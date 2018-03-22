Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, так экс-глава ЦРУ объясняет его улучшение отношений с Владимиром Путиным, пишет The Hill.
"Возможно, у россиян что-то есть и поэтому Трамп обеспокоен. Трамп лучше, чем кто либо другой из нас знает, есть у россиян что-то на него или нет", - сказал Бреннан.
Джон Бреннан возглавлял ЦРУ, когда президентом был Барак Обама.
20 марта Трамп и Путин провели телефонный разговор. В Кремле сообщили, что Трамп поздравил Путина с победой на выборах и обсудил с ним темы "гонки вооружений", Украины, Сирии и Северной Кореи.
Позже сообщалось, что Трамп хочет встретиться с Путиным.
Такий всесильний Газпромкдб
обрали того кого шаломов вова їм підставив....
єдиний нормальний кого вони обрали по совісті і честі був -Рейган ....
всі інші були проплачена мерзота
Але іноді творчість чиновників просто вражає.
Особливо, коли це стосується спілкування з представниками Північної Мєльдонії.
Тема така - мєльдонскє видання з промовистою назвою "Гудок" звернулося в Мінсоцполітики, щоб отримати інформацію про майбутню монетизацію проїзду пільговиків.
Відповідь від Мінсоцу варті овацій!
Молодці, хлопці та дівчатка!
Але, в принципі, можна було лишити текст лише з трьох літер та приставкою "на".
Ну так, по діагоналі. Великим шрифтом
Ну і домалювати ще можна було.
Але то таке.
Трамп з х%йлом у бані.
© Станислав Речинский