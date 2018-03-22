 В Конгрессе согласовали проект бюджета США на 2018 год: Украина может получить $420,7 млн помощи, не считая $200 млн на военные нужды

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
В проекте бюджета, который одобрен обеими партиями конгресса, предусматривается, что Украина может получить в качестве помощи $420 млн 700 тыс., не считая $200 млн, выделяемых ей на военные нужды.
Грузии планируется ассигновать $105 млн 325 тыс.
Еще $8 млн. конгресс намерен выделить на защиту прав человека в Северной Корее.
Итоговая версия проекта бюджета США на 2018 финансовый год была обнародована в среду вечером по местному времени. Документ предполагает расходы на сумму $1,3 триллиона, в том числе $700 миллиардов на оборонные расходы.
Республиканцы и демократы достигли компромисса по проекту за 52 часа до установленного дедлайна, после которого наступила бы приостановка работы федерального правительства.
Проект бюджета объемом 2 тыс. 232 страницы обеспечит, в случае принятия, функционирование правительства до конца сентября 2018 года.
все равно мы этих денег не увидимВЫ не увидите точно 100 %
В Конгрессе согласовали проект бюджета США на 2018 год с выделением $620 млн помощи Украине Документ также должен подписать президент Дональд Трамп.
поділившись з тими хто пробив і вибив цю "допомогу Україні"
Готуються пиляти.
Стало известно об итогах расследования касательно махинаций с закупками двигателей для танков ГП «Львовский бронетанковый завод». Так, детективы НАБУ раскрыли преступную схему.
Выяснилось, что ГП «Львовский бронетанковый завод» выиграл конкурсные торги на поставку ВСУ новых двигателей В-46-6 . По документам, «ЛБТЗ» приобрел у ООО «Булет Лайн» и поставил ВСУ 40 двигателей, за что получил оплату в размере более 28 млн гривен.
Однако, по итогу в Вооруженные силы попали не новые двигатели от третьей фирмы.
«Собранные следствием доказательства свидетельствуют о том, что на самом деле двигатели поступили на завод от третьей стороны без документов. Договор был фиктивный, а двигатели - не новые. К тому же, эти самые двигатели в 2008-2009 уже были реализованы предприятиям на внутреннем рынке как избыточное имущество Министерства обороны Украины», - заявили в НАБУ.
Установлено, что руководство Львовского бронетанкового завода нанесло государству более 14 млн гривен ущерба.
Напомним, по этому делу в качестве подозреваемых проходят директор ГП «ЛБТЗ» Роман Тымкив, его зам, начальник и глава одного из отделов Центрального бронетанкового управления ВСУ.
БАРЫГА =Порошенко.
в спамоГУЛАГ, кацапская скотина!!! тебе там на спамопараше должно быть комфортнее!
Народ Украины- это не одурманеные роспропагандой расеяни и даунецко-лугандонские отбросы, он разбирается в текущей ситуации,кто и что за этим стоит. Так что лайте, шавки, в бессильной злобе, а мы продолжаем двигаться в правильном направлении.
Слава Украине!
Героям Слава!
ПыСы. Под ольгинскими понимаем как самих работников фабрики троллей, так и домашних идиотов, транслирующих этот бред.
У Запоріжжі виявили тонни медичного непотребу і людські останки