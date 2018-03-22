 Сыгравшая главную роль в сериале "1+1" актриса Ольга Виниченко ранее снялась в российском пропагандистском фильме НТВ "Военный корреспондент"

Об этом говорится в заявлении сообщества "Контракт до кінця особливого періоду", передает Цензор.НЕТ.

"Итак, наши маленькие любители социальной справедливости, вы таки будете сильно смеяться, но ответ от 1+1 ещё прекраснее, чем сама новость! Товарищи совершенно справедливо ссылаются на то, что ездить в Россию и сниматься в пропагандистских фильмах законом не запрещено. И они полностью правы, потому что очень много отличных ребят легло в землю ради верховенства права, так что в отличие от демонстрируемой в фильме "Военный корреспондент" диктатуры тайных тюрем СБУ в реальной Украине никто не посадит Оленьку за подвал. Однако хотелось бы обратить внимание хитрожопых лизоблюдов, что точно так же законом не запрещено тыкать личико пятой колонны в ими нагаженные лужицы и радостно смеяться. Чем мы и займемся, потому что нулевая толерантность к противнику - это основа войны, а всё остальное - рефлексия", - сказано в сообщении.

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"Самое удивительное то, что оказывается (внимание) госпожа Ольга НЕ ДОГАДЫВАЛАСЬ ЧТО БЫЛА ВТЯНУТА В ПОЛИТИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ! Вы представляете? Значит идёт такая полгода война, люди наматывают кишки на ветки, два миллиона беженцев, пара тысяч трупов, батальйонно-тактические группы войск РФ окружают наши войска, падают Боинги - и тут ты такая едешь в РФ сниматься в фильме про КАЗНИ, КРОВЬ, ФОСФОРНЫЕ БОМБЫ, УБИТЫЕ УКРОПАМИ ДЕТИ БОМБЁЖКА ЛАГЕРЯ БЕЖЕНЦЕВ ну блин, ну что плохого может случиться.

План госпожи Ольги на самом деле ясен, потому что после этого жить она перебралась в Москву, и никак не ожидала ни возрождения украинского кинематографа, ни сохранения Украины как таковой. Сюрприз! Самое удивительное что буквально через 30 минут после ответа в уютном на сайте Комсомольской правды (ага, на дворе 2018 год, а они еще функционируют) до этого пиарящих и рассказывающих о сияющем великолепии сериала 1+1 появилась обличительная статья в стиле "фашиствующих молодчиков": "Оказывается, четыре года назад украинская актриса Ольга Виниченко, живущая в России, снялась в фильме НТВ "Военный корреспондент". А это, по мнению все тех же "активистов" (мы-то с вами такое не смотрим), - "агитка Кремля", так как украинцы там показаны плохими, сепаратисты – хорошими, и все факты перекручены…", - отмечают активисты.

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"Кстати, отдельно доставляет тот факт, что Служба безопасности Украины запретила российскому актеру Яну Цапнику въезд в Украину из-за своей роли командира сепаратистов "ДНР" в фильме российского канала НТВ "Военный корреспондент". Мы запрещаем въезд российскому актёру, но продолжаем снимать украинского. Почему? Враг хуже предателя? Неа. Короче, весёлые дела творятся. Вангуем всем творческим коллективом, очень скоро дельцы переключаться на стандартную схему "яневиновата_меня_травят_памагити". Но к счатью, мы не только "неизвестные активисты", мы ещё и очень умные ребята, живущие в правовом поле. Так что кое-кому придётся хорошенько попотеть. Вогонь запеклих не пече!", - резюмируют активисты.

Вместе с тем, пресс-служба "1+1" обнародовала заяление по этому поводу, в котором заявила, что данная ситуация напоминает телеканалу "охоту на ведьм": "В сериале "Сувенир из Одессы" снялось более 80 украинских актёров. На роль главной героини Лизы претендовало более 30 человек, и украинка Ольга Виниченко оказалась наиболее убедительной кандидатурой на эту роль. Для нас стало удивлением ее участие в российском проекте, поскольку законодательство не предполагает обязательную проверку украинских актёров перед участием в съемках. В то же время актриса не нарушала украинских законов и не совершала противоправных действий, поэтому пристальное внимание активистов к участию Ольги Виниченко в "Сувенире из Одессы" нам, скорей, напоминает охоту на ведьм. К тому же Ольга Виниченко, принимая решение 4 года назад об участии в российском фильме, на тот момент не осознавала, что оказалась втянутой в политические манипуляции, и сейчас сожалеет о роли в этом проекте".



