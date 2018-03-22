 РФ предоставляла оружие для терактов против высшего руководства Украины, – Луценко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прямую трансляцию заседания.
"Мы имеем факты, которые доказывают участие РФ, как врага украинского государства, в предоставлении оружия лицам, которые запланировали и готовились к совершению террористического акта против высшего руководства государства, мирного населения столицы с целью свержения конституционного строя", - сказал он.
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Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления на нардепа Надежду Савченко.
Эту верную для Юры аксиому озвучил когда-то Гомер Симпсон.
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Это новый вариант мантры "атопутиннападёт"..?
На кого рассчитан сей горячечный бред..?
це що таке, а? така зневага?