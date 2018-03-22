 "Небезопасное место": "Эхо Москвы" отзывает своих журналистов из Госдумы

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, об этом написал в своем телеграм-канале главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

Радиостанция выразила солидарность журналисткам, "ставшими жертвами приставаний в Госдуме", а также редакциям всех СМИ, которые также объявили о приостановке работы в российском парламенте. Венедиктов заявил, что разочарован решением депутатской комиссии по этике, "по существу оправдавшей такую практику в высшем законодательном органе страны".

"Эхо Москвы считает теперь Государственную думу небезопасным местом работы для журналистов обоего пола (мало ли какие есть пристрастия у депутатов) и, в соответствии с предложением спикера Госдумы Вячеслава Володина, отзывает своих журналистов из Госдумы", - сказал Алексей Венедиктов.

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21 марта состоялось заседание комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики, на котором парламентарии выступили корреспондент "Русской службы Би-би-си" Фарида Рустамова и продюсер "Дождя" Дарья Жук, обвинявшие Леонида Слуцкого в домогательствах. В итоге комиссия пришла к выводу, что депутат не допустил "нарушения поведенческих норм".

После оглашения решения комиссии холдинг РБК и телеканал "Дождь" объявили об отзыве своих журналистов из Госдумы. Газета "Коммерсант" решила, что не будет взаимодействовать со Слуцким и комиссией по этике в знак солидарности с журналистками. "Лента.ру" пообещала удалить все материалы, связанные со Слуцким.