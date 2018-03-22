 У России, возможно, что-то есть на Трампа и поэтому он обеспокоен, - экс-глава ЦРУ Бреннан

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, так экс-глава ЦРУ объясняет его улучшение отношений с Владимиром Путиным, пишет The Hill.

"Возможно, у россиян что-то есть и поэтому Трамп обеспокоен. Трамп лучше, чем кто либо другой из нас знает, есть у россиян что-то на него или нет", - сказал Бреннан.

Джон Бреннан возглавлял ЦРУ, когда президентом был Барак Обама.

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20 марта Трамп и Путин провели телефонный разговор. В Кремле сообщили, что Трамп поздравил Путина с победой на выборах и обсудил с ним темы "гонки вооружений", Украины, Сирии и Северной Кореи.

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Позже сообщалось, что Трамп хочет встретиться с Путиным.