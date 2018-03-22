 Цукерберг признал вину Facebook в утечке персональных данных пользователей

Об этом он рассказал в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру.

Цукерберг заявил, что изначально личные данные использовались неназванным исследователем для академических целей, при этом соблюдались все установленные правила конфиденциальности. Впоследствии данные были переданы сторонним компаниям, включая Cambridge Analytica. Основатель соцсети отметил, что Facebook пересмотрит отношения со сторонними разработчиками, а также предложит пользователям социальной сети удалить все сторонние приложения.

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Цукерберг подчеркнул, что главные шаги для того, чтобы не происходило крупных утечек, были предприняты компанией несколько лет назад.

Ранее сообщалось, что работавшая на Трампа компания использовала данные более 50 млн пользователей Facebook.