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 В течение прошедших суток в зоне АТО соблюдалось перемирие, - штаб

В течение прошедших суток в зоне АТО на Донбассе соблюдался режим прекращения огня в полной мере.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"Установленное с полуночи 5 марта перемирие, о чем договорилась Трехсторонняя контактная группа, за прошедшие сутки соблюдалось в полной мере. Со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано обстрелов по укреплениям наших защитников", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется подразделениями сил АТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреливают позиции ВСУ в районе Станицы Луганской, чтобы сорвать разведении сил, - пресс-центр штаба АТО

"Украинские военнослужащие строго и неуклонно соблюдают условия полного прекращения огня", - сообщили в штабе АТО.

Напомним, 20 марта российские наемники 5 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

В течение прошедших суток в зоне АТО соблюдалось перемирие, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3057045
 
 
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Если это так, то - хорошо........
Но все равно не расслабляться=>орки - они в Африке орки......
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