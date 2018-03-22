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 Политика Украины
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Все про:Луценко (6949) Савченко (2626) теракт (1925)

 РФ предоставляла оружие для терактов против высшего руководства Украины, – Луценко

Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко заявил во время заседания Регламентного комитета Верховной Рады, где рассматривается вопрос о привлечении Савченко к уголовной ответственности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прямую трансляцию заседания.

"Мы имеем факты, которые доказывают участие РФ, как врага украинского государства, в предоставлении оружия лицам, которые запланировали и готовились к совершению террористического акта против высшего руководства государства, мирного населения столицы с целью свержения конституционного строя", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заседание регламентного комитета по представлениям ГПУ на Савченко. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления на нардепа Надежду Савченко. 

Источник: https://censor.net.ua/n3057068
 
 
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кацапи то падлюки і так зрозуміло, та хто ж проти того щоб соєве барижне лайно повиздихало?
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Алкоголь причина и решение всех проблем.
Эту верную для Юры аксиому озвучил когда-то Гомер Симпсон.
В соревновании умозаключений алкашей Юга-генитальный прокурор с Мешкой-кацапкой из кокаинового мида, идут ноздря в ноздрю
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Мля.. РФ надавала зброю для терактів проти вищого керівництва України, - Луценко - Цензор.НЕТ 1457
Это новый вариант мантры "атопутиннападёт"..?
На кого рассчитан сей горячечный бред..?
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Бред -- у тебя придурок -- в мой дом в Донецке попал российский снаряд еще 18 июля 2014 года и мой отец бездомный Ветеран Отечественной войны , русскоязычный тоже с 18 июля 2014 года и пригород Донецка Авдеевка русскоязычная под обстрелами Российскими бомбами и снарядами уже 5 й год и т д .
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а чого "генеральний прокурор" написали з маленької букви?
це що таке, а? така зневага?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРФ предоставляла оружие для терактов против высшего руководства Украины, – Луценко
 
 
 
 
 
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