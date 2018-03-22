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 Политика Украины
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 Сыгравшая главную роль в сериале "1+1" актриса Ольга Виниченко ранее снялась в российском пропагандистском фильме НТВ "Военный корреспондент"

19 марта на канале "1+1" стартовал новый сериал – "Сувенир из Одессы". Главную роль в нем исполняет украинская актриса Ольга Виниченко, которая ранее в 2014 году снялась в российском пропагандистском фильме НТВ "Военный корреспондент".

Об этом говорится в заявлении сообщества "Контракт до кінця особливого періоду", передает Цензор.НЕТ.

"Итак, наши маленькие любители социальной справедливости, вы таки будете сильно смеяться, но ответ от 1+1 ещё прекраснее, чем сама новость! Товарищи совершенно справедливо ссылаются на то, что ездить в Россию и сниматься в пропагандистских фильмах законом не запрещено. И они полностью правы, потому что очень много отличных ребят легло в землю ради верховенства права, так что в отличие от демонстрируемой в фильме "Военный корреспондент" диктатуры тайных тюрем СБУ в реальной Украине никто не посадит Оленьку за подвал. Однако хотелось бы обратить внимание хитрожопых лизоблюдов, что точно так же законом не запрещено тыкать личико пятой колонны в ими нагаженные лужицы и радостно смеяться. Чем мы и займемся, потому что нулевая толерантность к противнику - это основа войны, а всё остальное - рефлексия", - сказано в сообщении.

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"Самое удивительное то, что оказывается (внимание) госпожа Ольга НЕ ДОГАДЫВАЛАСЬ ЧТО БЫЛА ВТЯНУТА В ПОЛИТИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ! Вы представляете? Значит идёт такая полгода война, люди наматывают кишки на ветки, два миллиона беженцев, пара тысяч трупов, батальйонно-тактические группы войск РФ окружают наши войска, падают Боинги - и тут ты такая едешь в РФ сниматься в фильме про КАЗНИ, КРОВЬ, ФОСФОРНЫЕ БОМБЫ, УБИТЫЕ УКРОПАМИ ДЕТИ БОМБЁЖКА ЛАГЕРЯ БЕЖЕНЦЕВ ну блин, ну что плохого может случиться. 
План госпожи Ольги на самом деле ясен, потому что после этого жить она перебралась в Москву, и никак не ожидала ни возрождения украинского кинематографа, ни сохранения Украины как таковой. Сюрприз!  Самое удивительное что буквально через 30 минут после ответа в уютном на сайте Комсомольской правды (ага, на дворе 2018 год, а они еще функционируют) до этого пиарящих и рассказывающих о сияющем великолепии сериала 1+1 появилась обличительная статья в стиле "фашиствующих молодчиков": "Оказывается, четыре года назад украинская актриса Ольга Виниченко, живущая в России, снялась в фильме НТВ "Военный корреспондент". А это, по мнению все тех же "активистов" (мы-то с вами такое не смотрим), - "агитка Кремля", так как украинцы там показаны плохими, сепаратисты – хорошими, и все факты перекручены…", - отмечают активисты.

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"Кстати, отдельно доставляет тот факт, что Служба безопасности Украины запретила российскому актеру Яну Цапнику въезд в Украину из-за своей роли командира сепаратистов "ДНР" в фильме российского канала НТВ "Военный корреспондент". Мы запрещаем въезд российскому актёру, но продолжаем снимать украинского. Почему? Враг хуже предателя? Неа. Короче, весёлые дела творятся. Вангуем всем творческим коллективом, очень скоро дельцы переключаться на стандартную схему "яневиновата_меня_травят_памагити". Но к счатью, мы не только "неизвестные активисты", мы ещё и очень умные ребята, живущие в правовом поле. Так что кое-кому придётся хорошенько попотеть. Вогонь запеклих не пече!", - резюмируют активисты.

Вместе с тем, пресс-служба "1+1" обнародовала заяление по этому поводу, в котором заявила, что данная ситуация напоминает телеканалу "охоту на ведьм": "В сериале "Сувенир из Одессы" снялось более 80 украинских актёров. На роль главной героини Лизы претендовало более 30 человек, и украинка Ольга Виниченко оказалась наиболее убедительной кандидатурой на эту роль. Для нас стало удивлением ее участие в российском проекте, поскольку законодательство не предполагает обязательную проверку украинских актёров перед участием в съемках. В то же время актриса не нарушала украинских законов и не совершала противоправных действий, поэтому пристальное внимание активистов к участию Ольги Виниченко в "Сувенире из Одессы" нам, скорей, напоминает охоту на ведьм. К тому же Ольга Виниченко, принимая решение 4 года назад об участии в российском фильме, на тот момент не осознавала, что оказалась втянутой в политические манипуляции, и сейчас сожалеет о роли в этом проекте".

 Сыгравшая главную роль в сериале 1+1 актриса Ольга Виниченко ранее снялась в российском пропагандистском фильме НТВ Военный корреспондент 01
Сыгравшая главную роль в сериале 1+1 актриса Ольга Виниченко ранее снялась в российском пропагандистском фильме НТВ Военный корреспондент 02

Источник: https://censor.net.ua/n3057067
 
 
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ниче, просто казлина, для которой деньги не пахнут...
А вообще, прежде чем мусолить в СМИ эту тему продажности артистов и актеров , вполне резонно поставить вопрос: у нас разорваны дипотношения с казламордыми? Прекращено транспортное сообщение, прикрыт товарообмен? Вот и шастают. Кто на стройки, кто на сцену...
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а чё ты Пороха и зраду не вспомнил, как обычно?
Это ж он вавсём винават!
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иди в опу со своим вонючим порохом, провокатор
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"так же законом не запрещено тыкать личико пятой колонны в ими нагаженные лужицы и радостно смеяться"...в лужицы же, не в кучки...и не на говенного петуха верхом
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Та по роже же видно, что блядь дешевая. Таких всегда тянет на росию.
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с этой шмарой в принципе все ясно, но официальный ответ 1+1 поверг в шок, держать всех за лохов это новая доктрина этого "незапятнаного" канала?
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зрештою, як і переважна більшість нашого ТБ.
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А я як у Харкові минулого року расеяне знімали кіно "по закону военного времени" на теріторії інституту люди ходили у формі НКВС, сталінська прокуратура. Доки туди не прийшов Азов, познімав декорації та повигоняв расеян додому.
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То була спецоперація россян по викраданню унітазів та електричних розеток...
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скріше по зриву учбового процесу у студентів політеха, але від одного виду азовців нвдісти втекли і декорації похерили)
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Лицедеи, продаваться их призвание, так было, есть, и так будет...
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1+1, обратитесь на "Интер". К них еще должны были остаться огнетушители. Проявите дальновидность.
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Як на мене, то лайноІнтер почуває себе дууууже добре. Хоча, якби все робилося як слід, він (лайноІнтер) мав згоріти ще 22.02.2014. З цього треба було починати по-справжньому жити по-новому.
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Деньги, конечно, не пахнут, но воняют, и теперь плюсам придется попыхтеть, чтоб денег на этом заработать.
Каюсь, посмотрел этого продукта две серии. Слеплено наспех.
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Та да,кіно низького штибу-гра акторів ніяка,таке собі одеське "Маскі-Шоу" з озвучкою і претензією на кінематограф.
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Она там в фильме играла бандеровку которая позже "прозрела" и перешла на сторону сепаров.Так что все эта коза прекрасно понимала.Нах ее за поребрик и сериал туда же
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Вірш Маяковського про таке явище:
Не те #ляди,что хлеба ради спереди и сзади дают нам е#ти,
Бог их прости!
А те #ляди - лгущие,деньги сосущие,еть не дающие -
вот #ляди сущие, мать их ети!
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Маяковский - вражеский поэт.
И не хер его цитировать, #лядь!
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Неразу не "вражеский".У ньому українська кров була,і вірші він писав і отакі як "Долг украине".
І про себе казав:
"
Я -
не из кацапов-разинь.
Я -
дедом казак,
другим -
сечевик,
а по рожденью
грузин».
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Про кровь не нужно.
Кацап, грузин, казак...
Ещё про татаро-монгол вспомните.
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В. Маяковский, 1926, «Долг Украине»

Знаете ли вы
украинскую ночь?
Нет,
вы не знаете украинской ночи!
Здесь
небо
от дыма
становится черно,
и герб
звездой пятиконечной вточен.
Где горилкой,
удалью
и кровью
Запорожская
бурлила Сечь,
проводов уздой
смирив Днепровье,
Днепр
заставят
на турбины течь.
И Днипро
по проволокам-усам
электричеством
течёт по корпусам.
Небось, рафинада
и Гоголю надо!
Мы знаем,
курит ли,
пьёт ли Чаплин;
мы знаем
Италии безрукие руины;
мы знаем,
как Дугласа
галстух краплен…
А что мы знаем
о лице Украины?
Знаний груз
у русского
тощ -
тем, кто рядом,
почёта мало.
Знают вот
украинский борщ,
Знают вот
украинское сало.
И с культуры
поснимали пенку:
кроме
двух
прославленных Тарасов -
Бульбы
и известного Шевченка, -
ничего не выжмешь,
сколько ни старайся.
А если прижмут -
зардеется розой
и выдвинет
аргумент новый:
возьмёт и расскажет
пару курьёзов -
анекдотов
украинской мовы.
Говорю себе:
товарищ москаль,
на Украину
шуток не скаль.
Разучите
эту мову
на знамёнах -
лексиконах алых, -
эта мова
величава и проста:
«Чуешь, сурмы заграли,
час расплаты настав…»
Разве может быть
затрёпанней
да тише
слова
поистасканного
«Слышишь»?!
Я
немало слов придумал вам,
взвешивая их,
одно хочу лишь, -
чтобы стали
всех
моих
стихов слова
полновесными,
как слово «чуешь».
Трудно
людей
в одно истолочь,
собой
кичись не очень.
Знаем ли мы украинскую ночь?
Нет,
мы не знаем украинской ночи.
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...товаріщЬ маскаль
шуток протів України нє скаль...
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Авторы фильма не знали? Знали! Зачем приглашать законтаченную? Мало актрис? Нет. Значит, сделано специально, типа, проглотят или нет.
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За "рузьке в быту" та і будь-де у нас не карають,на відміну від уявного світу кацапа,сформофаного рашка-ЗМІ.Так що ти повз касу стрельнув.
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Коиу Вы объясняете? Это же дурачок савелий.
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спасибо тебе, добрый человек... Актриса Ольга Виниченко, яка зіграла головну роль у серіалі від "1 + 1", раніше знялася в російському пропагандистському фільмі НТВ "Військовий кореспондент" - Цензор.НЕТ 5533 У самого-то, надо полагать, IQ как шахматного гроссмейстера, интилихтуал ты наш посконный...
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Где-то герметика нарушена - ты все время всплываешь из унитаза.
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не тупи, бро...мы ж с тобой одним делом занимаемся - кацапа ментально перемогаем... Актриса Ольга Виниченко, яка зіграла головну роль у серіалі від "1 + 1", раніше знялася в російському пропагандистському фільмі НТВ "Військовий кореспондент" - Цензор.НЕТ 656 Просто я более умен и ироничен.
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Так почему не пользуешься умом? Попробуй хоть раз, симпровизируй. Может, понравится?
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фильм с проката снять.плюсы оштрафовать и вынести предупреждение. актриса пусть публично кается и называет россию агрессором. и делу конец!
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счас антонина ее живенько в свой жопотворец засунет
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСыгравшая главную роль в сериале "1+1" актриса Ольга Виниченко ранее снялась в российском пропагандистском фильме НТВ "Военный корреспондент"
 
 
 
 
 
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