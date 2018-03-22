 Непогода в Украине: без электроснабжения остаются 4 населенных пункта в 2 областях, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 утра 22 марта остаются обесточенными 4 населенных пункта в 2 областях, а именно: в Донецкой области 2 и в Луганской - 2", - сказано в сообщении.

Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.

Для обеспечения проезда, расчистки автодорог и оказания помощи в буксировке транспорта на территории Украины привлекались 1 тыс. 281 чел. и 725 ед. техники, в том числе от "Укравтодора" 805 чел. и 587 ед. техники, от ГСЧС - 476 чел. и 138 ед. техники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 2 тысяч жителей Одесской области все еще остаются без теплоснабжения, - ГСЧС

Подразделениями ГСЧС в течение суток проведена буксировка 264 ед. автотранспортных средств, в которых находились 413 человек.

В Государственном агентстве автомобильных дорог Украины работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.