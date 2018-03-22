 Гройсман: В этом году мы насытим рынок украинской продукцией и такого роста цен уже не будет

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире телекомпании ТРК "Украина" в среду вечером.
"Был ряд причин, почему это происходило (рост цен на продукты в Украине. - Ред.), но это было связано с тем, что со стороны государства хронически не уделялось внимание многим мероприятиям, и происходил дефицит товаров", - сказал Гройсман.
Кроме того, премьер отметил, что на мировых рынках в прошлом году начали расти цены на продовольствие, что привело к увеличению экспорта и нехватке продукции на внутреннем украинском рынке.
"Что касается госрегулирования (цен на продукты. - Ред.), это возможно как мера, но всегда сети и производители обходили это, и фактически это никаким образом не удерживало рост", - сказал В.Гройсман.
Он напомнил, что цены в Украине росли во все года, несмотря на госрегулирование.
"Что важно – чтобы доходы людей опережали этот рост, и чтобы украинский рынок был насыщен качественной украинской продукцией. В этом году через поддержку соответствующих программ развития агропромышленного комплекса, в том числе и обеспечение продовольствием, мы насытим рынок украинской продукцией и такого роста цен уже не будет", - сказал глава правительства.
В 1999 году окончил Винницкий институт региональной экономики и управления по специальности «Юриспруденция».
В 2003 году окончил Межрегиональную академию управления персоналом по специальности «Юриспруденция».
В феврале 2010 года окончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины, став магистром по специальности «Управление общественным развитием» и специализацией «Управление на региональном и местном уровнях».
слабо провести ЕГЕ для всех обладателей вышки, чтоб только проводили
американцы или англичане ?
или #кукарекумынедопустимвмешательствавсуверинитетторгашейдипломами ?
країною правлять ...
Значит, что? Ну, думай... Значит её, что?
Правильно.
пора переходить на польскую еду)))
дохозяйничал трусняковый урод!!!!
а що там з подорожчанням газу?! вже відмінили?
а кредити хто дасть - євробонди під 20% в валюті?
" Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись, выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь. ...."
ещё розенки и прочие кизденки))) у них ещё и зарплаты растут - среднепотолочные)))
В США минимальная зарплата 1400 долларов, а сегодня 10 яиц в США стоит 15 грн. А у нас миллиардные субсидии с/х, рабский труд и цены на ВСЁ на 50-300% больше европейских.
і ніколи вони не обдурили українців !
Боже ,дякую тобі за цю владу і їх попередників !
(С)