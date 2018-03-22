 Рада сегодня рассмотрит представление на снятие неприкосновенности с Савченко и отмену "поправок Лозового"

Также на повестке дня законопроект №8151 "Проект Закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно уточнения некоторых положений" о приостановлении действия так называемых "правок Лозового", говорится в повестке дня Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Первым вопросом запланировано проведение церемонии присяги новым депутатом. Далее депутаты рассмотрят некоторые законопроекты в повторном втором чтении, в частности, правительственный законопроект №4551 "Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О природно-заповедном фонде Украины" (относительно полномочий в области охраны окружающей среды)".

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Четвертым вопросом депутаты рассмотрят предоставление согласия на привлечение к уголовной ответственности задержание и арест Савченко, будет докладывать генеральный прокурор Юрий Луценко.

Сразу после этого депутаты планируют перейти к рассмотрению законопроекта №8151, которым исключить из УПК положения, вступившие в силу с 15 марта и значительно усложнившие процедуры применения мер обеспечения уголовного производства, в том числе проведения обыска и избрания мер пресечения.

Позже депутаты планируют рассмотреть ряд ратификационных законопроектов.

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Кроме того в повестке дня президентские законопроекты №7322 о дипломатической службе и №6675 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения открытости для общества информации о финансировании деятельности общественных объединений и использования международной технической помощи".