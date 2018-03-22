 РФ предоставляла оружие для терактов против высшего руководства Украины, – Луценко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прямую трансляцию заседания.

"Мы имеем факты, которые доказывают участие РФ, как врага украинского государства, в предоставлении оружия лицам, которые запланировали и готовились к совершению террористического акта против высшего руководства государства, мирного населения столицы с целью свержения конституционного строя", - сказал он.

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Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления на нардепа Надежду Савченко.