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 Политика Украины
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Все про:Луценко (6949) Савченко (2626) Сарган (235)

 Заседание регламентного комитета по представлениям ГПУ на Савченко. ВИДЕО

Генпрокурор сообщил подробности получения оружия и организации терактов в органах госвласти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прямую трансляцию в соцсети Фейсбук.

Источник: https://censor.net.ua/n3057059
 
 
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НАБУ
Саакашвили
Савченко

Все агенты кремля,агенты курченко,агенты гитлера
чего не придумаешь,что бы еще на одном сроке поворовать из бюджета вместе с кумом и ягой
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представляю, как будут показаны кадры с какой-то пьянки. Где пьяный базар полоумной сбитой летчицы плокулол выдаст за сенсацию мировых масштабов
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да у нас нет генпрокурора.вечно пьяный дурак бегает с топором
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Може й пьє, може й ще щось робить, але для держави, він робить не мало! Не спорю його з/п не мала, але він ней ділиться, ще й офіційно це фіксує. Кого це більше турбує шукайте підтведження в НЕТІ. А те що жаба тисне за його досягнення, то це в кожного своє.
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В том то и Дело,Гад,Гадя и Гадами погоняется,одни слова,а результата нет.
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Так нас обнадёжить и так разочаравать. А я так им верил.
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Юга!
Мотнись в психоневрологический диспансер -
там для таких заговоров - непаханное поле! Только успевай себе дырки для орденов на пинжаке сверлить!
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Все лучшие кадры из ольгино брошены в темы про гадю. Даже Порошенко стали меньше уделять внимания.
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У рашистов тоже есть подобные нашему генплокулолу экземпляры. Засідання регламентного комітету з приводу подань ГПУ на Савченко - Цензор.НЕТ 9434
Вот очередной перл из за перебрика про зверства Хунты. Новый фейк рашистов:

У распятого мальчика объявилась сестрёнка с забетонированной вагиной.
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Там у них вообще клиника...Одно слово -чайки!...
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Ген плокуЛОЛ обосрался по полной,
Савченко не только рассекретила всех агентов но и год водила их за нос Заседание регламентного комитета по представлениям ГПУ на Савченко - Цензор.НЕТ 4777
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В ходе обыска на кухне, по месту жительства савченко, было изъято приспособление, при помощи которого она намеревалась устранить Генплокулола:
Заседание регламентного комитета по представлениям ГПУ на Савченко - Цензор.НЕТ 1057
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Ну,Гадя то реально-тварь подорванная.

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Скорее Гадя Шизофреничка, рассекретила агентуру Хуйла,по всей своей тупости...
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а жулясекта ,что теперь скажет о правдивости гадюшки )Ждем теперь жульку на бис)))))))
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Надюха вчера по тв:Навесні 2014 року Юлія Тимошенко вела таємні переговори з ватажком терористів Олександром Захарченком, заради того, щоб отримати голоси на виборах у травні.
Ще раз: Тимошенко співпрацювала з вбивцею українців.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1865542810137176&id=100000444264109
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...ну трошки Надя не в собі, зараз в її мозку всі навколо неї вороги і об"єктивно оцінювати хто є хто не може... Хоча вже може пішла на "сделку со слєдствієм" і починає перед виборами топити БЮТ))
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Придурки, а кто такой Захарченко был в 2014г. и где была Юля,сразу после зоны она лечилась за границей,а где в это время находилась Савченко и кто она такая была. Надо немного дружить с головой, а не находиться всегда в пьянном угаре как наш ГЕНПУПКЕР.
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жуля тогда в выборах участие принимала,а про то что каталась к сепарастам - то сам захерченко надюфке рассказал - так что жульку тоже к столбу,надюша не согласная без нее отвечать за все)))
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Ну что, слила Надя Юлю и сохранит тем самым свою шкурку:
Савченко слила Тимошенко

А вот кого Юлия Владимировна теперь сливать будет, чтобы свою шкурку сохранить?
Хе-хе.
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главное , что вы, охметовские, чешете
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Как хорошо, что у меня дофигища самогона! Бо этот бред не оросить литром, похоже. Она шо, тоже под коксом??? Я- хренею.
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а вот в деле по вышкам Бойка нарушений не нашлось...
ну и чтоб переключить внимание укролохов, сразу начали скандал Савченко
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ок)послушаем Савченко про жульку-сепарастку,и переключим внимание на жулялохов и кацапских шавок,которые за нее тут волают)))
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Не вірю югику!!!
Чому? Порівняно з брифінгом Савченко, його брифінг не чіткий... Савченко розповідала більш впевненіше, не читала з листочка, на питання відповідала чітко і без підготовки, а югик наче виконував вказівки, читав таким темпом, щоб щось не пропустити, не помилитись...
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думаю и мне надо начинать ей иногда верить...вот про жульку сепарастку,которая с захерченко пытается договориться - вот очень убедительно вчера было и тоже без бумажки говорила,а как эмоционально ,что слеза прошибала)))
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...а ви почніть із вивчення мови рідної, української...Тоді і вірити легше буде, розуміти будете))
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пургу метет. пусть сидит в тюрьме за предательство. шо это за детский лепет - выводила она на чистую воду? и какой смысл? и зраде и порохососом не надо мне писать. вор или предатель виден за сто км. пусть мертвечука сдает, а он путина. вот тогда она будет права.
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На каналі Зік було опитування "Кому ви вірете" Луценко чи Савченко...
Співвідношення 6 до 94%. Уявляєте... Це вирок для прокурора, як мінімум.. Да і для влади...
Навіть, якщо Савченко винна, то довіри до влади нема...
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Вы ещё о результатах на кацапо-мураевском "Ньюсван" расскажите.Все-же понимают то,что на разных телеканалах-совершенно разная аудитория и результаты опросов-так же будут абсолютно разными,а ежели ещё и политические технологии,с манипуляцией данных "опросов" учесть,так вообще-полнейший хлам.

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Лично я бы их обоих в дурку отправил лечиться. То, что оба несут, это явный перебор.
Важно другое, весь мир консолидируется вокруг давления на паРашку, а мы, как идиоты, сконцентрировались вокруг этих придурков и их мышиной возни.
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андрюша!!ещё четыре года назад и без опроса было всем, на всех 100% очевидно что ,,братья"ни в ком случае не нападут!!в итоге что имеем??(так что твои проценты и ,,УЯВЛЯЕТЕ" явно не к месту)Р.S.так что полагайся на факты и свою голову но никак не на %,,опитування"(их тебе в течении часа а не то что дня разов десять в разные стороны повернут и столько же раз докажут что в каждом случае они были верны.) Засідання регламентного комітету з приводу подань ГПУ на Савченко - Цензор.НЕТ 6743
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дешевий театр від ап Засідання регламентного комітету за поданнями ГПУ на Савченко - Цензор.НЕТ 6479
хоча би якогось іксперда), взяли для написання сцинарія! Засідання регламентного комітету за поданнями ГПУ на Савченко - Цензор.НЕТ 6302
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Вся эта мышиная возня отдаёт коксом и пивом...
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, , луценко против савченко. ? , , ))) , , подивимось-побачимо спарринг , , я ставлю на савченко , , ибо юра перешел на другую сторону баррикад , , и защищает от критики рошенко-аваково-парубиев , , что не есть хорошо , , а надя выкрутится , что показали вчерашние телеэфиры с ее участием ,,, ,
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Вот это позорище все увидят не только в Украине
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А то они не знают? Если не хотите мусор с своего дома выносить, то надо таких идиотов не назначать на высокие должности. Засідання регламентного комітету за поданнями ГПУ на Савченко - Цензор.НЕТ 486
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А, что такой "грандиозный шухер" устроили она и Рубан? Он привёз автобус оружия, а она собиралась изпепелить купол и всех под ним, а где же остальные "артисты" этого представления?
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А вот это- Самый Интересный Вопрос! Где найти таких, кто бы подписался под её идею, вот эту... Ну, то есть- организовать чисто провокацию власти. Это- неподъемная задача. Их нет и никогда не было! О, как!
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ну як де?
...це невідомі особи слідству, які збирались при не відомих обставинах і в не встановленому слідством місці... щодо цих осіб кримінальне провадження буде виділено Засідання регламентного комітету за поданнями ГПУ на Савченко - Цензор.НЕТ 5413
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давайте , давайте ...вталкивайте в медиапространство эту тухлую курицу надю , главное отвести внимание от перемог шоколадного бырыги , про надю , про галю , про вову , про корову ...лишь бы не про петю
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Заседание в палате №6. Наполеон против Прокурора.
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это даже хорошо , , этот цирк раскроет очередную порцию правды о том как власть издевается над украинцами
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Югик-ханыч в качестве обвинителя - прелюдия к комедии...
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югик хочет защитить порошенко , , и отвлечь внимание украинцев от повышения всех цен-тарифов , ухудшения качества жизни по всем показателям , , , ганьба югику. !!!
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Де Правда Юга! Мотнись в психоневрологический диспансер -
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Внимание! Caution! На українських ресурсах знову «намалювалися» працiвникi тролiфабрiки, яка розташована за новою адресою в Пітері: бізнес-центр «Лахта-2» на вулиці Оптика 4, корп. 3., якiм ФСБ РФ надіслало нову методичку:
«Порошенко вже не алкоголік!», «Куля в лоб» вже не Прем'єр». Пiтерський куратор дав команду «мочити» і злословити пана Юрія Луценка.
Якщо Ви зустрінете в тексті коментаря слово «Ю Г І К», «Б О В Д У Р», або
«А Л К А Ш» на адресу Генпрокурора, то можете не сумніватися, що це послід (лайно) ольгiнцев.
Тролі, земляки догхантера Мільчакова, крім «ЮГІКА» нічого придумати більше не можуть. Їх запас слів обмежений через те, в школі вони більшу частину часу простояли покараними в кутку.
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Собака лает - караван идет . От того что тролятины льют дерьмо на указанные объекты , свое мнение о оных я не изменю . Я имею свое мнение , пускай ошибочное , но свое . До состояния стада баранов нельзя опускаться . Чем человек от быдла отличается , он умеет думать , а быдло тупо верит .
Троллей я давно научился отличать от нормальных пользователей , тролль агрессивен , оскорбляет , переходит на личности , и общается шаблонами .
Когда был популярен карлсон , тролли во всех темах его вспоминали , сейчас получили другую методичку , отрабатывают свои серебрянники . ИМХО
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Дурко!
Я в сортах дерьма не шибко разбираюсь, но история, когда прокурор-недоучка не видит в деле вышек бойко вины бойко, называет ахметку- папуччиком ливолюции и нечаянно пьет кофе с коломойским в Амстердаме, а потом лепит из полудурошной климактерички - Гади Сявченко - Мату Хари Херсонского разлива, меня действительно напрягает...
Исходя из этого Югика иначе как бовдуром и алкашом короновать не могу...Не оправдал надёжи!...
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Люля -сепарастка когда выступать будет ?Надюфка же сказала,что жулька еще больше гадина чем она...
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1865542810137176&id=100000444264109
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Шо с тобой, бобер?!
Любишь и Югу и Надю, не можешь разорваться между ними?
Так выходи за обоих, хороняка!...
И опять Игорь... Хирскл! Ты, чёле,скотиняка?...
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ты вымазался шоколадом, одень слюнявчик Засідання регламентного комітету з приводу подань ГПУ на Савченко - Цензор.НЕТ 8656
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Картавому баба яга не дала сьогодні в ранці))) поставте ще туда на стіл банку россолу...бо йому зле
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Молодец Надя, конкретно Луцика отбрила, но все равно посадят.
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Дайте луцику кухоль пыва, и пару фашиков с аэропорта. а белка зашкаливает
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Надька тримається класно. Дає прочухана і сєпарам, і барижникам, і тупоголовому луцику.
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ну, у сепоров она на подсосе. Или то она так уничтожает их неродившихся деток? Засідання регламентного комітету з приводу подань ГПУ на Савченко - Цензор.НЕТ 7620
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усе.гадюфка практически все признала,т е ей пришлось признать
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"Прийшли на крові - підете з кров'ю. У мене все!"
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Смотрю истерику Югика-алкоголика.
Это дно - визжащая обизяна в роли законника.
Перед нами - расправа.
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ну, а пока Гадя отвлекает народ от истинной контрабанды оружия и коррупции
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Тут деякі троляки плюються що Луценко читає з листочка??)). Пояснюю в доповіді ВСЕ повинно відповідати Вимогам Закону!! І тому навіть перестановка слів у рядку чи просто неправильно підібране слово може в подальшому "грати" проти слідства!! А Гадя молола вчора що попало і деякі там колишні народні депупати такі як Куликов зророво їй підспівували. Гадю за грати!! Засідання регламентного комітету з приводу подань ГПУ на Савченко - Цензор.НЕТ 927
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якби хто прибрав цього московського запроданця Югу, це могло б покласти початок пришвидшеного кінця барижного режиму; в цьому напрямку всі дії, зокрема ті, про які розповідає Юга, тільки на користь українському народові
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Возле Луценка какой-то пацан сидит, это главный прапорщик, или генерал?
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Вчора о 20:00 я був свідком, як Юга заскочив в готель "Україна" в одному костюмі. Перелякано і дуже тихо з кимось балакав по мобільному. Стояв в приймальній залі десь секунд 20 на віддалі 4 м від вхідних дверей, я достав телефон хотів його сфотографувати (або запустити в нього...) - він був в 3 м від мене. Коло нього був який молодий в курточці. Але кли я підняв голову діставши телефон з кишені, Юга зник. Його "Мереседес - 500" все ще стояв коло самих сходинок до готелю о 23:00.
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Барыжно-кроличью свору, пора менять...Иначе, ускоренный пипец Украине настанет...Всё к этому идёт... Засідання регламентного комітету з приводу подань ГПУ на Савченко - Цензор.НЕТ 1316
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаседание регламентного комитета по представлениям ГПУ на Савченко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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