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Все про:Каддафи (352) расследование (2229) Саркози (168) Франция (1885)

 В отношении экс-президента Франции Саркози начали официальное расследование

В отношении бывшего президента Франции Николя Саркози начали официальное расследование по подозрению в получении незаконного финансирования его избирательной кампании от ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

Как сообщает BBC, в четверг Саркози освободили после двух дней допроса в Центральном офисе по борьбе с коррупцией и финансовыми правонарушениями в Нантере, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Политика расспрашивали о финансировании его кампании в 2007 году. Саркози грозят обвинения в незаконном финансировании кампании, незаконном присвоении ливийских государственных средств и пассивной коррупции.

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Как объясняет France 24, находиться под "официальным расследованием" во Франции означает, что против подозреваемого найдено достаточное количество доказательств правонарушений, поэтому расследование может продолжаться и, вероятно, будет передано в суд.

Во вторник полиция также допросила Бриса Ортефе - одного из приближенных к Саркози и бывшего министра в его правительстве.

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63-летний Саркози отрицает обвинения. Он утверждает, что его ливийские обвинители хотят отомстить за его решение развернуть французские военные самолеты во время восстания, в результате которого в 2011 году был свергнут Каддафи.

В рамках дела о финансировании кампании Саркози, открытого в 2013 году, следователи проверяют утверждения о том, что режим ливийского диктатора Муаммара Каддафи тайно предоставил Саркози на избирательную кампанию в целом 50 млн евро, что вдвое больше за бюджет, разрешенный законом. Эти выплаты также нарушают правила внешнего финансирования кампании.

Напомним, 20 марта во Франции задержали Николя Саркози.

Источник: https://censor.net.ua/n3057056
 
 
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Саркози мальчик в трусиках,против пархатого кондитера с его схемами
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меньше нюхай носки у порошенко,не будешь задавать глупых вопросов под парами
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Нюхать у ольгинского куратора это твоя участь и образ жизни.
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даже ума не хватает ответить прилично,классический селюк на заработках
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Теперь паРаша выложит компромат,по кусочку раскалывая Европу!!
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Это из серии про ракеты с атомным двигателем ? В отношении экс-президента Франции Саркози начали официальное расследование - Цензор.НЕТ 4182
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Зацените,
кроме Асада они все злобные карлики-недомерки...Да простят меня малорослые ЛЮДИ...
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В прокуратуре Франции также подозревают Саркози в получении взятки от путина за помощь в продвижении заявки рашки на проведение чемпионата мира по футболу. В отношении экс-президента Франции Саркози начали официальное расследование - Цензор.НЕТ 5394
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Не любили и не любят саркозю во Хранции. Жаб есть научился, а йобиком остался
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Как тесен мир: экс-президент Франции Николя Саркози был арестован на основании документов, изъятых при обыске в швейцарском доме свата мэра Нижнего Тагила Носова. http://www.v-tagile.ru/novosti-nizhnego-tagila/vlast/vo-frantsii-posle-obyskov-u-svata-mera-nizhnego-tagila-sergeya-nosova-arestovali-eks-prezidenta-nikolya-sarkozi … Семья Носова живет во Франции, куда он и сам часто ездит

Щодо екс-президента Франції Саркозі почали офіційне розслідування - Цензор.НЕТ 5907
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Все тайное становится явным - кгбисты явно пытались контролировать верхушку Франции
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Кинул кредитора на бабки, а потом вообще замочил. Классика.
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Странные люди французы. Все познается в сравнении.
Саркози обвиняют, что в страну были заведены 50 млн денег на предвыборную кампанию (реклама, подкуп избирателей и оплата прочих услуг внутри страны).
Особая что бы они запели, если бы Саркози не потратил в стране, а втихаря вывел из страны 50 млн для покупки недвижимости где нибудь в Воронеже??? Ну или в офшоры на Панаму???
Его обвиняют в торговле влиянием на принятие лоббистских решений в интересах партнёров страны? А если бы он поддерживал бизнесу врагов Франции???
Ну и сексуальный скандал ... Мужик успевает кроме "преступлений" в рабочее время повышать рождаемость, а его за это анафеме предают??? Да кое-где где кое-кто четвертый год групповуху над 40 Милн населения творит - и всем все нравится.
Таки странные эти французы
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Саркози - типичный мыльный пузырь , которого вели к власти руцькие
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ отношении экс-президента Франции Саркози начали официальное расследование
 
 
 
 
 
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