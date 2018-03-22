 Суд разрешил СБУ доступ к телефонному номеру сотрудника НАПК, подозреваемого в подтасовке данных проверок деклараций. ДОКУМЕНТ

Согласно постановлению Шевченковского райсуда Киева от 12 марта 2017 года, опубликованному в Едином государственном реестре судебных решений, следователи СБУ проверяют информацию о злоупотреблении служебным положением сотрудниками НАПК и другими лицами, передает Цензор.НЕТ.

Ведомство располагает информацией, что с 2016 года по настоящее время глава и 5 членов Нацагентства, а также первый замглавы Главного департамента стратегического планирования и оперативного обеспечения Администрации президента, бывший глава Администрации президента и заместитель начальника 1 управления ГУ БКОП СБ Украины совершили ряд неправомерных действий. Их целью было получение неправомерной выгоды.

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Упомянутые выше лица "организовали принятие членами НАПК решений об отсутствии нарушений по результатам проведения специальных и полных проверок деклараций лиц уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, или их проведения".

В ходе досудебного расследования установлено, что один из членов НАПК использует номер телефона оператора мобильной связи АО "Киевстар". "Таким образом, в ходе досудебного расследования получены данные, что у оператора мобильной связи АО "Киевстар" (г. Киев, ул. Дегтяревская, д. 53) содержится информация об указанном номере мобильного телефона, которая имеет значение для установления важных обстоятельств в уголовном производстве, а также может быть использована в качестве доказательства фактов и обстоятельств, устанавливаемых в ходе уголовного производства", - говорится в документе.

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Судья учел доводы следствия и удовлетворил ходатайство. СБУ получит "данные о соединении абонента указанного телефона с указанием в них времени совершения звонков, входящих/исходящих SMS-сообщений, информацию о GPRS-трафике, с учетом нулевых звонков указанного номера телефона, продолжительности разговоров со ссылкой на ретранслятор и привязку к базовым станциям и их адрес (с адресной идентификацией пунктов окончания телекоммуникационных сетей (базовых станций) в момент каждого входного и выходного телефонного соединения, LAC, CELLID, ІМЕІ-номеров телефонов, с которых и на которые осуществлялись соединения, сведения о принадлежности номера конкретному лицу (в случае, если абонент является контрактным), номеров абонентов, с которых и на которые осуществлялись звонки и "sms-сообщения" в период с 01.01.2016 по 10.11.2017, с возможностью ее извлечения".

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Согласно сайту Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции, его в данный момент Наталья Корчак, членами НАПК являются Александр Серегин, Александр Скопич, Александр Мангул и Станислав Патюк.

С июня 2014-го до августа 2016 года главой Администрации президента был Борис Ложкин, потом его сменил Игорь Райнин.