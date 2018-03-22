EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Судебная реформа Расследование преступлений на Майдане Снос палаточного городка Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины, За рубежом
  730  40
Материалы по теме:
Все про:бюджет (4190) Конгресс США (316) помощь (2779) финансирование (1248)

 В Конгрессе согласовали проект бюджета США на 2018 год: Украина может получить $420,7 млн помощи, не считая $200 млн на военные нужды

Конгресс США согласовал выделение Украине и Грузии финансовой помощи в 2018 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В проекте бюджета, который одобрен обеими партиями конгресса, предусматривается, что Украина может получить в качестве помощи $420 млн 700 тыс., не считая $200 млн, выделяемых ей на военные нужды.

Грузии планируется ассигновать $105 млн 325 тыс.

Еще $8 млн. конгресс намерен выделить на защиту прав человека в Северной Корее.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада выделит 4,65 млн долл. на проведение тренингов для ВСУ, - Фриланд

Итоговая версия проекта бюджета США на 2018 финансовый год была обнародована в среду вечером по местному времени. Документ предполагает расходы на сумму $1,3 триллиона, в том числе $700 миллиардов на оборонные расходы.

Республиканцы и демократы достигли компромисса по проекту за 52 часа до установленного дедлайна, после которого наступила бы приостановка работы федерального правительства.

Проект бюджета объемом 2 тыс. 232 страницы обеспечит, в случае принятия, функционирование правительства до конца сентября 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3057048
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Слава Украине 706c8f12

все равно мы этих денег не увидимВЫ не увидите точно 100 %

В Конгрессе согласовали проект бюджета США на 2018 год с выделением $620 млн помощи Украине Документ также должен подписать президент Дональд Трамп.
 показать весь комментарий
 
 
Краще всі кошти на армію і тільки зброєю і боєприпасами. Ато наші ненажерливі уроди розтащуть...
 показать весь комментарий
 
 
так вони і зброєю розпродадуть , а це ще гірше
 показать весь комментарий
 
пів мільярда зелених в офшори .........
поділившись з тими хто пробив і вибив цю "допомогу Україні"
 показать весь комментарий
 
 
Конгресс США контролирует любой цент в любой стране Мира,которым они оказывают содействие,за доллар и разговора нет.Финансовая полиция тем более.За доллар порвут тем более для военных расходов типа Джавелинов и прочих банок Тушонки Рузвельта. В Конгрессе согласовали проект бюджета США на 2018 год: Украина может получить $420,7 млн помощи, не считая $200 млн на военные нужды - Цензор.НЕТ 6095
 показать весь комментарий
 
 
Мальдивскому будет что пилить, вот радость то ....

Стало известно об итогах расследования касательно махинаций с закупками двигателей для танков ГП «Львовский бронетанковый завод». Так, детективы НАБУ раскрыли преступную схему.
Выяснилось, что ГП «Львовский бронетанковый завод» выиграл конкурсные торги на поставку ВСУ новых двигателей В-46-6 . По документам, «ЛБТЗ» приобрел у ООО «Булет Лайн» и поставил ВСУ 40 двигателей, за что получил оплату в размере более 28 млн гривен.
Однако, по итогу в Вооруженные силы попали не новые двигатели от третьей фирмы.
«Собранные следствием доказательства свидетельствуют о том, что на самом деле двигатели поступили на завод от третьей стороны без документов. Договор был фиктивный, а двигатели - не новые. К тому же, эти самые двигатели в 2008-2009 уже были реализованы предприятиям на внутреннем рынке как избыточное имущество Министерства обороны Украины», - заявили в НАБУ.
Установлено, что руководство Львовского бронетанкового завода нанесло государству более 14 млн гривен ущерба.
Напомним, по этому делу в качестве подозреваемых проходят директор ГП «ЛБТЗ» Роман Тымкив, его зам, начальник и глава одного из отделов Центрального бронетанкового управления ВСУ.
 показать весь комментарий
 
 
Слово Барыга обозначает продавец-покупатель Наркоты и прочего дерьма суррогатного,самогона,поддельной водки.Нравится выглядеть ИДИОТАМИ? В Конгрессе согласовали проект бюджета США на 2018 год: Украина может получить $420,7 млн помощи, не считая $200 млн на военные нужды - Цензор.НЕТ 7585
 показать весь комментарий
 
 
Медведчуківська пропаганда, лоліта, абирвалг, перетворює українців, офшори, зрада, на злісних дибілів, смерть порохоботам, абирвалг, Ліпєцкая фабріка, абирвалг зрада.
 показать весь комментарий
 
соевое, это тебе в методичке рассказали?
БАРЫГА =Порошенко.
 показать весь комментарий
 
Аргентинскому Наркобарону типа Барыге Кремля и мира передайте от меня привэт. У Конгресі погодили проект бюджету США на 2018 рік: Україна може отримати $420,7 млн ​​допомоги, без урахування $200 млн на військові потреби - Цензор.НЕТ 8765
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Липецкий потирает жирные рученки...
 показать весь комментарий
 
 
прикинь, как от Украины "устали"?!.. уваще, все забыли про Украину... (сарказм)
 показать весь комментарий
 
 
на самом деле все страны мира мечтают о процветании украинцев, которые за 27 лет незалежности просрали и продали все ресурсы союза и теперь ждут новой помощи У Конгресі погодили проект бюджету США на 2018 рік: Україна може отримати $420,7 млн ​​допомоги, без урахування $200 млн на військові потреби - Цензор.НЕТ 5256
 показать весь комментарий
 
Когда я вижу дворцы-поместья, неподалеку от Киева, которые далеко не каждый богатей, в богатейших странах этого Мира может себе позволить. И количество таких хатынок растет... мне как-то не по себе становится. Нет! Никакой зависти или около того. Просто- не по себе. Вспоминаются поместья Яныка и его генпрокурора. И их судьба... Я к тому, что вот такая помощь нам была бы и не нужна. Сами бы помогли, при случае.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
вечно с протянутой рукой! но и штатам быстро надоесть кормить ленивую, жадную и мерзкую нацию
 показать весь комментарий
 
Зато,-свинособака,эта нация даёт и ещё даст вам свинособакам прикурить.Не с теми вы морды связались,Мы ваша погибель....
 показать весь комментарий
 
 
для ватной твари У Конгресі погодили проект бюджету США на 2018 рік: Україна може отримати $420,7 млн ​​допомоги, без урахування $200 млн на військові потреби - Цензор.НЕТ 8255 Виталий Шапонин
в спамоГУЛАГ, кацапская скотина!!! тебе там на спамопараше должно быть комфортнее!
 показать весь комментарий
 
 
Позорная оккупантская татаромордва, это ничтожная помощь ,а кормит себя Украина сама и ещё пол Европы может прокормить . А помогать Запад должен,нет - обязан,в разы больше!
 показать весь комментарий
 
С протянутой рукой - ты, гнусный репоед. На опохмел зарабатываешь, поц?
 показать весь комментарий
 
 
Кстати, и "лолита", и "вальцман"- все это вбросы ФСБ, так же как и малоупотребляемое в нашей стране жаргонное слово"барыга". Все это пришло к нам из-за поребрика, как собственно и само слово"поребрик" По таким вот признакам и распознаем вас, чудаков ольгинских.
Народ Украины- это не одурманеные роспропагандой расеяни и даунецко-лугандонские отбросы, он разбирается в текущей ситуации,кто и что за этим стоит. Так что лайте, шавки, в бессильной злобе, а мы продолжаем двигаться в правильном направлении.
Слава Украине!
Героям Слава!
ПыСы. Под ольгинскими понимаем как самих работников фабрики троллей, так и домашних идиотов, транслирующих этот бред.
 показать весь комментарий
 
 
мы продолжаем двигаться в правильном направлении.(с) Ну, главное, что бы вы сами были в этом уверены. А мне, полет в никуда, не напоминает верное направление. Ничем.
 показать весь комментарий
 
За Липецкий СаРай Кондитер должен уплатить 2 миллиарда рублей штрафа и + % с 2014 года. У Конгресі погодили проект бюджету США на 2018 рік: Україна може отримати $420,7 млн ​​допомоги, без урахування $200 млн на військові потреби - Цензор.НЕТ 4321Кондитер и тут обул Наркобарона послав его нах вместе с главой СКР Бастрыкиным и Бассманным Судом. У Конгресі погодили проект бюджету США на 2018 рік: Україна може отримати $420,7 млн ​​допомоги, без урахування $200 млн на військові потреби - Цензор.НЕТ 4321
 показать весь комментарий
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nCtoxV1PSHg

У Запоріжжі виявили тонни медичного непотребу і людські останки
 показать весь комментарий
 
Модер, ау. Руснявое Виталий Шапонин развил бурную деятельность на Вашем ресурсе. Не дайте ему заработать на опохмел, умножьте на крестик козломордого страдальца.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Конгрессе согласовали проект бюджета США на 2018 год: Украина может получить $420,7 млн помощи, не считая $200 млн на военные нужды
 
 
 
 
 
 вверх