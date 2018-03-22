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 Общество
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 Сегодня в Киеве состоится встреча с британскими экспертами по вопросам создания IP-cуда

Сегодня комитет по интеллектуальной собственности Ассоциации юристов Украины организует встречу с рабочей группой проекта британского университета Квин Мэри по предоставлению Украине технической помощи в создании специализированного суда по интеллектуальной собственности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Закон и бизнес".

По данным организаторов, целью визита рабочей группы в Киев является ознакомление с проблемами современного судопроизводства в области ИС и видением того, как должен работать новый суд по ИС. Участники круглого стола выразят свои мнения относительно существующих пробелов в судопроизводстве и путей их преодоления, которые будут учтены в процессе подготовки рекомендаций по созданию суда по ИС, которые являются целью проекта.

Запланировано обсуждение следующих вопросов:

– судебная реформа и создание специализированного суда по вопросам ИС;

– конкурс на проведение подготовки новоизбранных судей;

– пробелы в судопроизводстве по вопросам ИС;

– рассмотрение дел по ИС согласно новому ХПК;

– международный опыт и практика судебных разбирательств в специализированных судах по ИС в международных юрисдикциях и применение этой практики в украинских реалиях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВККСУ допустила 219 кандидатов на конкурс в Высший IP-суд

Среди спикеров:

– исполнительный директор Центра глобального права, экономики и финансов, Центр коммерческого права университета Квин Мэри в Лондоне Профессор Янис Коккорис;

– директор Исследовательского института Квин Мэри по вопросам ИС, Центр коммерческого права университета Квин Мэри в Лондоне доктор Ноам Шемтов;

– менеджер проекта, Центр Коммерческого права университета Квин Мэри в Лондоне Мария Тимофеенко;

– координатор исследований, Центр Коммерческого права университета Квин Мэри в Лондоне Ольга Гургула;

Модерировать встречу будет председатель комитета по интеллектуальной собственности АЮУ, партнер, руководитель практики разрешения споров и интеллектуальной собственности ЮФ AEQUO, адвокат Александр Мамуня.

Мероприятие состоится по адресу г. Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 17/52.

Источник: https://censor.net.ua/n3057066
 
 
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