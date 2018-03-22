 Трудовые мигранты за 2017 год перевели в Украину в пять раз больше денег, чем инвесторы, - НБУ

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС, эта сумма более чем пять раз превышает прямые иностранные инвестиции за тот же год. Их Нацбанк оценил в 1,8 млрд долларов.

В целом, по обновленным данным НБУ, за 2015-2017 годы трудовые мигранты перевели в Украину 23,8 млрд долларов. Это больше, чем все валютные резервы страны, которые на начало 2018 года составляли 18,8 млрд долларов.

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Это также больше, чем выделенные МВФ средства по программе расширенного финансирования, по которой Киев уже получил 7,62 млрд долларов.

Необходимость сделать новые расчеты в Нацбанке пояснили "появлением новых данных, которые подтвердили изменения в миграционных потоках украинских работников за последние три года".

Теперь при оценке частных денежных переводов НБУ будет опираться не только на отчетность официальных каналов перевода денег, но и на "результаты опросов, которые позволяют оценить объемы неформальных переводов - в наличной или товарной форме".

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Причиной изменения методики стали, прежде всего, необходимость уточнить уровень платежей "по неформальным каналам" из Польши, которая стала главной страной назначения для украинских трудовых мигрантов.

Поскольку работают они там преимущественно краткосрочно, то и заработанные средства привозят в основном лично, говорят в НБУ.

С другой стороны, сократились официальные переводы из России. Это произошло из-за административных ограничений на использование международных платежных систем между Украиной и Россией. Как следствие - возросла доля неформальных переводов, которые учли дополнительно, отметили в НБУ.