Тимошенко общалась с Захарченко, - Савченко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила народный депутат Надежда Савченко в эфире одного из телеканалов.
"Я узнала, что с тем же Захарченко общалась и Юлия Владимировна на грани излома - Майдана и войны, но Юлия Владимировна постаралась избежать разглашения и осудила меня за то, что я общалась... Это лицемерие, которым "Батьківщина" постоянно и красиво прикрывается, меня, как человека, поразило до глубины души. Я, наверное, никогда бы не говорила об этом в эфирах, но вы сами любите спекулировать на теме, что дрянь - я", - заявила Савченко.
...
жесть.😂
Ура-патріоти хитрожопі...
"Зараз переїжджаю до Луганська і хочу точно переконатися, що собою являє цей тероризм для луганчан і переконатися, що робить влада для припинення цих заворушень. Я вважаю, що мої приїзди консолідують команду і дають їй енергію протистояти і боротися", - вважає Тимошенко
Я не силен в современной истории ДНР, но погуглил: Захарченко командует ДНР с ноября 2014. В апреле же он возглавлял группу аж из 7 вооруженных человек (так Википедия пишет). Так что по времени не сходится
- Выдал, гадюка? - добродушно спросил Шура" ("Золотой теленок")
я так ждала этого штурма и тут коса явилась, сразу же все надежды пропали.
На ізломі Майдану і війни Захерченко був ніким і звали його ніяк. Навіть влітку 2014 він ще був ніким. За голоси на Донбасі у той час Тимошенко мала б із Ахметовим спілкуватися.
Усыпите,кто нибудь,эту бешеную суку.