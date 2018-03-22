 В течение прошедших суток в зоне АТО соблюдалось перемирие, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"Установленное с полуночи 5 марта перемирие, о чем договорилась Трехсторонняя контактная группа, за прошедшие сутки соблюдалось в полной мере. Со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано обстрелов по укреплениям наших защитников", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется подразделениями сил АТО.

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"Украинские военнослужащие строго и неуклонно соблюдают условия полного прекращения огня", - сообщили в штабе АТО.

Напомним, 20 марта российские наемники 5 раз открывали огонь по позициям ВСУ.