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 Политика Украины
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Все про:ВР (21787) УПК (76) неприкосновенность (807) Савченко (2626)

 Рада сегодня рассмотрит представление на снятие неприкосновенности с Савченко и отмену "поправок Лозового"

Верховная Рада рассмотрит в четверг вопрос о предоставлении разрешения на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко/

Также на повестке дня законопроект №8151 "Проект Закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно уточнения некоторых положений" о приостановлении действия так называемых "правок Лозового", говорится в повестке дня Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Первым вопросом запланировано проведение церемонии присяги новым депутатом. Далее депутаты рассмотрят некоторые законопроекты в повторном втором чтении, в частности, правительственный законопроект №4551 "Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О природно-заповедном фонде Украины" (относительно полномочий в области охраны окружающей среды)".

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Четвертым вопросом депутаты рассмотрят предоставление согласия на привлечение к уголовной ответственности задержание и арест Савченко, будет докладывать генеральный прокурор Юрий Луценко.

Сразу после этого депутаты планируют перейти к рассмотрению законопроекта №8151, которым исключить из УПК положения, вступившие в силу с 15 марта и значительно усложнившие процедуры применения мер обеспечения уголовного производства, в том числе проведения обыска и избрания мер пресечения.

Позже депутаты планируют рассмотреть ряд ратификационных законопроектов.

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Кроме того в повестке дня президентские законопроекты №7322 о дипломатической службе и №6675 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения открытости для общества информации о финансировании деятельности общественных объединений и использования международной технической помощи".

Источник: https://censor.net.ua/n3057062
 
 
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во бляха муха какая очередная маразматическая отвлекалочка от Реальных дел и проблем в Украине! Гаденька и Луцыфер подобны друг дружке....только вот диагнозы разные. А Офшоренко-мальдивский с ОПГ радуется, ручки потирает, схемки отрабатывают. Рада сегодня рассмотрит представление на снятие неприкосновенности с Савченко и отмену "поправок Лозового" - Цензор.НЕТ 1533
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В спам, как не соответствующее теме новости.
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, рада рассмотрит , , и рада пролетит как фанера над парижем , , ибо в контрабанде как оружия-взрывчатки , так и угля-пром/продуктовых товаров из рашки и лугандона завязана власть , , а отнюдь не рубан-савченко , ,
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Главное Конечный Результат,а не порожняки гнать!
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Вот с результатами то и проблемка....Проще Саакашвили мордой в пол и охраной Кононенко ряженной в погранцов на чартер и в Польшу.
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вот чё-то даже не сомневаюсь, что жоппоблок будет против, а матькивщина с садонемиччю воздержится.
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Матькивщьна, вроде, обещала полосовать "за", но сейчас начнётся - за привлечение "за", за арест -"против". А оппоблрк уже сказал - будет против.
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А брешут, шо поправки на самом деле Грановского...и внес он их для спасения своей жепы, парализовав весь процессуальный процесс в Украине..и все ради своей делюги...а лозовой, висит на кукане у Югика..потому и вносит всякую ахинею
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надя звісно що велика кака.
але ви подивіться як тільки хто з купи каки мітить пітти вище за допомогою перевороту-зразу втрачає все.
он депутат казак якого беркут роздів на морозі -зараз так вилизав 450 слугам народу що став мільйонером
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кожен терпіла-алєнь як джекпот для влади .
а таких десь мільйонів 35
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Герой -баба Надюха молодца. Хотя бы потому, шо не крала и не хочет с кодлой за одно - трепыхается. Вон козак-Гаврилюк - избрали, обабился, сидит тихонечко, не высовывается, вкушает скромные депутатские радости, теперь - элита, часть эстеблишмента.
А Надюшку, похоже, запакуют.
Да и с Рубаном вопросы. Он или по заданию СБУ столько много вез (а до Киева с десяток блок-постов), или вообще с катушек соскочил - как Штирлиц на входе в РСХА в буденовке и с ППШ. Спасибо, шо вооще не на танке ехал. А злые языки утверждают, шо при оружии
были еще и ЛуганДоновские документы. А, интересно, тендер проводили, чи шо?
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Рада сегодня рассмотрит представление на снятие неприкосновенности с Савченко и отмену "поправок Лозового" Цензор.

Одним пакетом?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада сегодня рассмотрит представление на снятие неприкосновенности с Савченко и отмену "поправок Лозового"
 
 
 
 
 
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