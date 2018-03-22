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 У России, возможно, что-то есть на Трампа и поэтому он обеспокоен, - экс-глава ЦРУ Бреннан

Бывший глава ЦРУ США Джон Бреннан предположил, что у России может быть "что-то на Дональда Трампа".

 Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, так экс-глава ЦРУ объясняет его улучшение отношений с Владимиром Путиным, пишет The Hill. 

"Возможно, у россиян что-то есть и поэтому Трамп обеспокоен. Трамп лучше, чем кто либо другой из нас знает, есть у россиян что-то на него или нет", - сказал Бреннан.  

Джон Бреннан возглавлял ЦРУ, когда президентом был Барак Обама. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп и Макрон: Россию надо привлечь к ответственности за покушение на Скрипаля

20 марта Трамп и Путин провели телефонный разговор. В Кремле сообщили, что Трамп поздравил Путина с победой на выборах и обсудил с ним темы "гонки вооружений", Украины, Сирии и Северной Кореи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США настроены на продолжение диалога с РФ, но будут строгими по ряду вещей, включая санкции, - пресс-секретарь Белого дома Сандерс

Позже сообщалось, что Трамп хочет встретиться с Путиным.

Источник: https://censor.net.ua/n3057046
 
 
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Дрюкал Трампик в отеле Рэдисон Славянская КГБэшных телок
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Наркобарон кремля может иметь только рюсскае быдло во все лузы.70 % это доказали. У России, возможно, что-то есть на Трампа и поэтому он обеспокоен, - экс-глава ЦРУ Бреннан - Цензор.НЕТ 4079
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стопудово есть на Трампа....вони його і продвинули на царство.......
Такий всесильний Газпромкдб
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а американці виявляється - лопухи...
обрали того кого шаломов вова їм підставив....
єдиний нормальний кого вони обрали по совісті і честі був -Рейган ....
всі інші були проплачена мерзота
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щось у цьому є.Я ще був юнаком, але точно памятаю, коли читаючи матеріали про Обаму, коли він перший раз став президентом і почав щось молоти про перезавантаження відносин з РФ і тоді були в пресі прямі матеріали, що Обама признав наявність територій які лишаються під патронатом РФ. Я був дуже здивований і зрозумів, що Україні торба. Так і сталось.
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Як правило, мова чиновників в офіційному листуванні є дуже сухою.
Але іноді творчість чиновників просто вражає.
Особливо, коли це стосується спілкування з представниками Північної Мєльдонії.
Тема така - мєльдонскє видання з промовистою назвою "Гудок" звернулося в Мінсоцполітики, щоб отримати інформацію про майбутню монетизацію проїзду пільговиків.
Відповідь від Мінсоцу варті овацій!
Молодці, хлопці та дівчатка!
Але, в принципі, можна було лишити текст лише з трьох літер та приставкою "на".
Ну так, по діагоналі. Великим шрифтом
Ну і домалювати ще можна було.
Але то таке.
У России, возможно, что-то есть на Трампа и поэтому он обеспокоен, - экс-глава ЦРУ Бреннан - Цензор.НЕТ 3660
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Чтобы купить Конресс США пупок развяжется у Наркобарона,это концлагерь Кремлевский ГУЛАГ,сказал фюрер и все лижут зад
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Даже великая Америка выбрала "своего Януковоща".
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Трамп не хочет бомбить Дамаск, вот и всё. Он не диктатор, потому ищет возможности не допустить ядерной войны. Если начнётся замес, все шишки посыплются на него - он же Главковерх; а оно ему надо ?
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18 марта Трамп отправил эскадру в Средиземное море и Персидский залив из 20 эсминцев,Наркобарон призвал партизанов кремля тира на спецподготовку 19 марта.Адмирал Кузя готовится в поход
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В наше время нужно жить осторожно. Всем. В частности журналистам. Обращайте внимание на свою почту, в том числе на папку "Спам". Там вполне может оказаться, к примеру, письмо от неизвестного вам источника. А к письму приложен файл в котором текст с ограниченным допуском. Хорошо, если просто ДСК. Потом, при обыске, его найдут у вас в компьютере и будут вопросы. Недавно такое было при обысках, которые проводила СБУ у 28, кажется человек, среди которых были и журналисты. И настораживайтесь, если вдруг вам начинают звонить из России люди, которые ошиблись номером. Особенно, если раньше вам из России никто никогда не звонил.

© Станислав Речинский
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Скоро оппоненты Трампа начнут умирать в Америке, кремлёвский Фюрер в Америку отправил инструкторов ФСБ. У Росії, можливо, щось є на Трампа і тому він стурбований, - екс-глава ЦРУ Бреннан - Цензор.НЕТ 162
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУ России, возможно, что-то есть на Трампа и поэтому он обеспокоен, - экс-глава ЦРУ Бреннан
 
 
 
 
 
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