 Гройсман: В этом году мы насытим рынок украинской продукцией и такого роста цен уже не будет

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире телекомпании ТРК "Украина" в среду вечером.

"Был ряд причин, почему это происходило (рост цен на продукты в Украине. - Ред.), но это было связано с тем, что со стороны государства хронически не уделялось внимание многим мероприятиям, и происходил дефицит товаров", - сказал Гройсман.

Кроме того, премьер отметил, что на мировых рынках в прошлом году начали расти цены на продовольствие, что привело к увеличению экспорта и нехватке продукции на внутреннем украинском рынке.

"Что касается госрегулирования (цен на продукты. - Ред.), это возможно как мера, но всегда сети и производители обходили это, и фактически это никаким образом не удерживало рост", - сказал В.Гройсман.

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Он напомнил, что цены в Украине росли во все года, несмотря на госрегулирование.

"Что важно – чтобы доходы людей опережали этот рост, и чтобы украинский рынок был насыщен качественной украинской продукцией. В этом году через поддержку соответствующих программ развития агропромышленного комплекса, в том числе и обеспечение продовольствием, мы насытим рынок украинской продукцией и такого роста цен уже не будет", - сказал глава правительства.