 Две украинские экспедиции отправляются в Антарктиду, - Дикий. ИНФОГРАФИКА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования, об этом шла речь во время традиционных проводов 23-й Украинской антарктической экспедиции, которые прошли с участием министра образования и науки Украины Лилии Гриневич 21 марта 2018 года.

В первую экспедицию вошли 12 мужчин - 7 научных и 5 технических работников. И.о. начальника Национального антарктического научного центра Евгений Дикий анонсировал, что годичная экспедиция в таком виде отправляется в последний раз.

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"Это последняя зимовка, которая состоит исключительно из мужчин. Мы возвращаем практику гендерного равенства, чтобы наравне с мужчинами на станции проводили исследования и женщины, давали блестящие научные результаты. Думаю, что состав следующей летней экспедиции уже будет другим", - сказал он.

Участники летней экспедиции будут осуществлять метеорологические, биологические и геофизические исследования. Например, продолжат непрерывные наблюдения за изменением климата, состоянием озоновой дыры, изучать изменение уровня моря, аномальное магнитное поле, популяции пингвинов и тому подобное. Стоит отметить, что в этом году биологические исследования расширят 5 новыми видами.

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Вторая экспедиция - сезонная, в которую вошли 12 ученых. Они будут работать в течение почти трех недель. В частности, отбирать образцы для исследований, заявки на которые подали 20 научно-исследовательских учреждений Украины.

"Восстановление полноценных сезонных экспедиций во время антарктического лета - это одна из наших главных целей. Потому что в последнее время ежегодно их продолжительность постоянно уменьшалась, и в прошлом году "сезонки" вообще продолжалась два с половиной дня. В этом году мы расширили ее продолжительность до 18 дней. А уже в декабре 2018-го планируем делать полноценную трехмесячную сезонную экспедицию", - рассказал Евгений Дикий.

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Он также добавил, что стратегическими целями для НАНЦ является распространение деятельности кроме Антарктики также на Арктику и возрождения украинского научного флота. А из ближайших задач - обеспечение нормального Интернет-связи на станции, который позволит делать даже онлайн-трансляции, расширение международного сотрудничества, восстановление морских исследований в Южном океане, разработка новой государственной программы исследований в Антарктике на 2021-2030 годы.