EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Судебная реформа Расследование преступлений на Майдане Снос палаточного городка Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  867  7
Все про:Каддафи (352) Ливия (630) Саркози (168) Франция (1882)

 "У меня есть веские улики против Саркози", - сын Каддафи

Старший сын ливийского лидера Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам Каддафи заявил, что у него есть весомые доказательства против бывшего президента Франции Николя Саркози и он готов дать показания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на Africa News.

"Я говорю, что у меня есть веские улики против Саркози, и я все еще не выступал свидетелем по этому делу, как и бывший глава ливийской разведки Абдулла Сенусси, у которого есть запись первой встречи Саркози и Каддафи в Триполи до начала избирательной кампании", - сказал Каддафи.

Он также призвал французского президента Эмманюэля Макрона поддержать избирательный процесс в Ливии, чтобы "исправить то, что наделал его предшественник".

Каддафи обвинил Саркози в распространении терроризма и незаконной иммиграции в Ливии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каддафи дал 4 млн евро на президентскую компанию Тимошенко в 2010 году, - Asharq Al-Awsat

20 марта бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинения по делу о финансировании президентской кампании властями Ливии. Сообщалось, что Саркози получил 50 млн евро (вдвое больше разрешенного законом бюджета избирательной кампании) от ливийского диктатора Муаммара Каддафи, убитого в 2011 году.

Сам же сын Каддафи недавно подтвердил свое намерение баллотироваться на пост президента Ливии.

Источник: https://censor.net.ua/n3057049
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Каддафи отомстил Саркози даже после смерти.

Речь идет о деньгах, которые Саркози взял у Каддафи и которого он же потом и убил. Это не средневековые хроники, это реальность нашего времени. Символично, что арест Саркози пришелся ровно на 7-ю годовщину обнародования истории с кровавыми деньгами.
 показать весь комментарий
 
 
"Сам же сын Каддафи недавно подтвердил свое намерение баллотироваться на пост президента Ливии."

***
Трубу приготовити потрібно
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"У меня есть веские улики против Саркози", - сын Каддафи
 
 
 
 
 
 вверх