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 Политика Украины, Экономика
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 Гройсман: В этом году мы насытим рынок украинской продукцией и такого роста цен уже не будет

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен бороться с ростом цен на продукты питания насыщением внутреннего рынка украинскими товарами, а не возвращением к госрегулированию цен.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире телекомпании ТРК "Украина" в среду вечером.

"Был ряд причин, почему это происходило (рост цен на продукты в Украине. - Ред.), но это было связано с тем, что со стороны государства хронически не уделялось внимание многим мероприятиям, и происходил дефицит товаров", - сказал Гройсман.

Кроме того, премьер отметил, что на мировых рынках в прошлом году начали расти цены на продовольствие, что привело к увеличению экспорта и нехватке продукции на внутреннем украинском рынке.

"Что касается госрегулирования (цен на продукты. - Ред.), это возможно как мера, но всегда сети и производители обходили это, и фактически это никаким образом не удерживало рост", - сказал В.Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я точно знаю, что в 2018 году цены будут стабильнее, чем в 2017-м, - Гройсман

Он напомнил, что цены в Украине росли во все года, несмотря на госрегулирование.

"Что важно – чтобы доходы людей опережали этот рост, и чтобы украинский рынок был насыщен качественной украинской продукцией. В этом году через поддержку соответствующих программ развития агропромышленного комплекса, в том числе и обеспечение продовольствием, мы насытим рынок украинской продукцией и такого роста цен уже не будет", - сказал глава правительства.

Источник: https://censor.net.ua/n3057060
 
 
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Ну как может быть премьер-минисром европейской страны ватное чучело без законченного среднего (!!!) образования?! Это просто позор какой-то, издевательство над гражданами и здравым смыслом, преступление перед государством!
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ВИКИПЕДИЯ:

В 1999 году окончил Винницкий институт региональной экономики и управления по специальности «Юриспруденция».
В 2003 году окончил Межрегиональную академию управления персоналом по специальности «Юриспруденция».
В феврале 2010 года окончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины, став магистром по специальности «Управление общественным развитием» и специализацией «Управление на региональном и местном уровнях».
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А, можно журнал посещений сего дарования тех ВУЗов？
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гыгы а ведь дипломы в Украине 90% куплены за сало,
слабо провести ЕГЕ для всех обладателей вышки, чтоб только проводили
американцы или англичане ?
или #кукарекумынедопустимвмешательствавсуверинитетторгашейдипломами ?
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а можно ты заткнешься?)))) каждой вате что то доказывать
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Вау! Какой способный молодой человек 1978 года рождения! В 20 лет уже закончил институт. Нам и не снилось
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Может вам и не снилось, но вот я тоже закончила университет, когда мне было 21.
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Что вы мечете бисер перед свиньями? Работа у них такая, все украинское обсерать, так что лучший вариант общения с ольгинскими мразями и доморощенными идиотами, транслирующими этот и подобный бред- игнор и сразу в спам.
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Ахметов тоже Донецкий Университет закончил, эконом факультет. Вы в это верите?
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та канешна - отстегнул ректору - странно что ахметка ещё не доктор даунецких наук)))
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А как может быть министр иностранных дел кацапом с физико-техническим образованием? Как может быть министр соцполитики замполитом из Санкт-Ленинсбурга? Гонтырева из КПИ, сомелье Югик....Тут можно о соевых кадрах и их "уровне" писать до ночи
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Продавец труселей это же заявлял, не клипая честными очыма, и в прошлом году. Подарите ему склеротичку! Единственное изменение за этот год, что его будка перестала влазить в метровую плазму
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Человек от продавца труселей вырос до премьера, а ты каких высот достиг, кроме комметов на цензоре? Гройсман: Цього року ми наситимо ринок українською продукцією і такого зростання цін вже не буде - Цензор.НЕТ 9906
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с продавца труселей - до клоуна в кабмине - да немалый рост)))
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Согласись, что это гораздо лучше, чем от кабмина, до продавца на рынке Гройсман: Цього року ми наситимо ринок українською продукцією і такого зростання цін вже не буде - Цензор.НЕТ 2486
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Троляки как голуби , прилетят на ветку , нагадят и улетят
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Ой дурак ,сейчас всю эту продукцию ,уже сгнившую супермаркеты выкидывают тоннами в мусорники ,но цены от этого не падают , Гройсман: В этом году мы насытим рынок украинской продукцией и такого роста цен уже не будет - Цензор.НЕТ 7123тяжело быть премьером,не имея образования ,ой тяжело ....
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а тому що бабки,які могли б підтримувать виробників ідуть на роттердам+++
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Ну тут бы я уточнил,бабки от роттердам++++ идут в карманы гройманов ... Гройсман: Цього року ми наситимо ринок українською продукцією і такого зростання цін вже не буде - Цензор.НЕТ 7861
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Откуда у нас взять столько продукции, что бы рынок насытить?
Значит, что? Ну, думай... Значит её, что?
Правильно.
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продукцию рошен невозможно есть,одна соя и технический жир,даже конти намного лучше или польский шоколад
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да польская еда гораздо качественней нашей!!!!
пора переходить на польскую еду))) Гройсман: Цього року ми наситимо ринок українською продукцією і такого зростання цін вже не буде - Цензор.НЕТ 2575
дохозяйничал трусняковый урод!!!!
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я и моя семья уже рошеновское не покупаем с 2005 года.
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Три года не хотели насыщать, а теперь за пару месяцев насытит?
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заважали агенти москви такі як ти
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у чувака риночна освіта на вінницькому ринку,знає про що говорить
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практичний досвід...а україна великий ринок, а правила ті ж самі...якщо ще й субсидії монетизують без великого росту цін, то велика подяка буде такому керівництву
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вибори, вибори... )))
а що там з подорожчанням газу?! вже відмінили?
а кредити хто дасть - євробонди під 20% в валюті? Гройсман: Цього року ми наситимо ринок українською продукцією і такого зростання цін вже не буде - Цензор.НЕТ 509 Гройсман: Цього року ми наситимо ринок українською продукцією і такого зростання цін вже не буде - Цензор.НЕТ 509 Гройсман: Цього року ми наситимо ринок українською продукцією і такого зростання цін вже не буде - Цензор.НЕТ 2259
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а сможет ли рынок поспевать за скоростью насыщения? или будет то же шо с инфляцией, которая такая лишь только потому, шо не поспевает за скоростью и мощами реформ?
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лучше бы ты, тварь, молчало ...

" Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись, выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь. ...."
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Неужели на таможне воровать перестанете? Или с бодуна опять ахинею несешь?
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какая нах таможня - там все в карман)))
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В этом году мы обещаем переобещать то что обещали в прошлые годы. А тем временем по данным ООН в Украине более 60% населения за чертой бедности. Нищие. Здобулы жиды по-новому.
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Замечательно! А можно по подробней, какой именно продукцией?
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ха - ты до сих пор не в курсе - конечно лапшой от трусняковых)))
ещё розенки и прочие кизденки))) у них ещё и зарплаты растут - среднепотолочные))) Гройсман: Цього року ми наситимо ринок українською продукцією і такого зростання цін вже не буде - Цензор.НЕТ 3649
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Главное ПИЗДЕТЬ побольше и ПОМАРАЗМАТИЧНЕЕ! понтяно что умные люди это не примут но его ПИЗДЕЖ расчитан не на умных людей а на ЛОХТОРАТ!! так что ПИЗДЕТ ВСЕГДА ПИЗДЕТ ВЕЗДЕ вот и вся политика!!
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умных так мало...вы...и может вам кто поддакнет)
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а какой человек от этой власти ждет что то хорошее? т.е. власть 4 года грабила воровала дерибанила а теперь раз и перестанет? вы из тех кто верит в чудеса да?!! или думаете что можно поднять экономику и при этом продолжать дерибан?!
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поэтому с америкой нужно дружить...яйца, они и януковича погубят
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Дружить это само собой. Нужно всю гниль в Украине вычистить: всех олигархов,воров, коррупционеров, партию регионов, БПП, Тимошенко и т.д.. Тех, которые грабят и паразитируют на украинцах.
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и как ты это слелаешь - с помощью понтов авакяна?))) Гройсман: Цього року ми наситимо ринок українською продукцією і такого зростання цін вже не буде - Цензор.НЕТ 7514
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Боже мій, я завжди вірив і вірю гройсману та всій владі України !
і ніколи вони не обдурили українців !
Боже ,дякую тобі за цю владу і їх попередників !
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Интересно, как Гнойсман ето собирается сделать? Заставит украинцев работать в 2 раза больше и бесплатно?
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Насытят? Та ладно, шо жрать меньше будут?
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Улучшение жизни украинцев можно добиться лишь с помощью снижения налогов. Кстати в США продукты местного производства в магазинах не облагаются налогом или облагаются по минимому.
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Никогда, запомните, гникогда и никто не будет вклатывать свои инвестиции в страну с такими высокими налогами.
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Пока Украиной правит советская быдло-элита улучшений и не ждите.
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Вчора служба доставки доставила замовлені через Інтернет з супермаркету продукти харчування. Я багато працюю, тому замовляю продукти одразу на тиждень-два... Ціни майже такі самі, які були й 15 років тому, коли я був у Польщі вперше, у відпустці. Все відмінної якості, а машина для доставки має три температурних зони...
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Больше пятнадцати лет назад, я проезжал через Польшу. Соотношение злотого к гривне было один к одному, а сейчас - хотел написать 1 к 6, как недавно было, уже больше, чем 1 к 7. Капец, проФФесионалы, которое правительство уже.
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сказочную страну порошенко - Гнойсмана и толстомордых Ревы с Розенко,где пенсии увеличили вдвое,а то и больше и где пенсионеры толпятся в очередях за черной икрой - подобные очереди ежедневно наблюдает Тарас Черновол в магазине у своего дома.(С)
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когда ему раисянский кокс завозят он ещё и баб с венеры наблюдает))) Гройсман: Цього року ми наситимо ринок українською продукцією і такого зростання цін вже не буде - Цензор.НЕТ 5397 Гройсман: Цього року ми наситимо ринок українською продукцією і такого зростання цін вже не буде - Цензор.НЕТ 9520
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А що там з обмеженням продажу молока та мяса населенням з 2020го року? Як це підвищить ціни?
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Что это за жуликоватый дяденька на фотографии? Я бы ему и 3 гривны не доверил, не то что страну
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макс ты просто гений - я не доверяю это все начиная года с 4
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насытишь ты!)))..винницкими колготками))))))))
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Складається таке вреження,що в нас ні в законодавчій,ні в виконавчій владі адекватних людей зовсім нема.
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Ощущение надвигающейся беды становится невыносимым,
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правительство планирует продолжать качественные реформы в стране, которые изменят уровень жизни граждан.- ! звучит как угроза!

(С)
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Если премьер такое задвигает,становится грустновато.Может быть нужно создать среду для захода инвесторов,открытия новых предприятий.Повышения уровня,доходов.А свинину и без тебя выростят.
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Да , надо. Вот только вопрос . Почему же все крикуны на ветке при кучме и хряке молчали как рыба об лёд ? Почему не кричали и не кричите , что кучма отдал за бесплатно ВСЕ прибыльные предприятия Украины зятю Пинчуку ? Разным ахметкам , фитрашам и просто мацковитам ? Эти предприятия приносят прибыль кучке воров , причём всё по закону через фонд держмайна. А экс - руководители этого фонда покончили жизнь " самоубийством" .Расскажите лучше как вернуть эти предприятия народу Украины. Обсерать легко , предлагать и делать труднее.
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"В этом году мы насытим рынок украинской продукцией и такого роста цен уже не будет", буде давка займайте чергу
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман: В этом году мы насытим рынок украинской продукцией и такого роста цен уже не будет
 
 
 
 
 
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