 Непогода в Украине: без электроснабжения остаются 4 населенных пункта в 2 областях, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 7 утра 22 марта остаются обесточенными 4 населенных пункта в 2 областях, а именно: в Донецкой области 2 и в Луганской - 2", - сказано в сообщении.
Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.
Для обеспечения проезда, расчистки автодорог и оказания помощи в буксировке транспорта на территории Украины привлекались 1 тыс. 281 чел. и 725 ед. техники, в том числе от "Укравтодора" 805 чел. и 587 ед. техники, от ГСЧС - 476 чел. и 138 ед. техники.
Подразделениями ГСЧС в течение суток проведена буксировка 264 ед. автотранспортных средств, в которых находились 413 человек.
В Государственном агентстве автомобильных дорог Украины работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.