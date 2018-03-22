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 "Небезопасное место": "Эхо Москвы" отзывает своих журналистов из Госдумы

Радиостанция "Эхо Москвы" отзывает своих журналистов из Госдумы в связи с делом о сексуальных домогательствах депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, об этом написал в своем телеграм-канале главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

Радиостанция выразила солидарность журналисткам, "ставшими жертвами приставаний в Госдуме", а также редакциям всех СМИ, которые также объявили о приостановке работы в российском парламенте. Венедиктов заявил, что разочарован решением депутатской комиссии по этике, "по существу оправдавшей такую практику в высшем законодательном органе страны".

"Эхо Москвы считает теперь Государственную думу небезопасным местом работы для журналистов обоего пола (мало ли какие есть пристрастия у депутатов) и, в соответствии с предложением спикера Госдумы Вячеслава Володина, отзывает своих журналистов из Госдумы", - сказал Алексей Венедиктов.

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21 марта состоялось заседание комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики, на котором парламентарии выступили корреспондент "Русской службы Би-би-си" Фарида Рустамова и продюсер "Дождя" Дарья Жук, обвинявшие Леонида Слуцкого в домогательствах. В итоге комиссия пришла к выводу, что депутат не допустил "нарушения поведенческих норм".

После оглашения решения комиссии холдинг РБК и телеканал "Дождь" объявили об отзыве своих журналистов из Госдумы. Газета "Коммерсант" решила, что не будет взаимодействовать со Слуцким и комиссией по этике в знак солидарности с журналистками. "Лента.ру" пообещала удалить все материалы, связанные со Слуцким.

Источник: https://censor.net.ua/n3057058
 
 
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преувеличение,в госдуме максимум могут схватить журналистку за лобок,это не очень опасно
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все в нормах российской депутатской этики, жрите, расеяне
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а что такое ?))) к ним пристают ? руцкие жёны ещё те стервы ... отсылают в чвк своих мужей...
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Это все понятно...
Но у меня остался один вопрос:
- А шо мужья этих облапанНых журналисток?!
Шо, нет ни одного, кто набил бы слуцкому епучку или спалил бы его хату?...
Лишнее подтверждение тому, что кацы- нация терпил...
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От лица начальствуещего надо терпеть, как бы ни было больно и обидно. Так издавна повелось. Негоже традиции разрушать. Да и сцыкотно.
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Вы только вдумайтесь, в таком гадюшнике есть депутатская комиссия по этике!
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""Эхо Москвы считает теперь Государственную думу небезопасным местом работы для журналистов обоего пола..." Источник: https://censor.net.ua/n3057058.

А геи в Европе.
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это все женская обида . самки надеялись что к ним будет сам Путин приставать . на худой конец Жирик . и ошиблись . один Вовка любит мальчиков . другой тоже мальчиков но постарше . а терпеть приставания от какого то Слуцкого они не желают "Небезопасное место": "Эхо Москвы" отзывает своих журналистов из Госдумы - Цензор.НЕТ 2587
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Тю, у нас у Раді мабуть небезпечніше, її з мінометів обстрілювати збиралися)))) А журналістів ніхто не відкликає...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Небезопасное место": "Эхо Москвы" отзывает своих журналистов из Госдумы
 
 
 
 
 
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