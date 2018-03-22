 Цукерберг признал вину Facebook в утечке персональных данных пользователей

Об этом он рассказал в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру.
Цукерберг заявил, что изначально личные данные использовались неназванным исследователем для академических целей, при этом соблюдались все установленные правила конфиденциальности. Впоследствии данные были переданы сторонним компаниям, включая Cambridge Analytica. Основатель соцсети отметил, что Facebook пересмотрит отношения со сторонними разработчиками, а также предложит пользователям социальной сети удалить все сторонние приложения.
Цукерберг подчеркнул, что главные шаги для того, чтобы не происходило крупных утечек, были предприняты компанией несколько лет назад.
Ранее сообщалось, что работавшая на Трампа компания использовала данные более 50 млн пользователей Facebook.
Правда Гугел тем же занимается, и может быть Сергей Брин будет убирать в комнате, где работает Цукерберг.
и все нормально на это смотрели. хотя уже за это можно много милиардный штраф вкатать
В сети ширятся сообщения с пугающими заголовками, мол, Facebook за пять минут станет банкротом, акции упали на 6 млрд долларов и так далее. Если разобраться, то все это отголоски скандалов с онлайн-вмешательством России во внутреннюю жизнь стран Запада и выходом Великобритании из Европейского Союза.
Вдруг в марте 2018 года Facebook осветил свою позицию в конфликте с Cambridge Analytica и Коганом в своем блоге, за день до публикации расследований западных изданий. Мол, если вы не удалите "похищенные" персональные данные - готовьтесь к судам. Но это общество не успокоило, а наоборот, вызвало новую мощную волну скандала.
Для кого были украдены эти данные? В первую очередь, для штаба Дональда Трампа, заказавшего услуги Cambridge Analytica во время предвыборной компании. Но не только. По информации The Guardian, Коган работал не только на Cambridge Analytica. Также он получал гранты от российского правительства на исследования предпочтений пользователей Facebook. Вот вам и вторая, очень заинтересована и еще больше скомпрометированная сторона - Россия...Вина Facebook сомнениям не подлежит - компания не смогла обеспечить защиту персональных данных пользователей. На днях появилась информация, что Федеральная торговая комиссия США может оштрафовать Facebook, если окажется, что компания нарушила правила приватности. Сумма штрафа - колоссальная: до 40 000 долларов за каждого (!) «украденного» пользователя. Если умножить это на 50 миллионов, получится 2 триллиона долларов. Отсюда и разговоры о банкротстве, ведь капитализация Facebook - намного ниже.
но Цукерберг - не потянет даже 1 триллион...
Реформы животворящие
Даже больше, чем говорить о зраде, украинцы любят слушать сказки о преображении страны и смотреть на дальние края - маяки реформаторских успехов. Например, Эмираты, где красивые молодые шейхи намывают острова в море. Возможно, сказочный Сингапур, где растут свечки небоскрёбов. Или такая далёкая и диковинная Корея, строящая ядерные реакторы. А может, это Польша, где работает миллион украинцев? В любом случае - там жестко борются с коррупцией, экономическое чудо и либерализация рынка. Там ценят бизнес, всё для человека, а мудрое правительство провело быстрые, безболезненные и ориентированные на граждан реформы. Слышите грохот? Это бьются сердца диванных реформаторов.
1989 год. В Польше принят план Бальцеровича - достаточно жёсткий и амбициозный. Закрытия госпредприятий, череда давно назревших банкротств, борьба с дефицитом бюджета, снижение бюджетных дотаций. Должно были закрыться многие неэффективные предприятия - просто физически вымереть как мамонты множество шахт, верфей для боевых и торговых кораблей (их создали в тепличных условиях планового Варшавского пакта, а не для жёсткой конкуренции с той же Кореей или Германией), существенно пострадать сельское хозяйство.
Два года жесточайшего падения - потеряно порядка 18% ВВП. Взрыв инфляции на 620% в год. Первый рост производства спустя три года после начала «шоковых реформ» - ВВП подрос на скромные 2,5% в 1992 году. Только в 1997 году ВВП на душу населения в Польше на 10% превысил «дореформенный» уровень 1988 года. То есть после девяти долгих тяжёлых лет работы. И это невзирая на масштабные инвестиции и благословенный «восстановительный рост» после падения. Налог с предпринимателей с 29% до 19,5% снизили уже в преддверии вступления в ЕС - в 2003 году. Под жёстким налоговым бременем прошла половина активной жизни одного поколения.
Того поколения, которое, кстати, создало «республику путешествующих торговцев» - помните смешных поляков с тележками, скупавших, как безумные, посуду и мясорубки на Западной Украине, чтобы перепродать их дома. Такие же катались по рынкам Германии и Франции с похожей целью. Эти ребята не сидели, сложа руки - об этом говорит 3,7 млн частных предприятий в стране. Людям честно говорили, что никакой работы в тяжёлой промышленности или на шахте больше не будет - в отличие от наших «не имевших аналогов» мертворождённых проектов позднего совка или от угольной промышленности, которую дотировали всей Украиной.
В итоге, если вы едете в Польшу собирать яблоки или растить розы в теплице, знайте: рядом с вами обычно вкалывает собственник бизнеса. А потом, через десять часов пахоты, он загрузит это дело в пикап и повезёт на продажу. Такие парни и девчонки в своих кафе, на крохотных фермах или в магазинчиках создают 45% ВВП страны. Но всегда есть проклятое «но» - ВВП на душу населения у Польши сейчас чуть больше сверхдержавы Хорватии, а сверхдержава Панама уже оставляет республику позади. В Норвегии, Германии, Великобритании, Нидерландах работают почти 2,2 млн поляков, еще 4 млн не против покинуть Польшу ради лучшей жизни. Каждый десятый житель страны, на секундочку. Так что для всех, кто сейчас трясёт кулачком в монитор, требуя у правительства сделать реформы и угрожая покинуть страну, у меня плохие новости - реформы не всем приходятся по вкусу даже через поколение.
Сингапур - совсем другой пример. Ли Кван Ю был у власти с 1959 года - благословенного времени, когда местные жители вытирали зад пальмовыми листами и жили в лачугах в забитом мусором порту, работая рикшами, грузчиками и поденными строителями. С одной стороны, тотальный успех - 3 место в мире по ВВП по ППС, высочайший уровень жизни и ИРЧП, порт Сингапура стабильно занимает первое или второе место по грузообороту, высшие рейтинги по безопасности и всем возможным параметрам, которые только можно измерить. Причём процент государственных расходов существенно ниже, чем в «Большой семерке». Всё так.
Но ценой этому была непрерывная напряжённая работа в течение десятилетий в стране с населением Киева. Еще в 1985 году Сингапур хоть и увеличил свой ВВП на душу населения в 6 раз, но даже не мечтал ни о каких первых местах в рейтингах. На тот момент островное государство не догнало даже матушку-Великобританию, находящуюся в 30-ке. А ведь прошло уже 26 лет реформ. Причем при некромантической авторитарно-однопартийной стабильности под руководством единой партии - ПНД. Которая до сих пор забирает по 80-83 места в парламенте (из 87, если что), передает власть по наследству от отца к сыну, а на избирательных бюллетенях заставляет указывать паспортные данные избирателя. Уловили мысль? Напомните, какая партия или коалиция партий в Украине могла выполнять свою программу хотя бы 5-7 лет, плотно узурпировав власть? Да так, чтобы потом из каждого утюга не неслись призывы идти на Майдан, любой ручной информационный портал не пожирал бы их рейтинг со скоростью звука, а к концу каденции половину парламента не пересобирали бы вручную под новые политические проекты?
Помните, были такие парни - СПУ Мороза? А СДПУ(о)? А помните Народный Рух, который потом распался на две части? А помните, УНСО взяло несколько мест - брили голову и ходили в камуфляже? Тёплое ламповое время. Вступаем в НАТО, не вступаем в НАТО, идём в ТС, не идём в ТС, вводим пошлины на японские запчасти перед выборами, чтобы задушить корпорацию «Богдан», отменяем это дело после Оранжевой революции.
Есть вопрос. Допустим, есть партия, забирающая стабильное большинство на выборах - для удобства можете назвать её Партией регионов. Партия практикует наследственное правление, принимает законы о запрете массовых собраний и оскорблениях чести (это когда за прикосновение к чужой голове вас могут отправить на общественные работы). А вот вчера эта партия прописала подростку за настенное граффити восемь ударов тростью и 2000 долларов штрафа. Как быстро вы бы отправились на Майдан защищать побитого ребенка? А если партия предложит парам без высшего образования и с низким доходом провести стерилизацию (да, вы правильно поняли) за крупную сумму денег? А налог на постановку автомобиля на учет в 140% от его стоимости? У меня для многих печальные новости - методы Сингапура вам очень не понравятся. Никакому «просвещённому диктатору» в Украине просто не дадут работать сами украинцы и сложившаяся политическая система.
Или вот вам хороший пример - Чехия. Падение ВВП около 11% в 90-е годы на старте реформ, тяжелейшая санация экономики, либерализация цен, урезание дотаций, масштабные сокращения и приватизация государственного сектора, децентрализация (классические уже решения, почти как Е2-Е4 в шахматах - похожие вещи делал Миклош в Словакии и Бальцерович в Польше). При всех позитивных изменениях - в 2008-2013 годах снова период достаточно жесткого спада экономики и потеря около 11% ВВП за эти годы. При этом регулярные коррупционные скандалы во всех сферах - снят министр инфраструктуры, цена километра дороги в стране в полтора раза выше, чем в Германии, а как-то раз задержали министра сельского хозяйства, министра здравоохранения и лидера парламентской фракции и изъяли около 60 килограммов золота и 80 млн долларов наличными.
Вообще мысль о нестерпимой украинской коррупции заставляет только грустно улыбнуться - в ЕС она не менее жёстко встроена во власть, просто чуть менее ощутима на бытовом уровне. В Италии никому не придёт в голову нести врачу деньги в конверте, это правда. Зато за связи с мафией с 1991 года разогнано более 60 городских советов депутатов в Калабрии, Ломбардии и Пьемонте - в полном составе. Последний крупный скандал был по поводу выделения средств на EXPO 2015 - смета была превышена наполовину, а подряды на строительство ветки метро получали строительные фирмы, связанные с Ндрангетой и Каморрой. Во Франции такие же регулярные коррупционные скандалы - начиная от продажи оружия в Анголу и заканчивая последним расследованием по Франсуа Фийону и его жене. А еще было «дело Эльф» с откатами на сотни миллионов евро.
Моя любимая тема - постоянное нытье о стандартах НАТО и о том, как Украине далеко до уровня западных стран в сфере обороны. Ну давайте пристально поглядим на эти стандарты. ПВО всего Восточного фланга НАТО - Польши, Словакии, Румынии, Болгарии и стран Балтии - меньше, чем ПВО одной Украины. По факту хоть чем-то значимым может похвастаться Румыния с 8 модернизированными ЗУР «Хоук»; 17 дивизионов С-125 «Newa SC» и 2 С-200 «Вега» Польши, (только часть из которых оцифрована и переведена на новую материальную часть); также хоть какую-то боевую силу представляет собой по одному С-300ПМУ Словакии и Болгарии. Всё остальное - это экспортные «Осы», «Стрелы», «Кубы», ЗУ-23/2 на авто, «Шилки», ПЗРК «Гром», иногда в модификации, установленной на бронетранспортёры, или штучные западные ПЗРК - старьё, модификация советских еще «Игл», гомеопатические количества новых технологий или МЗА ближнего радиуса.
В той же Польше не особо скрывают, что планируют применять ПВО из засад, используя комплексы по линии визирования. Не включать штатный радар, а следить за обстановкой при помощи автоматизированной системы «WZR RAWAR», передающей информацию на КШМ, планшеты или машины командиров взводов - осознавая, что у возможного противника в Калининграде ОТРК и значительная группировка самолётов.
Еще раз по буквам - силы ПВО 7 стран, тратящих на порядок больше средств на оборону, чем Украина, в принципе не в состоянии надёжно прикрыть весь восточный фланг НАТО. Можно, конечно, утверждать, что ставка сделана на авиационную компоненту и на сеть аэродромов, с которых будут действовать борта союзников по Альянсу. Всё так.
Но тут возникает вполне резонный вопрос - как будут действовать союзники? Политическая воля на применение вооруженных сил каж
Потрох - а где украинская социальная интернет площадка? Там где и доллар по 10?
А потом ему КТОТО поверил и грузанул в него 100 мильонов.
Судя по дружной работе ФБ и раши ( русскоязычное пространство)., думаю что без мацковских денег там не обошлось
а если не смогут - отделается легким испугом и тяжелым штрафом.
откуда брать данные если лох сам их не внесет???
как знать где лох если он без смартфона????? апл андроид
а теперь и амазон в теме- основная площадка умный дом типа
сами себе покупаем надзерателя))))
Всево лишь! За кого он нас держит?!
Вопрос конечно риторический...