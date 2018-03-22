 Рада сегодня рассмотрит представление на снятие неприкосновенности с Савченко и отмену "поправок Лозового"

Также на повестке дня законопроект №8151 "Проект Закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно уточнения некоторых положений" о приостановлении действия так называемых "правок Лозового", говорится в повестке дня Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Первым вопросом запланировано проведение церемонии присяги новым депутатом. Далее депутаты рассмотрят некоторые законопроекты в повторном втором чтении, в частности, правительственный законопроект №4551 "Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О природно-заповедном фонде Украины" (относительно полномочий в области охраны окружающей среды)".
Четвертым вопросом депутаты рассмотрят предоставление согласия на привлечение к уголовной ответственности задержание и арест Савченко, будет докладывать генеральный прокурор Юрий Луценко.
Сразу после этого депутаты планируют перейти к рассмотрению законопроекта №8151, которым исключить из УПК положения, вступившие в силу с 15 марта и значительно усложнившие процедуры применения мер обеспечения уголовного производства, в том числе проведения обыска и избрания мер пресечения.
Позже депутаты планируют рассмотреть ряд ратификационных законопроектов.
Кроме того в повестке дня президентские законопроекты №7322 о дипломатической службе и №6675 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения открытости для общества информации о финансировании деятельности общественных объединений и использования международной технической помощи".
але ви подивіться як тільки хто з купи каки мітить пітти вище за допомогою перевороту-зразу втрачає все.
он депутат казак якого беркут роздів на морозі -зараз так вилизав 450 слугам народу що став мільйонером
а таких десь мільйонів 35
А Надюшку, похоже, запакуют.
Да и с Рубаном вопросы. Он или по заданию СБУ столько много вез (а до Киева с десяток блок-постов), или вообще с катушек соскочил - как Штирлиц на входе в РСХА в буденовке и с ППШ. Спасибо, шо вооще не на танке ехал. А злые языки утверждают, шо при оружии
были еще и ЛуганДоновские документы. А, интересно, тендер проводили, чи шо?
Одним пакетом?