 "У меня есть веские улики против Саркози", - сын Каддафи

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на Africa News.

"Я говорю, что у меня есть веские улики против Саркози, и я все еще не выступал свидетелем по этому делу, как и бывший глава ливийской разведки Абдулла Сенусси, у которого есть запись первой встречи Саркози и Каддафи в Триполи до начала избирательной кампании", - сказал Каддафи.

Он также призвал французского президента Эмманюэля Макрона поддержать избирательный процесс в Ливии, чтобы "исправить то, что наделал его предшественник".

Каддафи обвинил Саркози в распространении терроризма и незаконной иммиграции в Ливии.

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20 марта бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинения по делу о финансировании президентской кампании властями Ливии. Сообщалось, что Саркози получил 50 млн евро (вдвое больше разрешенного законом бюджета избирательной кампании) от ливийского диктатора Муаммара Каддафи, убитого в 2011 году.

Сам же сын Каддафи недавно подтвердил свое намерение баллотироваться на пост президента Ливии.