 В течение прошедших суток в зоне АТО соблюдалось перемирие, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
"Установленное с полуночи 5 марта перемирие, о чем договорилась Трехсторонняя контактная группа, за прошедшие сутки соблюдалось в полной мере. Со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано обстрелов по укреплениям наших защитников", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется подразделениями сил АТО.
"Украинские военнослужащие строго и неуклонно соблюдают условия полного прекращения огня", - сообщили в штабе АТО.
Напомним, 20 марта российские наемники 5 раз открывали огонь по позициям ВСУ.
Но все равно не расслабляться=>орки - они в Африке орки......
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