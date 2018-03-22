 В отношении экс-президента Франции Саркози начали официальное расследование

Как сообщает BBC, в четверг Саркози освободили после двух дней допроса в Центральном офисе по борьбе с коррупцией и финансовыми правонарушениями в Нантере, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Политика расспрашивали о финансировании его кампании в 2007 году. Саркози грозят обвинения в незаконном финансировании кампании, незаконном присвоении ливийских государственных средств и пассивной коррупции.
Как объясняет France 24, находиться под "официальным расследованием" во Франции означает, что против подозреваемого найдено достаточное количество доказательств правонарушений, поэтому расследование может продолжаться и, вероятно, будет передано в суд.
Во вторник полиция также допросила Бриса Ортефе - одного из приближенных к Саркози и бывшего министра в его правительстве.
63-летний Саркози отрицает обвинения. Он утверждает, что его ливийские обвинители хотят отомстить за его решение развернуть французские военные самолеты во время восстания, в результате которого в 2011 году был свергнут Каддафи.
В рамках дела о финансировании кампании Саркози, открытого в 2013 году, следователи проверяют утверждения о том, что режим ливийского диктатора Муаммара Каддафи тайно предоставил Саркози на избирательную кампанию в целом 50 млн евро, что вдвое больше за бюджет, разрешенный законом. Эти выплаты также нарушают правила внешнего финансирования кампании.
Напомним, 20 марта во Франции задержали Николя Саркози.
кроме Асада они все злобные карлики-недомерки...Да простят меня малорослые ЛЮДИ...
Саркози обвиняют, что в страну были заведены 50 млн денег на предвыборную кампанию (реклама, подкуп избирателей и оплата прочих услуг внутри страны).
Особая что бы они запели, если бы Саркози не потратил в стране, а втихаря вывел из страны 50 млн для покупки недвижимости где нибудь в Воронеже??? Ну или в офшоры на Панаму???
Его обвиняют в торговле влиянием на принятие лоббистских решений в интересах партнёров страны? А если бы он поддерживал бизнесу врагов Франции???
Ну и сексуальный скандал ... Мужик успевает кроме "преступлений" в рабочее время повышать рождаемость, а его за это анафеме предают??? Да кое-где где кое-кто четвертый год групповуху над 40 Милн населения творит - и всем все нравится.
Таки странные эти французы