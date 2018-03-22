 Заседание регламентного комитета по представлениям ГПУ на Савченко. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прямую трансляцию в соцсети Фейсбук.
6750 85
Луценко внес в Раду представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко, - Сарган. ДОКУМЕНТ
РФ предоставляла оружие для терактов против высшего руководства Украины, – Луценко
Савченко обращалась к офицерам ВСУ с просьбой подготовки терактов, – Луценко. ФОТО
Парламентський комітет дав згоду на арешт Савченко
Регламентный комитет по просьбе Луценко перенес рассмотрение представления на снятие неприкосновенности с Савченко на 22 марта
Корбан
НАБУ
Саакашвили
Савченко
Все агенты кремля,агенты курченко,агенты гитлера
чего не придумаешь,что бы еще на одном сроке поворовать из бюджета вместе с кумом и ягой
Мотнись в психоневрологический диспансер -
там для таких заговоров - непаханное поле! Только успевай себе дырки для орденов на пинжаке сверлить!
Вот очередной перл из за перебрика про зверства Хунты. Новый фейк рашистов:
У распятого мальчика объявилась сестрёнка с забетонированной вагиной.
Савченко не только рассекретила всех агентов но и год водила их за нос
-------------------------------------
Надюха вчера по тв:Навесні 2014 року Юлія Тимошенко вела таємні переговори з ватажком терористів Олександром Захарченком, заради того, щоб отримати голоси на виборах у травні.
Ще раз: Тимошенко співпрацювала з вбивцею українців.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1865542810137176&id=100000444264109
Савченко слила Тимошенко
А вот кого Юлия Владимировна теперь сливать будет, чтобы свою шкурку сохранить?
Хе-хе.
ну и чтоб переключить внимание укролохов, сразу начали скандал Савченко
Чому? Порівняно з брифінгом Савченко, його брифінг не чіткий... Савченко розповідала більш впевненіше, не читала з листочка, на питання відповідала чітко і без підготовки, а югик наче виконував вказівки, читав таким темпом, щоб щось не пропустити, не помилитись...
Співвідношення 6 до 94%. Уявляєте... Це вирок для прокурора, як мінімум.. Да і для влади...
Навіть, якщо Савченко винна, то довіри до влади нема...
Важно другое, весь мир консолидируется вокруг давления на паРашку, а мы, как идиоты, сконцентрировались вокруг этих придурков и их мышиной возни.
хоча би якогось іксперда), взяли для написання сцинарія!
...це невідомі особи слідству, які збирались при не відомих обставинах і в не встановленому слідством місці... щодо цих осіб кримінальне провадження буде виділено
=================================
Внимание! Caution! На українських ресурсах знову «намалювалися» працiвникi тролiфабрiки, яка розташована за новою адресою в Пітері: бізнес-центр «Лахта-2» на вулиці Оптика 4, корп. 3., якiм ФСБ РФ надіслало нову методичку:
«Порошенко вже не алкоголік!», «Куля в лоб» вже не Прем'єр». Пiтерський куратор дав команду «мочити» і злословити пана Юрія Луценка.
Якщо Ви зустрінете в тексті коментаря слово «Ю Г І К», «Б О В Д У Р», або
«А Л К А Ш» на адресу Генпрокурора, то можете не сумніватися, що це послід (лайно) ольгiнцев.
Тролі, земляки догхантера Мільчакова, крім «ЮГІКА» нічого придумати більше не можуть. Їх запас слів обмежений через те, в школі вони більшу частину часу простояли покараними в кутку.
Троллей я давно научился отличать от нормальных пользователей , тролль агрессивен , оскорбляет , переходит на личности , и общается шаблонами .
Когда был популярен карлсон , тролли во всех темах его вспоминали , сейчас получили другую методичку , отрабатывают свои серебрянники . ИМХО
Я в сортах дерьма не шибко разбираюсь, но история, когда прокурор-недоучка не видит в деле вышек бойко вины бойко, называет ахметку- папуччиком ливолюции и нечаянно пьет кофе с коломойским в Амстердаме, а потом лепит из полудурошной климактерички - Гади Сявченко - Мату Хари Херсонского разлива, меня действительно напрягает...
Исходя из этого Югика иначе как бовдуром и алкашом короновать не могу...Не оправдал надёжи!...
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1865542810137176&id=100000444264109
===============================
Продукт Луб'янки. Це вкидання аналітичного відділу ФСБ.
Увага! Адмін не встигає очищати сайт від лайна працiвникiв фсб рф.Намалювався росiйський поребрiк і відклав лайно. У «кухарів Путіна» вихідних немає. Горілки тут теж немає. Будьте обережні. Нагадаємо, за даними СБУ, в українському «Фейсбуці» - около тисячі акаунтів, які використовують спецслужби Московii.
Любишь и Югу и Надю, не можешь разорваться между ними?
Так выходи за обоих, хороняка!...
И опять Игорь... Хирскл! Ты, чёле,скотиняка?...
Это дно - визжащая обизяна в роли законника.
Перед нами - расправа.